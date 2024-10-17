Зеленський погрожує Заходу "ядеркою", ще шість F-16, удар по "тіньовому флоту" РФ: новини дня

Як у Європі відреагували на "план перемоги"? Який висновок затвердили лідери країн ЄС на засіданні Євроради? І яку допомогу готують Україні західні партнери?

А ще – ініціатива ЄС з військової мобільності, Молдова протистоїть тиску РФ, "похоронний протест" польських поліцейських.

Про все важливе і цікаве за четвер, 17 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція у Європі на "план перемоги"

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю, де стартував дводенний саміт ЄС.

Він виступив на засіданні Європейської Ради та представив "план перемоги", або ж – стратегію примусу Росії до реальної дипломатії.

Зеленський заявив, що якщо партнери не підтримають його "план перемоги", то це стане привілеєм для Росії та великою помилкою.

Президент України розповів, що на саміті ЄС більшість лідерів висловилась на підтримку "плану перемоги".

"18 з них коментували план перемоги. Я вдячний, що була закрита частина розмови з союзниками. Більшість тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки плану перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі і наші команди продовжать працювати далі", – сказав Зеленський.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, зокрема, ще перед самітом ЄС заявила, що у "плані перемоги" є "дуже, дуже багато хороших ідей".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна зазначив, що у Таллінні вважають реалістичним викладене Україною бачення шляху перемоги над Росією і повністю підтримують цей план.

Прем’єра Угорщини Віктора Орбана злякав "план перемоги" України, він хоче переговорів ЄС із Росією.

"Те, що він виклав учора в українському парламенті, не може не викликати жаху", – сказав угорський прем’єр.

Він укотре заявив, що ЄС має переглянути свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо України.

Орбан хоче закликати канцлера Німеччини і президента Франції "від імені всього Європейського Союзу якнайшвидше розпочати переговори з росіянами, щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації".

Зеленський погрожує Заходу "ядеркою"?

На пресконференції після участі у засіданні Євроради президент Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Президент згадав про Будапештський меморандум як недієву домовленість, яка не змогла захистити Україну, що відмовилась від ядерної зброї.

"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна – Україна. Хто сьогодні воює? Україна.

У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів", – розповів глава держави.

Він додав, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна й обирає НАТО, а не ядерну зброю.

"Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: "У вас справедливі аргументи", – відзначив Зеленський.

Згодом на пресконференцїі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі президент України заявив, що в України немає намірів відновлювати ядерний арсенал.

"Я казав, що коли Будапештський меморандум був підписаний дуже поважними й потужними ядерними державами, там було написано, що Україна віддає ядерну зброю і матиме від цих дуже поважних держав, зокрема – в той час – Росії, Китаю, США забезпечені територіальну цілісність і суверенітет", – пояснив Зеленський.

Крім того, ще й речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий окремо спростував повідомлення німецького видання Bild щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення.

До речі, у Франції проходить підготовча конференція Саміту миру щодо ядерної безпеки.

Ядерна безпека – один з 10 пунктів української "формули миру".

В останні дні жовтня у Канаді запланована ще одна тематична конференція – щодо пункту про звільнення полонених і повернення депортованих до Росії українців.

Висновки саміту ЄС, угода з Грецією

На засіданні Європейської ради лідери держав-членів ЄС погодили текст висновків зустрічі, у якому закликали до більшого та швидшого постачання Україні військової допомоги.

До речі, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський підписав з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом угоду про співробітництво у сфері безпеки.

На полях зустрічі Європейської ради у Брюсселі Зеленський вперше поспілкувався з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні – слава богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити", – сказав президент України.

Крім того, лідер єврогрупи Орбана показав, як потиснув руку Зеленському.

Зокрема, лідер ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла, який також очолює єврогрупу "Патріоти за Європу", поділився фото зустрічі з президентом України у Брюсселі.

"Патріоти за Європу" – група Європарламенту, яку заснував угорський прем’єр Віктор Орбан.

До речі, у самій Угорщині партія головного суперника Орбана "Тиса" відстає від керівної "Фідес" лише на 2 пункти, а лідер опозиційної партії в Угорщині Momentum втратить мандат через кримінальний вирок.

Ще шість F-16 від Норвегії

Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України, а Норвегія анонсувала понад $270 млн допомоги енергосистемі України.

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував прибуття шести F-16 від Норвегії "найближчим часом".

Швейцарія передасть Україні три машини для розмінування, а уряд Німеччини прозвітував про передання Києву чергової партії військової допомоги: Leopard, Marder, снаряди і дрони.

До речі, як дізналося видання Wall Street Journal, Сполучені Штати переорієнтовують підготовку українських пілотів F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військовослужбовців Військово-повітряних сил.

І це рішення може продовжити на багато місяців терміни, коли Київ отримає повну ескадрилью літаків західного виробництва, готових до бойових дій.

Удар по "тіньовому флоту" РФ

Спільне розслідування видання Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial виявило, що "тіньовий флот" РФ залишає нафтові розливи у всьому світі.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила виданню, що кораблі становлять "значну небезпеку" для морського середовища, й виявлені журналістами випадки це ілюструють.

Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ.

"Ще 18 суден "тіньового флоту" будуть позбавлені доступу до портів Великої Британії і не зможуть користуватися провідними британськими морськими послугами, в результаті чого загальна кількість нафтових танкерів, проти яких запроваджено санкції, зросте до 43", – йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду.

Ініціатива ЄС з військової мобільності

У Румунії створили державну залізничну компанію для потреб оборони, що відповідає новій ініціативі ЄС щодо військової мобільності.

Крім того, Фінляндія і Норвегія покращать залізничне сполучення для військових потреб.

Цей крок є частиною ініціативи ЄС з військової мобільності, яка спрямована на скорочення бюрократичної тяганини, розробку спільних стандартів і визначення маршрутів між учасниками ініціативи для зменшення затримок і полегшення пересування військ і техніки.

Британія призначила спецбригаду для захисту Естонії, а на та території Польщі біля кордону з Білоруссю впала повітряна куля.

Молдова протистоїть тиску РФ

У Молдові заявили, що в Москві готували молодь для масових заворушень перед виборами, а Службі безпеки країни довелось спростовувати фейк про блокування нелояльних до влади ЗМІ.

Опитування WatchDog.MD показало, що 55% жителів Молдови підтримають євроінтеграцію на референдумі.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі в Молдові зусилля, а також фінансові ресурси для гібридної та дезінформаційної кампанії.

Решта новин

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Польські поліцейські влаштували "похоронний протест" біля офісу прем’єра.

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