Украина выполнила требования ЕС, отмена молдавского языка, провал импичмента в Грузии: новости дня

Трохи "зради" на тлі ситуації на Близькому Сході, нові угоди з Румунією, деталі переговорів щодо української "формули миру".

США звинуватили Китай у небезпечній поведінці в небі над Тихим океаном, а також обмежили доступ Китаю до передових чипів для штучного інтелекту.

У Москві заявили, що Вірменія стає "Україною №3", а у Польщі опозиційні партії почали коаліційні переговори.

Все важливе і цікаве за середу 18 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Ізраїль затьмарив Україну?

Financial Times з посиланням на західних неназваних посадовців і дипломатів пише, що підтримка Заходом дій Ізраїлю підірвала зусилля, спрямовані на досягнення консенсусу з провідними країнами, що розвиваються, щодо засудження війни Росії проти України.

"Ми, безумовно, програли битву на Глобальному Півдні. Уся робота, яку ми провели з країнами Глобального Півдня (щодо України. – Ред.), була втрачена... Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Нас більше ніколи не будуть слухати", – зазначив один з дипломатів з країни G7.

У перші дні після нападу ХАМАС деякі західні дипломати були стурбовані тим, що США дають карт-бланш Ізраїлю на повномасштабну атаку на Газу.

Деякі американські дипломати непублічно висловлюють занепокоєння тим, що адміністрація президента США Джо Байдена не визнала, що її широка підтримка Ізраїлю може відштовхнути значну частину Глобального Півдня.

За даними Bloomberg, президент США Джо Байден має намір звернутися до Конгресу із додатковим запитом про виділення 100 мільярдів доларів, зокрема, для оборонної допомоги Україні та Ізраїлю.

Крім допомоги Україні та Ізраїлю, пакет включатиме фінансування охорони кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, в тому числі Тайваню, зазначили джерела агентства.

Один зі співрозмовників агентства розповів, що деталі пакета все ще опрацьовують, і що сума буде покривати цілий фінансовий рік.

Але ще трохи більше тижня тому видання The Telegraph повідомляло, що адміністрація президента США хоче запросити тільки для України пакет допомоги на наступний рік загальною сумою до $100 млрд.

На цьому тлі радісним є те, що Сполучені Штати все ж таки надали Україні свої далекобійні касетні ракети ATACMS, які б’ють на відстань до 165 км. Про це стало відомо ще вчора. Видання The New York Times дізналося, що Україна отримала від США близько 20 ракет ATACMS.

Тим часом, сьогодні Байден прибув до Ізраїлю з візитом. Своїм візитом він прагнув продемонструвати рішучу підтримку Ізраїлю в його зусиллях з ліквідації ХАМАС, а також закликати до пошуку шляхів полегшення гуманітарної кризи в Газі.

Напередодні його візиту у Білому домі повідомили, що американський президент хоче поставити лідерам Ізраїлю низку жорстких запитань, але "як друг".

Байден оголосив про $100 млн гумдопомоги палестинцям, її передадуть через Єгипет.

Сьогодні стало відомо, що CША наклали санкції на ключових членів і фінансистів ХАМАС, а також нададуть через Єгипет $100 млн гумдопомоги палестинцям.

Президент Сполучених Штатів в рамках поїздки на Близький Схід хотів взяти участь у саміті у Йорданії з її королем, а також президентом Палестинської національної адміністрації і президентом Єгипту.

Але зустріч скасували через після вибуху в лікарні в секторі Гази, де загинули сотні людей.

Палестинська сторона, а також численні арабські джерела наполягають, що удар по лікарні завдав Ізраїль керованою авіабомбою з комплектом JDAM.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон заявила, з посиланням на американські спецслужби, що Ізраїль "не несе відповідальності" за вибух у лікарні в секторі Гази.

Тим часом у ЄС продовжують наполягати, що конфлікт на Близькому Сході не вплине на готовність Євросоюзу допомогати Україні під час загарбницької війни РФ проти неї.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна воює за європейські цінності, тому ЄС стоятиме з нею поруч настільки довго, наскільки це буде потрібно. Нам взагалі-то потрібно до перемоги!

Разом з тим, як пише Tagesspiegel, Німеччина хоче надати пріоритет експорту зброї до Ізраїлю.

За даними медіа, комерційні заявки компаній на експорт зброї Ізраїлю будуть оброблятися і схвалюватися в пріоритетному порядку.

Кілька днів тому стало відомо, що Ізраїль запросив у німецького уряду постачання боєприпасів для бойових кораблів. Крім того, був озвучений запит щодо запасів донорської крові та бронежилетів.

Перші два провали трампіста

До речі, $100 млрд, які президент США нібито хоче запросити для допомоги, серед іншого Україні та Ізраїлю, має затверджувати Конгрес.

У його нижній палаті – Палаті представників – досі не визначилися із спікером.

Без голови нижня палата Конгресу не може голосувати за бюджетне законодавство — а отже, й допомогу для України.

Ввечері стало відомо, що друге голосування за нового спікера Палати представників США, в якому брав участь противник допомоги Україні, ультраправий Джим Джордан, показало, що він втрачає підтримку серед однопартійців.

Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

Наш аналіз Джордана – у статті за посиланням.

За словами журналіста ЄвроПравди Олега Павлюка, найбільш реалістичним видається варіант, за якого Палата представників тимчасово розширить повноваження виконувача обов’язків спікера (нині це Патрік Макгенрі), аби ухвалити бюджетне законодавство на 2024 рік і повернутись до питання обрання нового голови вже потім.

Шлях до переговорів про членство в ЄС

Вчора, 17 жовтня, Верховна Рада прийняла законопроєкт №9269-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP – politically exposed persons).

Ухвалення закону про посилення фінансового моніторингу PEPів – це одна з євроінтеграційних вимог та один зі структурних маяків Міжнародного валютного фонду. Тобто прийняття цього закону нам необхідне як для отримання фінансової допомоги від МВФ, так і для рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

Цей закон, по суті, лишався єдиною перепоною для позитивної оцінки України з боку Єврокомісії щодо виконання умов для початку вступних переговорів.

Докладніше про цей закон, про його важливість і міфи щодо нього – у статті юридичного радника Transparency International Ukraine Олександра Калітенка 7 міфів про PEPів: розвінчуємо маніпуляції щодо закону про фінмоніторинг політично значущих осіб.

До речі, в ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, але потрібні подальші зусилля, де це можливо.

Зокрема, Євросоюз радить Києву посилити боротьбу з корупцією і протидію контрабанді зброї

Допомога Україні

Рига пожертвує Чернігову 10 автобусів, а Сербія тимчасово прихистить українців, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

До речі, у Сербії під тиском проросійських радикалів скасували показ фільму про Маріуполь.

Скасування молдовської мови

У Києві в середу відбулось спільне засідання урядів України та Румунії, за підсумками якого сторони уклали сім двосторонніх документів – зокрема стосовно транзиту сільськогосподарської продукції.

Прем’єр Румунії заявив, що Україна нарешті відмовилась від "молдовської мови".

"Сьогодні ухвалено стратегічне рішення, про яке ми говорили, щодо румунської мови. Я думаю, що це відповідь на те, яким чином ми будемо й хочемо працювати разом", – зазначив Зеленський.

Різне щодо України

В Канаді почали ратифікацію оновленої угоди про ЗВТ з Україною.

Стали відомі деталі переговорів щодо "формули миру" Зеленського: відбудуться в Європі.

Німеччина хоче прискорити інтеграцію українських біженців у свій ринок праці.

МЗС засудило наміри Росії дозволити поновлення випробувань ядерної зброї.

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