Сварка з Трампом, зрив угоди про надра, підсумки зустрічі з РФ: новини дня

Рамкова угода з США про надра зірвалась після суперечки Зеленського з Трампом і його віцепрезидентом. Український лідер достроково залишив Білий дім. Хоча, після цього представник Білого дому повідомив Reuters, що Трамп ще не виключає підписання угоди про копалини.

Туск висловив слова підтримки українцям, а Макрон закликав поважати тих, хто бореться. В ЄС готуються ухвалити комюніке з позицією щодо переговорів.

Тим часом Сполучені Штати погодили російського посла після контактів двох країн.

У Празі стався скандал: водій трамвая грубо накинувся на українців з дитиною, яка нібито забруднила сидіння.

Все важливе і цікаве за 28 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Сварка Трампа з Зеленським

Сьогодні президент України прибув з візитом до Вашингтона. Основна мета поїздки – переговори з американським президентом Дональдом Трампом і підписання рамкової угоди з США про надра.

Але переговори і підписання угоди зірвались, Зеленський достроково залишив Білий дім.

Український президент не міг не зреагувати на чергові маніпулятивні заяви команди Дональда Трампа під час спілкування з пресою.

Але, про все по порядку.

Сьогодні вдень Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією американських сенаторів.

Головними темами перемовин із сенаторами, за словами президента, стали продовження військової допомоги Укрїні та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, українське бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки.

Близько 18:00 за Києвом американський президент зустрів свого українського колегу у Білому домі, після чого вони перейшли у Овальний кабінет для зустрічі з пресою.

Президент України привіз Дональду Трампу чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика, а також показав фото українських військових до і після російського полону.

Володимир Зеленський сказав лідеру США, що з Владіміром Путіним – якого він назвав убивцею і терористом – неможливі територіальні компроміси.

"Я сподіваюсь, що ми разом можемо його зупинити", – додав він.

Дональд Трамп, у свою чергу, сказав, що Україна продовжить отримувати американську зброю, але висловив сподівання, що ці поставки будуть не такими великими на тлі його бажання "завершити війну".

А ще американський президент сказав, що він і за Україну, і за Росію.

Та під час розмови президентів включився і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Він запропонував дати шанс дипломатії Дональда Трампа врегулювати війну.

На це Зеленський дав розлогу відповідь, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала.

Після чого почала суперечка, яку можна подивитися і зміст якої можна прочитати за посиланням.

Далі, відповідаючи на питання однієї з журналісток про довіру до Путіна щодо припинення вогню, Трамп, на емоціях, згадав і про розслідування впливу Росії на вибори-2016 у США і Гантера Байдена.

Врешті-решт, американський президент за підсумками суперечки з Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що той "зневажив" Штати і "не готовий до миру".

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.

Пресконференцію президентів, яка мала відбутися приблизно о 20:00 за Києвом після переговорів і підписання угоди, скасували.

Після неї Зеленський мав вирушити до Інституту Хадсона, а пізніше – зустрітися з представниками української громади в Українському домі.

Reuters з посиланням на представника Білого дому пише, що президент США не виключає можливості укладення угоди із Україною.

ЄС готує позицію щодо переговорів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зриву візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому заявив про підтримку українського народу.

Президент Франції Емманюель Макрон написав у соцмережах: "Ви повинні поважати тих, хто бореться". Він додав, що не можна забувати, що є "агресор і жертва".

6 березня лідери країн-членів ЄС під час саміту щодо безпеки України та Європи планують затвердити комюніке, у якому хочуть відзначити важливість наступних принципів:

▪️не може бути переговорів щодо України без України;

▪️не може бути переговорів про європейську безпеку без участі Європи;

▪️безпека України та Європи пов’язані;

▪️перемир’я може відбутися лише в рамках всеосяжної мирної угоди;

▪️будь-яка така угода повинна супроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для України.

"Досягнення "миру через силу" вимагає, щоб Україна перебувала в найсильнішій можливій позиції", – йдеться у проєкті комюніке, яке отримало у розпорядження "Суспільне".

Тим часом, в Генштабі Естонії не бачать жодних ознак, що РФ готується до перемир’я.

