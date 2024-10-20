План запрошення до НАТО, референдум у Молдові, реакція на військових КНДР: новини вихідних

Міністри оборони країн "Групи семи" підтримали незворотний шлях України до членства у НАТО, а адміністрація Джо Байдена нібито вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити в Альянс.

У США вважають, що залучення північнокорейських військових буде ознакою відчаю Росії. З іншого боку, командувач силами НАТО в Європі закликав не мати ілюзій щодо військової сили Росії.

Україна та Німеччина підписали угоду для зміцнення української протиповітряної оборони, а Нідерланди поставлять Україні розвідувальні дрони на понад 42 млн євро.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 19 та 20 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо запрошення до НАТО

Міністри оборони країн "Групи семи" (G7) підтримують незворотний шлях України до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО.

У спільній заяві за підсумками зустрічі у Неаполі міністри наголошують на їхніх намірах продовжувати надавати допомогу Україні, включно з військовою допомогою в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

"Ми підтверджуємо, що нашою кінцевою метою залишається досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права, викладеного в Статуті ООН та його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету і територіальної цілісності України", – підкреслюється в документі.

Зустріч міністрів оборони G7 у Неаполі, скликана головуючою Італією, є першою такою тематичною зустріччю "Сімки". У ній також брали участь генсек НАТО Марк Рютте і високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До G7 входять Британія, Франція, Німеччина, Італія, США, Канада і Японія, а також ЄС як союз держав.

Президент Парламентської асамблеї НАТО, конгресмен Джеррі Конноллі вважає, що президент США Джо Байден до кінця свого терміну навряд чи вдасться до конкретних дій щодо запрошення України в Альянс без консультацій з союзниками.

Також він зазначив, що Україні треба відновити суверенітет над її територіями до вступу в Альянс.

А ідею Зеленського замінити війська США в Європі підрозділами ЗСУ після війни він відкинув як "недоречну" й "шкідливу". Ідея заміни американських вояків українськими після війни є у "плані перемоги", який презентував президент Володимир Зеленський.

Французьке видання Le Monde пише, що адміністрація президента США Джо Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО й у випадку перемоги Камали Гарріс 5 листопада, ймовірно, могла б почати рух у цьому напрямку.

До речі, передвиборча кампанія у Сполучених Штатах – на фінішній прямій. Мільярдер Ілон Маск, який підтримує Дональда Трампа, оголосив, що платитиме до 1 мільйона доларів на день випадковій людині, яка у ключовому штаті Пенсильванії підпише його петицію напередодні виборів.

Але повернімося до теми запрошення України до НАТО. У п'ятницю 18 жовтня в Берліні Джо Байден зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Емманюелем Макроном та Кіром Стармером, щоби обговорити актуальні проблеми в Україні та на Близькому Сході.

Стосовно України четверо лідерів прагнули, перш за все, скоординувати свої відповіді на "план перемоги", який Володимир Зеленський представив їм протягом останніх тижнів.

Очолює список чутливих тем запрошення України до вступу в НАТО.

Поки що, за даними видання, Сполучені Штати і Німеччина блокують будь-яку перспективу розширення НАТО за рахунок України, тоді як Франція і Велика Британія більш прихильно ставляться до цієї ідеї.

Новий глава МЗС Франції в Україні

У суботу міністр закордонних справ у новому уряді Франції Жан-Ноель Барро під час першого візиту до Києва заявив, що Франція відкрита до ідеї запрошення України в НАТО.

"Що стосується запрошення Україні вступити в НАТО, ми відкриті для цього, і це питання, яке ми обговорюємо з нашими партнерами", – сказав глава французького МЗС.

Також в українській столиці Барро заявив, що підтримує "план перемоги", який запропонував президент Володимир Зеленський.

За словами французького міністра, за підтримки Франції в Україні відкриються два реабілітаційні центри для дітей, яких повернули в Україну після вивезення до Росії.

До речі, у п’ятницю до Києва приїздив заступник глави МЗС Угорщини – "у продовження діалогу".

Реакція на військових КНДР

У США голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вимагає від Білого дому "негайного" брифінгу на тлі повідомлень про те, що війська Північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України на боці РФ.

За словами Тернера, залучення північнокорейських військ до участі у війні проти України має стати "червоною лінією".

Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт також заявив, що наразі не можуть підтвердити інформацію про залучення північнокорейських військ у війну РФ проти України, однак якщо такі дані підтвердяться, це свідчитиме про відчай Кремля.

"Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля", – констатував він.

Хоча, командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі попереджає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

НАТО, на його думку, не повинен мати ілюзій щодо військової сили Росії.

До речі, Росія продовжує випробовувати кордони країн НАТО.

Вночі Румунія піднімала авіацію через порушення кордону "малою повітряною ціллю" на 19 км.

В Естонії протестують інфраструктурні бар’єри на водних кордонах з РФ, а у Вільнюсі підпалили двері будівлі Міноборони і стались ще кілька підпалів.

$20 млрд від США і інша допомога

США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів, пише видання Financial Times.

Минулого тижня ЄС схвалив свій внесок у розмірі до 35 млрд євро до кредиту G7.

Більшість заморожених активів російського центрального банку зберігаються в ЄС. Як очікується, вони приноситимуть близько 3 млрд євро прибутку на рік.

Крім того, за даними The Financial Times, у Конгресі США вимагають посилити антиросійські санкції у нафтосервісний сфері.

Двопартійна коаліція стверджує, що чинні правила дозволяють великій американській фірмі SLB підживлювати військову машину Владіміра Путіна.

Допомагають військовій машині господаря Кремля і деякі країни, наприклад Китай.

У вересні заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.

Британія попередила Китай через допомогу РФ у війні проти України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції і експортний контроль після того, як експертиза нещодавно виявила свіжовироблені західні компоненти у ракеті КНДР, яку збили в Україні.

Україна та Німеччина підписали угоду для зміцнення української протиповітряної оборони, а Нідерланди поставлять Україні розвідувальні дрони на понад 42 млн євро.

G20 і Путін

Президент США, за даними Reuters, зустрінеться з президентом Бразилії перед самітом G20.

Напередодні кремлівський правитель Владімір Путін заявив, що не поїде на саміт "Групи двадцяти" в Бразилії, яка є учасницею Римського статуту та була б зобов’язана арештувати його за ордером Міжнародного кримінального суду.

Слід додати, що президент Сербії вперше за 2,5 роки зідзвонився з Путіним.

Референдум у Молдові

У Молдові в неділю, 20 жовтня, відбувається історичне голосування – вибори президента та конституційний референдум про європейське майбутнє країни.

Виборчі дільниці працюватимуть до 21:00.

До референдуму прикуті найбільші зусилля російських агентів впливу в Молдові, і саме з ним пов’язана найбільша інтрига.

За даними останніх опитувань, понад 55% готові проголосувати за те, щоб євроінтеграцію внесли до Конституції Молдови.

Проросійський експрезидент Ігор Додон проголосував на президентських виборах у Молдові, але бойкотував єврореферендум.

А Придністров’я відмовилося від підвозу проросійських виборців на дільниці у Молдові.

У виборах президента та референдумі беруть участь також мешканці Придністров’я, але їхня активність аномально низька.

"Раніше у нас агітували і організовували людей, щоби голосувати. Тепер йдуть ті, хто вважає це громадянським обов’язком", – поділився з кореспондентом ЄП один з виборців, мешканець міста Бендери, що назвався Костянтином і наголосив, що підтримує рух Молдови у ЄС.

Раніше російські ЗМІ та Telegram-канали опублікували відео величезної черги до виборчих дільниць у Росії в будівлі посольства Молдови в Москві.

Міністерство закордонних справ Молдови вважає, що ці черги створені штучно, аби поставити під загрозу виборчий процес.

Ввечері євроінтеграційний референдум визнали таким, що відбувся. Центральна виборча комісія повідомила, що, за попередніми даними, до 18:00 у плебісциті взяли участь 42,44% виборців. Мінімальний поріг становить 33,33%.

А в Грузії за тиждень – парламентські вибори. Сьогодні ввечері у різних локаціях Тбілісі почали збиратися учасники проєвропейського маршу під девізом "Грузія обирає Євросоюз", яка проходить за шість днів до парламентських виборів.

На площі Свободи в грузинській столиці зібралася велелюдна акція.

А президентка країни закликала підтримати проєвропейську опозицію.

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