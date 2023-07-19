Путин боится ареста, в ЕС хотят новый запрет для Украины, МИ6 вербует россиян: новости дня

Те, що Владімір Путін боїться Гааги, тепер є доконаним фактом. Сьогодні стало відомo, що президент Росії "за взаємною згодою" не поїде на саміт БРІКС у Південноафриканській Республіці, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. У Кремля пояснюють – він братиме участь у саміті у форматі відеоконференцзв'язку.

Україна та союзники дискутують, як діяти через вихід РФ із зернової угоди. Зокрема, Володимир Зеленський доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на Росію. Про готовність допомогти заявила Хорватія – вона готова запропонувати свою інфраструктуру для вивезення українського зерна.

Тим часом пролунав дуже тривожний дзвоник – Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина спільно звернуться до ЄС з проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Війна з РФ

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю $1,3 млрд. До пакета входять чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS і боєприпаси до них, 152-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси.

Є допомога й від Іспанії – там відправили в Україну польовий госпіталь, а наступного тижня відправлять ще чотири танки Leopard 2A4, 10 бронетранспортерів та іншу техніку.

Три десятки депутатів Європейського парламенту долучились до заклику якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16.

До речі, про літаки. Польща може передати ще близько 20 радянських винищувачів МіГ-29, але не зараз, а як тільки отримає західні літаки.

Також у Польщі розкрито мережу російських агентів, які планували диверсії на залізниці проти потягів, що прямують в Україну зі зброєю та гуманітарною допомогою.

А у Литві стартує акція "Пісні дронів", яка має на меті зібрати 300 тисяч євро, за які закуплять 500 дронів-камікадзе для України.

Цікава пропозиція – голова британської служби зовнішньої розвідки МІ6 Річард Мур закликав росіян, обурених війною в Україні, "об'єднати зусилля" з його розвідувальною службою і покласти край кровопролиттю. Також він заявив, що вважає Китай є безпосередньо причетним до повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Ще трохи про союзників РФ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста Дмитрія Шевцова, який зізнався у викраденні українських дітей з окупованих територій.

Розмінування, перевірка закупівель та гуманітарна допомога

Україна домовилась із фахівцями штаб-квартири НАТО про аналіз системи закупівель Міністерства оборони, аби удосконалити її на основі отриманих рекомендацій. Яєць по 17 грн за штуку більше не буде?

У латвійських банках заморозили близько 73 мільйонів євро внаслідок санкцій проти Росії та Білорусі.

Тим часом в Україну офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. В Києві він анонсував розслідування того, як деталі ірландського виробництва потрапили в іранські дрони Shahed, якими РФ атакує систематично Україну. Також Варадкар оголосив, що Ірландія виділить додаткові п'ять мільйонів євро гуманітарної допомоги для України, а також навчатиме українських саперів та військових медиків.

Також стало відомо, що коаліція з розмінування, про створення якої напередодні оголосила Литва, працюватиме на звільнених від окупаційних військ РФ територіях України, а не на лінії фронту.

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