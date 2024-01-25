Орбан даст деньги на ВСУ, Трамп оторвался от Байдена, США выведут армию из Ирака: новости дня

В сьогоднішньому огляді – нові деталі історії про угорського прем’єра Орбана і мільярдів допомоги Україні, а також про наближення Швеції до НАТО і важливі рішення ПАРЄ.

США просять Китай допомогти з хуситами і хочуть виводити війська з Іраку.

Болгарія продовжила тимчасовий захист для українських біженців, а в Польщі українці продовжують активно реєструватися підприємцями.

Британія та Швеція доєднались до "коаліції дронів" для України, а Євросоюз та Литва виділили мільйони євро на бомбосховища для шкіл в Україні.

Всі важливі і цікаві новини четверга, 25 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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ЄС, Орбан і Україна

50 млрд євро Україні від ЄС на чотири роки (2024-2027) будуть.

Про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

В грудні 2023 року Угорщина наклала вето на окремий пакет сталої економічної підтримки Україні на суму 50 мільярдів євро (програма ЄС Ukraine Facility).

Це змушує лідерів Євросоюзу знову зібратися 1 лютого у Брюсселі на спеціальне засідання Європейської ради, щоб або досягти компромісу з Угорщиною, або обійти угорське вето. За словами Стефанішиної, є "три-чотири сценарії" на випадок ветування рішення.

Угорщина раніше заявляла, що може зняти своє вето на пакет допомоги на 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. І, за даними ЗМІ, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Будапешта.

Віцепрем'єрка зараз перебуває з візитом у Брюсселі, де стало відомо, що ЄС починає "скринінг України" перед стартом переговорів про вступ.

Також вона обговорила структуру майбутніх переговорів з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї.

Ще одне питання – фонд ЄС для військової допомоги Україні на 5 млрд євро на рік.

Як повідомляє Bloomberg, Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення цього фонду.

Видання не наводить пояснень різкої зміни позиції угорського уряду. Але рішення Будапешта збігається зі зростаючим тиском на прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо схвалення вступу Швеції до НАТО.

До речі, уряд Угорщини нарахував 98% підтримки своєї політики на антиукраїнській "консультації". Крім того, угорські спецслужби заявили, що запобігли захопленню влади в країні.

Швеція за крок до НАТО

Угорщина є останньою країною, яка є перешкодою для членства Швеції, після того, як Туреччина підтримала заявку цієї країни на початку тижня.

Донедавна Туреччина та Угорщина залишалися єдиними союзниками в НАТО, які ще не ратифікували членство Швеції.

Великі національні збори Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

У США розраховують, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган протягом декількох днів остаточно схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО, що дасть поштовх до швидких кроків на шляху до схвалення Вашингтоном продажу винищувачів F-16 Анкарі.

ОНОВЛЕНО: Туреччина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

За даними Reuters, президент США Джо Байден вже закликав Конгрес схвалити продаж F-16 Туреччині.

Тим часом, парламент Угорщини не поспішає зі схваленням заявки Швеції. Спікер угорського парламенту Ласло Кьовер повідомив, що парламент Угорщини не збиратиметься для цього на позачергове засідання.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон погодився на пропозицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана зустрітися для обговорення заявки Швеції на вступ у НАТО, але зазначив, що це може бути не обов'язково у Будапешті.

До речі, в Естонії заявили, що НАТО недооцінив спроможності РФ виробляти снаряди і поповнювати армію.

Різне щодо України

Суд ООН оголосив дату рішення за позовом України проти РФ щодо Криму і Донбасу.

Британія та Швеція доєднались до "коаліції дронів" для України, а Євросоюз та Литва виділили 15,5 млн євро на бомбосховища для шкіл в Україні.

Болгарія продовжила тимчасовий захист для українських біженців. А у Польщі, за даними видання Rzeczpospolita, за весь 2023 рік українці зареєстрували 30 325 індивідуальних компаній.Тобто, кожен десятий ФОП у Польщі торік засновували українці.

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна справді веде переговори з ЄС про повернення українських біженців, але стверджує, що Київ не наполягає на скороченні їм допомоги.

Важливі рішення ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей.

Важливою складовою рішення є ситуація з дітьми, яких Росія незаконно викрала та намагається позбавити ідентичності. Також документ містить важливі положення щодо дітей, що знайшли прихисток в ЄС.

Документ містить важливе політичне підтвердження того, що Росія вчиняє злочин геноциду, системно викрадаючи українських дітей.

Зокрема, резолюція закликає національні парламенти усіх держав-членів Ради Європи ухвалити рішення, які б "засудили воєнні злочини проти дітей та визнали депортації, примусові переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей… злочином геноциду".

Також асамблея наголошує на потребі якнайшвидше повернути дітей в Україну.

А у середу ввечері Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) офіційно "покарала" Азербайджан, припинивши його участь в асамблеї на 2024 рік.

Це – складова більш глобального процесу. Епоха інтеграції "великої Європи" завершилася. Тепер тренд – роз’єднання, "фракціонування" на континенті.

Державам, що розташовані між умовним Сходом і Заходом, тепер доводиться обирати, до якої з груп вони належать. Азербайджан свій вибір зробив.

Докладно про це – у аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Кінець проєкту "ширшої Європи". Чому вихід Азербайджану з ПАРЄ є частиною глобальних змін.

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