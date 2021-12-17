Решение ООН по Крыму, Россия "слила" свой ультиматум НАТО, сожжение козла: интересное за день

НАТО оприлюднив жорстку заяву щодо РФ; ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців; Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо порушення прав людини у Криму; Кремль опублікував вимоги "гарантій безпеки" до НАТО із пропозицією не приймати Україну; Греція внесла зміни до правил в'їзду для іноземців; президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою; через нові вимоги Польщі на українському кордоні скупчилось 500 вантажівок; партія Джонсона на тлі скандалу з вечіркою втратила місце у парламенті, яке мала 189 років.

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Жорстка заява НАТО та розчарована РФ

Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

Країни-члени закликали Росію до негайної деескалації, прозорості у її військових маневрах та використання дипломатичних каналів.

Країни Альянсу підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах і закликали Росію відвести війська від її кордонів.

Нагадаємо, Владімір Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

У Кремлі вже передали США проєкти договору та угоди щодо гарантій безпеки.

Сьогодні міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

Документ під назвою "Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору" складається з 9 статей.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Договір також передбачає, що учасники унеможливлюють розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки" , але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

Вона додала, що "ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику, вільні від зовнішнього втручання".

У НАТО також отримали вимоги Росії і заявили, що готові до діалогу, якщо Росія здійснить кроки для зниження напруженості.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергєй Рябков заявив, що Москва вкрай розчарована сигналами, які надходять з Вашингтона та НАТО після отримання російських пропозицій щодо так званих "гарантій безпеки".

До речі, Україна теж висунула Кремлю умови для його переговорів з НАТО.

Про санкції та позицію ЄС

Лідери країн Європейського Союзу вирішили продовжити ще на шість місяців чинні економічні санкції, запроваджені проти Росії у відповідь на агресію в Україні.

Санкції вже діють вісім років.

Лідери Європейського союзу попередили, що подальша збройна агресія Росії щодо України буде мати масштабні наслідки, у тому числі скоординовані з іншими партнерами нові санкції.

Адміністрація президента США Джо Байдена підштовхує союзників по Європейському Союзу завершити розробку широкого пакета санкцій проти російських банків та енергетичних компаній, які можуть бути спільно запроваджені, якщо Кремль вторгнеться в Україну.

Лідери ЄС також висловилися за продовження дипломатичних зусиль і висловили підтримку Нормандському формату як переговорному майданчику для повного виконання Мінських домовленостей.

Про позицію щодо України на тлі напруги з РФ сьогодні висловився і новий глава болгарського уряду. Він заявив, що позиція Болгарії щодо України повністю збігається з позицією партнерів по НАТО та ЄС, і висловив готовність зіграти "конструктивну роль" для вирішення конфлікту.

Про посилену резолюцію ООН

Генеральна Асамблея ООН 16 грудня схвалила оновлену та посилену резолюцію "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".

Це шоста резолюція Генасамблеї ООН щодо прав людини в окупованому Криму і, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби - вже 11-та у контексті міжнародного реагування на протиправну анексію Криму.

Цьогоріч Україні вдалося внести в текст відповідальність Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, а також вимогу скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар.

Резолюція вимагає від Росії припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

Резолюція містить заклик до РФ припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму, засуджує проведений Росією Всеросійський перепис населення.

Читайте також детально про кримську резолюцію, яку Генасамблея ООН ухвалила минулого року: Нова кримська резолюція ООН: тренди-2020 і битва за підтримку.

Про обмеження в Європі

Лідери ЄС домовились уникати невиправданих ковід-обмежень на поїздки, в тому числі з-за меж блоку.

Вони зазначають, що ключовим елементом протидії пандемії залишається вакцинація і якнайшвидше щеплення підсилювальними дозами, та наголосили на важливості долати сумніви тих, хто боїться вакцинуватися.

До речі, в Італії почали ковід-вакцинацію дітей 5-11 років, за перший день - 15 000 щеплень.

Також лідери ЄС повторили, що будь-які обмеження повинні ґрунтуватися на об’єктивних критеріях і не підривати функціонування єдиного ринку, чи непропорційно перешкоджати вільному пересуванню між країнами ЄС чи мандрівок до Євросоюзу.

Тим часом, Польща в ніч з 14 на 15 грудня без попереджень посилила карантинні обмеження. Тепер для в’їзду на територію Польщі водії вантажного транспорту повинні пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 24 години.

Через це за останні дві доби на автомобільних пунктах пропуску України з Польщею стався транспортний колапс - черги завдовжки кілька кілометрів.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що Україна може звернутися в арбітраж через скорочення Польщею дозволів на автоперевезення.

Слід зазначити, що зміни до правил в'їзду для іноземців внесла і Греція.

"Омікрон" та рекорди

G7 назвали штам "Омікрон" найбільшою глобальною загрозою для громадського здоров’я.

ЄС збирається закупити у Pfizer-BioNTech 180 млн доз вакцини, адаптованої до штаму "Омікрон".

В Європі продовжують фіксувати нові максимуми заражень на коронавірус.

Британія третій день поспіль фіксує ковідний рекорд: 93 тисячі випадків.

У Німеччині попередили про небачену раніше масштабну п’яту хвилю коронавірусу.

Інше: новий уряд у Чехії, суд над поліцейськими

Другу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом.

Кулеба назвав головне досягнення МЗС України цього року.

У Нідерландах двох поліцейських судитимуть за надмірне насильство на коронапротестах.

Розслідування проти ексканцлера Австрії виявило фінансові порушення.

У Швеції спалили відомого солом’яного козла, якого попередні 4 роки вдавалось захистити.

Партія Джонсона на тлі скандалу з вечіркою втратила місце у парламенті, яке мала 189 років.

Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою.

Партія Меркель визначила нового лідера.

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