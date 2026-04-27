Криза у Румунії, виробництво дронів у Норвегії, електростанції з Німеччини: новини дня

Мерц вважає, що мирна угода вимагатиме і запевнень від Євросоюзу щодо членства України.

Минулого року Німеччина витратила найбільше серед країн Європи на оборону. Прем'єр Баварії вимагає якнайшвидше ввести в Німеччині обов'язкову військову службу, німецький глава МЗС наголосив на необхідності ядерного стримування на тлі нових загроз.

Грузія викликала посла ЄС після слів про повернення країни "у темні часи", а проросійський Петер Сійярто увійде в новий склад парламенту Угорщини.

Все важливе і цікаве за понеділок, 27 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Мерц про євроінтеграцію України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припускає, що війна може завершитися територіальними поступками з боку України. І для того, щоб люди на референдумі підтримали таку мирну угоду, президент України, за його словами, повинен мати конкретні запевнення від ЄС щодо майбутнього членства Києва.

"Якщо президент Зеленський хоче донести це до власного населення та отримати для цього більшість, і йому потрібно провести референдум з цього приводу, то він повинен одночасно сказати народу: "Я відкрив вам шлях до Європи", – сказав німецький канцлер у виступі в гімназії міста Марсберг.

До речі, Німеччина передала Україні три мініелектростанції.

Озброєння Європи

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), світові витрати на зброю продовжують зростати 11-й рік поспіль, при цьому США, Китай і Росія виділяють найбільше грошей серед усіх країн світу.

SIPRI також зазначає, що головним чинником глобального зростання військових витрат у 2025 році стало збільшення витрат у Європі на 14% – до $864 млрд доларів.

Найбільше коштів на оборону минулого року серед країн Європи витратила Німеччина: її витрати зросли на 24% порівняно з попереднім роком і склали $114 млрд.

Прем'єр Баварії Маркус Зьодер вимагає якнайшвидше ввести в Німеччині обов'язкову військову службу.

"Для нас все дуже ясно: якщо Бундесвер має стати найбільшою армією в Європі, то без обов’язкової військової служби не обійтися", – сказав Зьодер.

А міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль наголосив на необхідності ядерного стримування на тлі нових загроз, водночас наголосивши на підтримці принципу нерозповсюдження ядерної зброї.

У НАТО очікують, що РФ продовжить нарощувати сили.

"Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше", – зазначив голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Виробництво дронів у Норвегії

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників: планують виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії.

Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони України.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про співпрацю Польщі з Україною у будівництві сучасної армади безпілотників для його країни.

Сьогодні Туск та українська прем’єрка Юлія Свириденко провели зустріч у Жешуві.

Криза у Румунії

В Румунії соціал-демократи і ультраправі разом готують вотум недовіри уряду.

Пропозиція Трампу від Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що нафтова інфраструктура Ірану може вибухнути приблизно за три дні через технічні проблеми, які поглиблюються внаслідок американської блокади.

За даними Axios, Іран висунув США нову пропозицію, що передбачає відкриття Ормузької протоки.

Нова іранська пропозиція, передана США через пакистанських посередників, зосереджена на тому, щоб спочатку вирішити кризу навколо Ормузької протоки та американської блокади. У рамках цієї пропозиції перемир’я було б продовжено на тривалий період або ж сторони домовилися б про остаточне припинення війни.

Державний секретар Марко Рубіо висловив думку, що Іран, як і раніше, прагне зберегти контроль над Ормузькою протокою, і назвав це неприйнятним для США.

"Якщо під відкриттям протоки вони мають на увазі: "так, протока відкрита, але лише за умови, що ви узгоджуєте свої дії з Іраном, отримуєте наш дозвіл, інакше ми вас підірвемо, і ви нам заплатите", – це не відкриття протоки", – сказав Рубіо.

Видання The Atlantic пише, що віцепрезидент США Джей Ді Венс неодноразово ставив під сумнів те, як Міністерство оборони зображує війну в Ірані, зокрема підозрюючи Пентагон у применшуванні різкого виснаження американських ракетних арсеналів.

Президентка Єврокомісії презентує у Європарламенті відповідь ЄС на кризу на Близькому Сході 29 квітня, а в авіакомпанії Wizz Air не очікують дефіциту авіапалива через війну в Ірані.

Решта новин

В Естонії впровадять обмеження на купівлю житла для росіян і білорусів.

Грузія викликала посла ЄС після слів про повернення країни "у темні часи".

Проросійський Петер Сійярто увійде в новий склад парламенту Угорщини.

У Латвії 23-річного чоловіка затримали за зрив прапора України.

У Польщі запобігли масштабному вкиду фальшивих євро: частина мала потрапити в Україну.

В Албанії розпочався судовий процес над експрезидентом у справі про корупцію.

Суд у Німеччині визнав безпідставним контроль на кордоні з Люксембургом.