Новий глава МЗС України, Макрон призначив прем’єра, $6.2 млрд для ЗСУ під загрозою: новини дня

У сьогоднішньому дайджесті – хвилюючі новини з США, Румунія остаточно схвалила надання Україні найсучаснішої системи Patriot, зміна керівництва в МЗС.

Макрон призначив нового прем’єра з "інтересами Європи та Франції в його серці".

А ще – стрілянина у Мюнхені, помилка прем’єра Косова перед школярами та інше.

Про все важливе і цікаве за четвер, 5 вересня, – в огляді новин "Європейської правди".

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Хвилюючі новини з США

Держдеп США закликають використати $6,2 млрд для ЗСУ, які можуть "згоріти" 30 вересня.

Одразу декілька громадських організацій США звернулися до Держдепартаменту з проханням не втратити нагоду використати для допомоги Україні решту 6,2 мільярда доларів, які все ще доступні у межах президентських повноважень, але тільки до кінця бюджетного року, що спливає 30-го вересня.

Як відомо, у 2023 році американське оборонне відомство заявило, що використовувало "відновлювальну вартість" замість "амортизованої вартості" для підрахунку мільярдів у матеріалах, відправлених до України, що спричинило помилку в розрахунках на 6,2 мільярда доларів.

Крім того, з’явилися ризики гальмування надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, що планують надати за рахунок російських активів.

А все – через перспективу перемоги на виборах президента США кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс, пише Politico.

Кредит для України на $50 млрд за рахунок російських активів був узгоджений на рівні групи урядів G7 в червні.

Тоді перспектива президентства Дональда Трампа підштовхнула дипломатів по обидва боки Атлантики відкласти розбіжності, щоб завершити процес надання кредиту до кінця року.

Наразі посадовці вважають, що Камала Гарріс має шанси на перемогу в президентських перегонах. На їхню думку, вона навряд чи розірве кредитну угоду і скоротить допомогу Україні.

"Вся ідея полягала в тому, щоб захистити (допомогу Україні) від Трампа, але зараз ситуація з Гарріс інша", – сказав виданню один з посадовців.

Як наслідок, розкол між ЄС і США щодо тонкощів надання кредиту стає все більш очевидним, повідомили два посадовці ЄС, які знають про перебіг переговорів.

Тим часом, в США натякнули, що в наданні Україні дозволу бити американськими ракетами вглиб РФ вже немає сенсу.

"90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, – 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії", – сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі.

Водночас він зазначив, що США продовжують працювати над посиленням української ППО.

Разом з тим, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч зі своїм американським колегою Майком Джонсоном, під час якої, зокрема йшлося про зняття обмежень на далекобійні удари вглиб російської території.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.

"Я радий, що багато країн НАТО надали таку можливість, а ті, які все ще мають обмеження, пом'якшили їх, щоб Україна могла захистити себе", – додав Столтенберг.

Він додав, що Україна досягла "багато чого" під час операції у Курській області РФ.

Слід також додати, що Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ, які "мають відбуватися без попередніх умов та на рівних".

Найсучасніший Patriot з Румунії

Румунія остаточно затвердила передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot у найбільш сучасній конфігурації 3+.

Закон, схвалений урядом і обома палатами парламенту Румунії, схвалив президент країни Клаус Йоганніс.

Україна також отримає від Румунії транспортні засоби, запасні частини, обладнання для технічного обслуговування, початковий пакет матеріально-технічної підтримки, послуги з навчання та інше необхідне для Patriot обладнання.

Замість переданої Києву системи Румунія має отримати новий комплекс за кошти іноземних партнерів.

До речі, Польща так і не знайшла рештки ймовірного ірано-російського "Шахеда", який міг залетіти на територію країни під час російського обстрілу України 26 серпня. Польща припинила пошуки.

Швеція скеровує 44 млн євро на енергосистему та опалення в Україні, а Постраждалий від обстрілу Львів отримає 100 тисяч євро від німецького міста-побратима Фрайбурга.

Бельгія прийняла на лікування трьох українських солдатів із серйозними опіками.

Новий глава МЗС України

Сьогодні Верховна рада очікувано звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ.

У зовнішньополітичному відомстві підсумували роботу за чотири роки керівництва Кулеби.

Там зазначили, що останні чотири роки "були часом великих викликів" для дипломатії України, але їй вдалось досягти "багатьох важливих результатів".

Серед таких МЗС згадало насамперед коаліцію підтримки України на тлі повномасштабної агресії Росії, зокрема формат "Рамштайн", розблокування рішень щодо надання зброї, санкції проти Москви та голосування на підтримку Києва в ООН.

Також у МЗС згадали про розширення дипломатичної діяльності в Азії, Африці та Латинській Америці – від розробки відповідних зовнішньополітичних та комунікаційних стратегій до відкриття нових посольств і турне міністра.

Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Кулебі за невтомну роботу під час історичних викликів, а речник Держдепу Метью Міллер заявив, що Кулеба був "надзвичайним партнером Сполучених Штатів у роботі на підтримку України".

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель також подякував Кулебі за роботу, а Кулеба похвалив Борреля за "сміливе лідерство".

Новим міністром закордонних справ України призначили Андрія Сибігу.

Андрій Сибіга – кадровий дипломат, що працює в системі МЗС з 1997 року. З 2016 по 2021 рік обіймав посаду посла України у Туреччини.

Він був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової. У липні 2024 року його призначили першим заступником міністра закордонних справ замість Миколи Точицького.

У Польщі, де нещодавно здійнявся скандал навколо необережної заяви Кулеби, натякнули на позитивну оцінку нового міністра закордонних справ України.

Крім того, Верховна рада сьогодні призначила Ольгу Стефанішину міністеркою юстиції – віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У Європейській комісії повідомили, що ЄС уважно стежить за внутрішніми подіями в Україні.

Макрон призначив прем’єра Франції

Президент Франції Емманюель Макрон призначив новим очільником уряду консерватора Мішеля Барньє, колишнього єврокомісара та перемовника ЄС щодо Brexit.

73-річний Барньє очолював переговори ЄС з Британією щодо її виходу з блоку у 2016-2021 роках. До цього консервативний політик обіймав посади в різних французьких урядах, а також був комісаром ЄС.

Як повідомили у Єлисейському палаці, Макрон "запевнив, що прем’єр-міністр та майбутній уряд відповідають умовам для того, щоб бути максимально стабільними і об’єднувати якомога більше".

Новопризначений прем'єр Франції виступив з першою заявою.

"Ми у складному моменті… Важливо, щоб ця нова сторінка, цей період був корисним для французів і Франції", – сказав він.

Мішель Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала призначення.

Вона зазначила, що "інтереси Європи та Франції є в його серці, про що свідчить його багаторічний досвід".

Лідер французьких ультралівих каже про "вкрадені вибори" після призначення нового прем'єра, а французьке ультраправе "Національне об'єднання" заявило, що "бере до відома" цей вибір.

Фактична лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що її політсила не братиме участі в майбутньому уряді нового прем’єр-міністра Мішеля Барньє.

Санкції США проти росіян

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