"Газпром" карає Молдову, інавгурація "президента" Грузії, вибори у Хорватії: новини вихідних

У Байдена готують черговий пакет військової допомоги Україні, а Греція передасть партію ракет Sea Sparrow.

Зеленський припустив, що словацький прем’єр за вказівкою Путіна хоче відкрити другий енергетичний фронт проти України. Агентство Bloomberg зазначає, що, у разі проблем із постачанням електроенергії зі Словаччини, на допомогу готова прийти Польща.

Тим часом, "Газпром" припиняє постачання газу Молдові, у тому числі підконтрольному Росії Придністров’ю. І справа не в рішенні України припинити транзит російського газу своєю територією з 1 січня.

У НАТО вважають реальним ризик неконвенційного нападу РФ на Альянс зі значними втратами, а Данія відповіла на погрози Лаврова.

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Президент Азербайджану визнав, що літак азербайджанської компанії, який летів у РФ, був обстріляний із землі.

Більше важливого і цікавого за вихідні, 28 та 29 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Системи ППО від США і ракети з Греції

Найближчим часом американський президент Джо Байден схвалить передачу ще одного пакета допомоги Україні, який міститиме, зокрема, системи протиповітряної оборони.

А Греція передасть Україні 24 ракети Sea Sparrow.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна отримала понад 150 млн євро на фінансування українського оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви.

А Британія виділяє понад 5 млн євро на переслідування воєнних злочинів РФ.

Фіцо відкриває другий енергетичний фронт?

Український президент Володимир Зеленський припускає, що господар Кремля Владімір Путін доручив прем’єру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини.

"Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів", – зазначив український президент.

Звертаючись до словацького прем’єра, він нагадав, що "підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною".

Напередодні Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь.

Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.

В українському Міністерстві закордонних справ нагадали, що Україна платить Словаччині за поставки електроенергії "немалі гроші".

Там додали, що своїми погрозами відключити Україні електроенергію Фіцо "фактично стає на один бік із російським диктатором" Владіміром Путіним.

"Нині це єдині два діячі у світі, які погрожують залишити українців взимку без світла", – йдеться у заяві МЗС України.

За даними Bloomberg, Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина припинить постачати електроенергію.

А у четвер, 26 грудня, очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Словаччина готова надати майданчик для переговорів щодо війни в Україні і "Росія не проти цього".

27 грудня словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар повідомив, що Словаччина готова прийняти в себе майбутні мирні переговори щодо України.

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нагадав, що Путін досі відкидав усіх мирні пропозиції, а натомість щодня завдає нових ударів по регіонах України.

"Давайте не будемо займатися російською брехнею, а подумаємо, як убезпечити наших людей", – підсумував очільник МЗС Чехії.

"Газпром" карає Молдову

Тим часом російський "Газпром" офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року о 08:00 за московським часом "Газпром" "обмежить" постачання газу в Молдову до 0 м3 на добу.

В російській компаній звинуватили Moldovagaz в "регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов".

Своєю чергою т.в.о. голови Moldovagaz Вадим Чебан нагадав, що з грудня 2022 року весь газ, який постачали з Росії, передавали в придністровський регіон.

"Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних і європейських ринках. Слід підкреслити, що Moldovagaz законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать усе споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року", – уточнив Чебан.

Отже, постраждає тільки контрольоване РФ Придністров’я.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, коментуючи рішення російського "Газпрому", не виключив звернення до міжнародного арбітражу у зв’язку з цим.

Варто зазначити, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. У зв'язку з цим у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів.

Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови – трансбалканський газопровід через Туреччину.

Однак оскільки "Газпром" – як стверджує прем'єр Молдови Дорін Речан – визначив підставою припинення постачання не проблеми з транзитом, а "неплатежі" з боку підконтрольного Росії Придністров'я, то це суттєво ускладнює відновлення постачань. Кишинів не визнає борг Тирасполя і не планує його оплачувати.

Дательніше читайте у статтях "Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки", а також "Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я".

Крім того, Росія у щорічній доповіді зазначила, що Молдова нібито "стрімко скочується до підтримки ідеологій неонацизму і расової дискримінації".

Міністерство закордонних справ Молдови 28 грудня засудило цю щорічну доповідь.

