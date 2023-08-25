Условия для F-16, российские деньги премьера Эстонии, cговор против зерна из Украины: новости дня

Серед головних тем дня – військова допомога Україні і подробиці передачі F-16 з Нідерландів, проблема експорту зерна з України, оцінки щодо ситуації довкола ватажка групи Вагнера Пригожина, скандал в Естонії.

У Фінляндії затримали одного з лідерів угрупування російських бойовиків "Русич", що воював в Україні. Київ готує його екстрадицію.

Колишній президент США Дональд Трамп пройшов процедуру арешту за більш ніж десятком звинувачень. Його відпустили під заставу в розмірі $200 тисяч. Він став першим колишнім президентом з офіційним фото під арештом (магшот).

А ще Франція та ЄС витратять 200 млн євро на... знищення надлишкових запасів вина.

Все важливе і цікаве за 25 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Винищувачі і ЗРК Україні

Почнемо з однієї з найважливіших тем – винищувачів для України.

Новими подробицями щодо їхньої передачі поділилася глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю "Європейській правді". Радимо дивитися відеоверсію емоційної розмови, але є й текстова версія.

Серед іншого, вона повідомила, що Нідерланди передадуть Україні не всі наявні в них 42 винищувачі F-16, бо кілька лишать для підготовку українських пілотів.

До речі, Україна може отримати літаки з оновленими радарами. Але це не точно. Фахівці та військові Нідерландів разом з американцями вивчають таку можливість.

Для передачі Україні винищувачів F-16 Нідерландам, за словами Кайси Оллонгрен, треба, щоб спочатку були виконані всі передумови.

"А саме: щоби були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоби у нас були не лише літаки, але й запчастини, необхідне озброєння для них тощо. Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік", – сказала міністерка.

До речі, президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден під час телефонної розмови з нагоди Дня незалежності України також говорили на тему винищувачів: про початок навчання українських пілотів на F-16 та прискорення надання дозволу іншим країнам на передачу Україні літаків після завершення навчань.

Байден підтвердив зобов'язання США підтримувати оборону України від російської агресії "стільки, скільки буде потрібно, та притягати Росію до відповідальності за її дії".

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю "Європейській правді" висловила впевненість у незмінності підтримки України й після виборів в її країні.

Вона вважає, що якщо Росію не зупинити зараз, то вона не зупиниться на Україні і загрожуватиме безпосередньо ЄС та НАТО.

"Тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що Україна не зупиниться, а Росія не переможе", – додала міністерка.

За її словами, режим у Росії дуже агресивний, реваншистський, який мріє про повернення до старих часів, про відновлення Радянського Союзу та імперії.

Приблизно такої же думки і в наших країнах Європи, тому допомогу Україні продовжують допомагати.

Фінляндія затвердила новий пакет військової допомоги для ЗСУ на 94 млн євро і призначить координатора з питань відновлення України.

Греція, за даними Pronews.gr, розірве контракт на обслуговування російських зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ і передасть їх Україні.

Латвія передала Україні ще один Мі-17.

"Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги України!" – заявила міністерка оборони країни Інара Мурнієце.

Норвегія очолить зусилля НАТО з реформування української сфери оборонних закупівель.

Слід також додати, що Словенія долучилась до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Щодо експорту зерна

До Києва сьогодні прибув глава МЗС Туреччини. Він обговорював з президентом України Володимиром Зеленським "формулу миру" і підготовку Глобального саміту миру, а також ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору.

Міністри закордонних справ України і Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан теж обговорили, серед іншого, відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

"У нас тут підхід спільний: ми працюємо, докладаємо всіх зусиль, щоб відновити функціонування цієї ініціативи", – підкреслив голова українського МЗС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше оголосив, що Фідан може незабаром відвідати Росію для проведення переговорів.

Також ЗМІ повідомляли, що Ердоган може зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним в Росії, хоча спершу зустріч очікувалася в Анкарі.

Нагадаємо, влітку цього року Путін вирішив не продовжувати зернову ініціативу, яка була започаткована за посередництва ООН та Туреччини і дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем.

Україна стикається із труднощами експорту свого збіжжя до сусідніх країн ЄС.

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у п’ятницю домовились про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня.

"Навіть якщо цього не вдасться досягти, деякі країни введуть власні обмеження. Наша декларація чітка", – повідомив польський міністр сільського господарства Роберт Телус.

Щодо Пригожина

Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

"Наразі немає точних доказів того, що Пригожин перебував на борту літака, і відомо, що він дотримувався виняткових заходів безпеки. Однак дуже ймовірно, що він дійсно загинув", – йдеться в огляді.

Ну а самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко після ймовірної смерті ватажка терористичного угруповання "Вагнер" відхрестився від обіцянок гарантувати його безпеку (обіцяв після спроби заколоту в Росії).

Британський парламентар Тобіас Еллвуд вважає, що Путіну залишилось недовго.

Голова британського парламентського комітету з питань оборони підозрює, що Путіна замінять: "Можливо, не в короткостроковій перспективі, але, безумовно, м'яч вже запущений".

"Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія демонструє, що слабкість швидко і безжально використовується", – коментує Еллвуд.

Арешт бойовика у Фінляндії і українці в Грузії

У Фінляндії, як повідомляє MTV, затримали російського бойовика, що воював в Україні. Україна готує його екстрадицію.

У Латвії затримали чотирьох громадян за підозрою в роботі на ФСБ. А ще на Латвійському ТБ не буде православних богослужінь через поминання патріарха РПЦ.

Тим часом, на кордоні з Грузією застрягли українці. Це в’язні з Херсонщини, яких примусово вивезли в РФ. Українське МЗС вивчає ситуацію.

Скандал у Естонії

Більшість естонців – за відставку прем'єрки через скандал з "російським бізнесом" чоловіка.

Естонські медіа закликали прем’єрку до відставки.

Естонська прем’єрка Кая Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Чоловік прем'єрки Естонії вирішив продати свою частку і піти з компанії, що працювала з РФ.

А спецслужба Естонії повідомила, що "російський бізнес" чоловіка прем’єрки не порушував санкцій.

Прем’єрка Естонії заявила, що не збирається йти у відставку через скандал.

Решта новин дня

Колишній президент США Дональд Трамп пройшов процедуру арешту у в'язниці округу Фултон в Атланті за більш ніж десятком звинувачень. Його відпустили під заставу в розмірі $200 тисяч. Він став першим колишнім президентом з офіційним фото під арештом (магшот).

У Польщі розслідують спалах смертельної хвороби у ключовому для допомоги Україні місті.

У ЄС набув чинності закон про цифрові послуги, який посилює контроль за соцмережами.

В Італії пес допоміг поліції вполювати боса мафії.

В Іспанії виявили рекордну партію кокаїну між коробками з бананами.

ЗМІ з'ясували, що один із найбагатших бізнесменів у світі лобіював зміну прем'єра Франції.

Франція та ЄС витратять 200 млн євро на знищення надлишкових запасів вина.