Політика Трампа

Тим часом, у Москві заявили, що США погодили призначення Александра Дарчієва послом РФ у Сполучених Штатах.

Зазначається, що вчора під час консультацій делегацій Росії та США в Стамбулі американська сторона "передала офіційну ноту з агреманом на призначення директора Департаменту Північної Атлантики МЗС Росії Дарчієва новим надзвичайним і повноважним послом Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки".

П’ять ексглав Пентагону звинуватили Дональда Трампа в прагненні перетворити аполітичну американську армію на інструмент партійної політики. Вони засудили "безрозсудне" звільнення президентом голови Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів.

А ще новий американський президент хоче зробити англійську державною мовою США, повідомляє The Wall Street Journal.

Більше половини американців думають, що Трамп претендуватиме на третій термін. Про це свідчать результати опитування від YouGov.

Дональд Трамп, якому скоро виповниться 79 років, минулого тижня натякнув, що не виключає такого варіанта. "Чи маю я знову висуватися? Ви скажете мені", – прокоментував він.

Дрони Україні і допомога Миколаївщині

У рамках акції Radarom!, що проходила у лютому, литовські громадяни та бізнес зібрали на безпілотники і засоби протидії ворожим БПЛА понад 5 млн євро, перші 25 дронів вже в Україні.

За фінальними цифрами, литовські громадяни і компанії задонатили 5 737 028 євро. Це на понад 100 тисяч євро більше за суму, яку попередньо назвали одразу після завершення акції.

Данія виділила на відновлення Миколаївщини 26 млн євро.

Протести і сутички у країнах Європи

В Афінах на протесті до річниці залізничної катастрофи спалахнули сутички, а у Сербії студенти пройшли десятки кілометрів у рамках протестів через смертельний обвал на вокзалі.

Сербський віцепрем'єр Александар Вулін після зустрічі з головою розвідки РФ звинувати Захід у дестабілізації.

Головною вимогою сербських протестувальників є притягнення до відповідальності винних у смертельному обвалі навісу на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, внаслідок чого загинули 15 людей і двоє серйозно постраждали.

Протестувальники вимагають публікації усіх документів щодо реконструкції вокзалу, зняття звинувачень з усіх затриманих на протестах та покарання щодо осіб, які нападали на учасників протестів.

Крім того, напередодні російська розвідка нафантазувала, що ЄС нібито намагається "розпалити антиурядові протести" у Грузії та що для цього протестувальникам планують платити 120 євро на день за присутність на акціях.

Посол Європейського Союзу у Тбілісі Павел Герчинський відкинув ці звинувачення як безпідставні.

Разом з тим, The Guardian пише, що пов'язані з РФ Telegram-канали пропонують плату за напади на мечеті у Британії.

Також додамо, що у Греції – серйозні перебої в роботі громадського транспорту, аеропортів через страйк.

Розвідка Данії відстежує можливе іноземне втручання у вибори в Гренландії: "Посилення конкуренції між великими державами в Арктиці та майбутні вибори в Гренландії призвели до поширення дезінформації".

Скандал у Празі

У Празі водій трамвая грубо накинувся на українців з дитиною, яка нібито забруднила сидіння.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав поведінку водія неприйнятною і заявив, що він має понести відповідальність, аби подібне не повторювалося.

"Вдячний чеському уряду, магістрату, поліції та транспортникам за реакцію та публічне засудження інциденту", – написав міністр.

Він повідомив, що посольство України в Чехії перебуває на звʼязку з поліцією.

Решта новин

Антиукраїнський кандидат у президенти Польщі вперше на другому місці в опитуванні.

На сході Чехії зійшли з рейок цистерни з бензолом, почалась масштабна пожежа.

Прокуратура Румунії вимагає арешту 21 людини, пов'язаної з одіозним Джорджеску.

У Республіці Сербській заборонили діяльність судових і слідчих установ Боснії та Герцеговини.

У Норвегії втекли з морської ферми 27 тисяч лососів, що є загрозою для дикої риби.

Польща на початку березня почне депортації іноземців, які скоїли злочини.