"Міністерство категорично відкидає необґрунтовані звинувачення, викладені в щорічній доповіді МЗС Росії, про нібито дискримінацію російських громадян і просування русофобії на території Молдови. Ці твердження безпідставні і спрямовані на розкол суспільства", – заявили в МЗС Молдови у відповідь.

Загрози для НАТО

Високопосадовець НАТО в інтерв'ю Sky News повідомив, що існує "реальна перспектива" того, що неконвенційний напад Росії на НАТО – такий як диверсія або підпал – призведе до "значних" втрат.

Джеймс Аппатурай, який займається оновленням стратегії НАТО з відстеження і стримування так званої гібридної війни, сказав, що 32 країни-члени НАТО вже перебувають в ситуації, коли російські гібридні атаки по всій Європі, США і Канаді наближаються до рівня, який ще п'ять років тому був би "абсолютно неприйнятним".

Раніше глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявляв про можливі "військово-технічні рішення" після передачі Данією Україні другої партії винищувачів.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен не заляканий попередженням Лаврова.

"Важливо донести до данського населення, що з боку Росії немає прямої військової загрози для Данії. Ми є членом НАТО – великої безпекової парасольки, яка ґрунтується на здатності допомогти нам у разі виникнення конфлікту", – сказав він.

Міністр припустив, що може йтися про саботаж в Данії щодо поставок зброї в Україну і навчання українських пілотів.

В МЗС Данії теж відреагували на заяви Лаврова.

"Міністр закордонних справ Росії не вперше брязкає зброєю. Я сприймаю це дуже спокійно. Це абсолютно законно – підтримувати здатність України захищати себе, і ми будемо продовжувати нашу підтримку. Росія тут є агресором", – заявив глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Інавгурація "президента" Грузії

Сьогодні у будівлі парламенту Грузії відбулася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі – нового "президента", якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Грузія після напівсекретної церемонії інавгурації Михеїла Кавелашвілі має переглянути свої розуміння демократії.

На події в країні відреагувала також президентка Молдови Мая Санду.

"Сьогодні, як ніколи, ми підтримуємо народ Грузії в його боротьбі за свободу, демократію і європейське майбутнє. Ваша мужність і рішучість надихають нас усіх, і Молдова залишається поруч з вами на цьому спільному шляху", – заявила вона.

Нордично-Балтійські країни вкотре закликали до нових виборів у Грузії.

Нідерланди закликали владу Грузії не ігнорувати народ і провести нові вибори.

Впродовж дня грузинська поліція затримала щонайменше 6 протестувальників на проспекті Руставелі за адміністративними статтями.

Згідно з Конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Саломе Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Михеїла Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

Вранці у неділю Саломе Зурабішвілі заявила про рішення покинути президентський палац.

Вона наголосила, що легітимність походить з одного джерела – народу: "там, де немає народної довіри, немає і легітимності, тому я вийду до вас і буду з вами".

Напередодні представник республіканців Джо Вілсон, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників з питань Близького Сходу, застерігав почесного голову "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі від інавгурації антизахідного "президента" Михеїла Кавелашвілі.

Згодом він запросив президентку Грузії Саломе Зурабішвілі на інавгурацію новообраного американського президента Дональда Трампа.

А вчора у Грузії відбулася масштабна акція протесту "Ланцюг єдності".

Нагадаємо, близько місяця у Грузії тривають протести після заяви грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе про призупинення євроінтеграції до 2028 року.

Алієв про збиття літака Росією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines, який зазнав лиха над територією РФ, був обстріляний із землі.

Підкресливши, що літак був збитий не навмисно, Алієв сказав, що визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості – все це були заходи та кроки, які необхідно було зробити Росії.

"На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, крім маячних версій", – сказав глава Азербайджану.

Нагадаємо, 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Напередодні глава Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з Алієвим попросив вибачення що "трагічний інцидент із літаком Azerbaijan Airlines стався в повітряному просторі Росії", але провини росіян не визнав.

Сьогодні Путін вдруге за два дні подзвонив Алієву щодо катастрофи літака.

Під час телефонної розмови глави держав продовжили обговорення питань, пов'язаних із катастрофою пасажирського літака Закритого акціонерного товариства "Азербайджан Хава Йоллари.

У суботу президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої йшлося про авіакатастрофу.

"Ми підтримаємо Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликаємо інші країни також надати допомогу", – додав президент України.

Азербайджан запроваджує обмеження на строки перебування росіян в країні.

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