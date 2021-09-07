Верховна Рада збирається просити США про статус основного союзника поза НАТО; у Чехії заочно засудили до 20 років тюрми чоловіка, який воював на Донбасі на боці бойовиків; у Туреччині відбулась закладка корвету для ВМС України; жителі Закарпаття вакцинуються в Угорщині; ПАРЄ направить спостерігати за виборами в РФ депутата, що під санкціями.

Про ці та інші новини 7 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Звернення України до США

Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі та хоче попросити в Сполучених Штатів статус основного союзника поза НАТО.

З іншого боку, посол України у США Оксана Маркарова застерегла депутатів Верховної ради у зв’язку з їхнім наміром просити Конгрес США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA). Посол наголосила, що MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО і це точно не про Україну. Україна вже визначилася, що її метою є членство в НАТО.

Суд над бойовиком та зварення останньої труби ПП-2

У Чехії заочно засудили до 20 років тюрми Їржі Урбанека з позивним "Бегемот", що воював на Донбасі на боці бойовиків. Разом з ним воював ще один чех, Павел Ботка. У 2019 році він втратив ногу, підірвавшись на вибуховому пристрої. Нагадаємо, у квітні в Чехії затримали інших п'ятьох осіб, підозрюваних в участі у бойових діях на Донбасі на боці проросійських бойовиків. За кілька днів Окружний суд Праги постановив взяти під арешт трьох підозрюваних.

А Євросоюз, у свою чергу, засудив нові обшуки й арешти кримських татар в окупованому Російською Федерацією Криму.

З іншого боку, завершилося зварення труб газогону "Північний потік-2". Київ і низка східноєвропейських держав розглядають газогін як геополітичний проєкт Кремля, що становить економічну й політичну загрозу.

Військово-морська техніка для України

Тим часом, Україна продовжує отримувати військово-морську техніку. США готують до передачі Україні ще один бойовий катер типу Island. До американського міста Меріленд прибув черговий екіпаж українських моряків для проходження навчання з управління та експлуатації судна. Нагадаємо, у березні Пентагон оголосив про військову допомогу Україні у розмірі $125 мільйонів, в тому числі два озброєних патрульних катери, які допоможуть країні захистити свої територіальні води.

А у Туреччині відбулась закладка корвету для ВМС України. Відповідно до існуючих домовленостей в 2022 році корвет буде переправлено в Україну і вже в 2024 році він увійде до складу ВМС України.

Нагадаємо, раніше Велика Британія офіційно підтверджувала що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth, які британський флот вивів з експлуатації. У червні Україна та Британія підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів.

Вибори в Німеччині: Блок Меркель продовжує втрачати рейтинг

Підтримка консервативного блоку канцлерки Німеччини Ангели Меркель впала до рекордно низького рівня. Менш ніж за три тижні до виборів у Німеччині рейтинг блоку ХДС/ХСС становить 19% і за тиждень втратив два пункти. Це найнижчий рівень за час проведення даного опитування.

Лідирує у рейтингу Соціал-демократична партія, яку підтримують 25% виборців. На третьому місці ідуть "Зелені", за яких готові проголосувати 17% виборців.

Про те, яким же чином соціал-демократам вдалося вийти з електорального піке, де вони перебували останні роки, та що може стати викликом для Києва читайте в чудовій аналітиці Віктора Савінка Поворот вліво: як у Німеччині змінився лідер перегонів і які наслідки це матиме.

Сьогодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка, нагадаємо, не приймає участь у виборах, публічно дорікнула соціал-демократу Олафу Шольцу, який описав людей, які були щеплені проти COVID-19, як "морських свинок".

А кандидатка у канцлери Німеччини від партії "Зелених" Анналена Бербок заявила, що хоче домогтися вивезення американських ядерних бомб з території країни, якщо вона переможе на майбутніх виборах.

Інші новини: ДТП в Польщі, вакцинація жителів Закарпаття в Угорщині

У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП з автобусом поблизу польського міста Люблін постраждали 9 українців, двоє з яких перебувають у важкому стані.

В Угорщині у мобільних пунктах на кордоні вакцинувалися понад 20 тисяч жителів Закарпаття.

Парламент Грузії схвалив закон про амністію щодо учасників подій "ночі Гаврилова". Детальніше про події "ночі Гаврилова" читайте у статті: Росії нагадали про окупацію: чому Грузія повстала проти влади і до чого тут РФ.

Колишній єврокомісар постане перед судом у справі про хабарництво на суму 60 млн євро.

Партія прем'єра Чехії лідирує в опитуваннях за місяць до парламентських виборів.

ЄС попередив польські регіони про втрату фінансування через "вільні від ЛГБТ зони".

ПАРЄ направить спостерігати за виборами в РФ 5 депутатів, один з них – під санкціями.

Це лише частина цікавих новин 7 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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