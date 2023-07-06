Кассетные снаряды из США, Украина покупает ядерные реакторы, Зеленский в Европе: новости дня

Головна тема дня – візит Зеленського до Болгарії, яка пообіцяла підтримати Україну на шляху до НАТО і "формулу миру". У Болгарії також говорили про військову підтримку України.

Американське видання The Wall Street Journal стверджує, що Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання.

Після Болгарії президент України несподівано вирушив у Чехію.

Крім того, як повідомляє турецьке видання Sabah, Зеленський перед самітом НАТО відвідає Туреччину.

Тим часом, Білий дім вимагає від України реформ для вступу в НАТО. У Міністерстві закордонних справ України, у свою чергу, закликали реформувати ставлення Заходу до Росії.

В тих же США група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у квітні цього року, аби "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".

А от колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус вважає, що Вашингтон повинен посилити тиск на Москву.

На цьому тлі, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому зокрема будуть і касетні снаряди.

Інші важливі теми дня: реакція Заходу на обстріл Львова, допомога від Фінляндії і ізоляція росіян, а також багато чого іншого.

Все важливе і цікаве за 6 липня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Черговий воєнний злочин РФ

У ніч на 6 липня російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Львові і зруйнувала 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Загинуло щонайменше 5 людей.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила цю ракетну атаку.

"Я рішуче засуджую невибіркову атаку Росії, яка завдала удару по цивільному населенню у Львові", – заявила Пейчинович-Бурич.

Вона пообіцяла, що "настане день відповідальності для тих, хто скоїв ці жахливі дії".

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано також засудив Росію за удар по Львову.

Представник Єврокомісії нагадав, що лише за останній тиждень Росія здійснила атаки на цивільних у Сумах, Первомайському та Краматорську, а ракетний удар по Львову ще раз доводить, "що Путін навмисно обирає своєю мішенню український народ".

"Навмисний обстріл об'єктів цивільної інфраструктури є воєнним злочином. Росія буде притягнута до відповідальності", – наголосив він.

Відреагувала на чергову російську атаку і посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

"Жорстокий ракетний удар Росії по Львову. Неодноразові російські обстріли мирних жителів абсолютно жахливі", – зазначила Брінк.

Посол пообіцяла, що Сполучені Штати не стоятимуть осторонь і продовжуватимуть зміцнювати здатність України захищатися від російської агресії.

Візит до Болгарії та шлях до НАТО

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії.

За словами президента, оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація "формули миру" були у центрі переговорів.

"Ми домовилися значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонному секторі. Будьте певні, усім корисним безпековим досвідом, набутим у цій війні, ми обов’язково поділимося з партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою", – зазначив Зеленський.

Україна та Болгарія уклали спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Документ чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови.

Пізніше парламент Болгарії проголосував за декларацію про підтримку членства України в НАТО після завершення війни.

У документі від Росії вимагають повністю і добровільно вийти з України для відновлення миру в Україні, негайно припинити ядерний шантаж і всі дії, що суперечать Статуту ООН.

Парламент Болгарії також підтримує "формулу миру" України.

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков запевнив, що Софія підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України і розуміє значення України для безпекової ситуації в Європі у майбутньому.

"Незалежна і суверенна Україна – це ключ до безпеки у цьому регіоні. Росія має вийти з території України у визнаних кордонах і понести відповідальність за скоєні злочини", – наголосив він.

А ще Зеленський під час візиту посперечався з головою Болгарії Руменом Радєвим щодо військової допомоги Україні, розкритикувавши останнього за проросійську позицію.

Американське видання The Wall Street Journal стверджує, що Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання.

Зазначається, що згідно з угодою, переговори про яку ще тривають, болгарська державна енергетична компанія NEK продасть українській атомній держкомпанії "Енергоатом" обладнання з недобудованої АЕС "Белене" щонайменше за 600 млн євро.

Після Болгарії президент України несподівано вирушив у Чехію.

Крім того, як повідомляє турецьке видання Sabah, Зеленський перед самітом НАТО відвідає Туреччину.

Саміт НАТО у Вільнюсі, нагадаємо, відбудеться 11-12 липня.

Слід додати, що глави МЗС Британії та Польщі виступили за прискорений вступ України в НАТО.

США і розширення НАТО

Сполучені Штати намагаються переконати Туреччину схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен в ході телефонної розмови спробував переконати міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана схвалити його країною вступ Швеції в НАТО.

Крім того, відомо що Білий дім звернувся до Угорщини й Туреччини щодо заявки Швеції на вступ до НАТО.

Тим часом, Білий дім вимагає від України реформ для вступу в Альянс.

У Міністерстві закордонних справ України закликали реформувати ставлення Заходу до Росії

."Вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки", – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, щойно українські партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що "надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому".

Слід зазначити, що група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у квітні цього року, аби "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".

За даними телеканалу NBC News, переговори відбулись під час візиту Лаврова до Нью-Йорка, коли Росія головувала в Раді безпеки ООН. І американська, й російська сторони офіційно не коментували й не підтверджували цієї зустрічі.

За словами джерел NBC News, метою таких контактів було "підтримування каналів зв'язку з Росією відкритими, де це можливо, і з'ясування можливостей для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії щодо припинення війни".

Лідер республіканців в Сенаті США Мітч Макконнелл вважає, що допомога Україні приносить користь США, оскільки половина коштів витрачається у Штатах на виробництво зброї.

А колишній віцепрезидент і кандидат на номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс вважає можливим зіткнення американських військ із російськими в разі поразки України.

"Я не сумніваюся, що якщо Владімір Путін захопить Україну, то мине не так багато часу, перш ніж російські військові перетнуть кордон, і нам доведеться відправити наших чоловіків і жінок битися проти них", – зазначив Пенс.

Крім того, колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус вважає, що Вашингтон повинен посилити тиск на Москву, яка нині постала перед низкою економічних і військових негараздів.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому зокрема будуть і касетні снаряди.

Допомога від Фінляндії і ізоляція росіян

Фінляндія виділить близько 105 млн євро на військову підтримку України.

Пакет включає, серед іншого, зенітну зброю та боєприпаси.

А зе Фінляндія посилила обмеження на в’їзд громадян РФ і може закрити генконсульство Росії в Турку.

Тим часом, Росія висилає 9 фінських дипломатів і закриє генконсульство Фінляндії в Петербурзі.

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