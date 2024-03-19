Трамп обещает защищать НАТО, Белый дом признал Путина, РФ наказали за Приднестровье: новости дня

Що зі снарядами для України від партнерів і що з допомогою від США?

Хто ще привітав Путіна із перемогою і чому ми більше не називатимемо його президентом?

Про це і не тільки – в дайджесті новин вівторка, 19 березня.

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Щодо снарядів від партнерів

Одне з головних питань на сьогодні – що зі снарядами від партнерів?

Євросоюз до кінця березня передасть Україні половину з обіцяного мільйона снарядів – тобто, 500 000 снарядів.

У січні профільний єврокомісар казав, що європейський ОПК зможе до кінця 2024 року виробити щонайменше 1,3 млн снарядів.

Через дефіцит снарядів для України активізувалася Чехія. Чехи знайшли до 800 тисяч снарядів, які можна купити за межами Євросоюзу і за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування. Про це, зокрема, президент Чехії Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.

У вівторок стало відомо, що Фінляндія виділить 30 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі снарядів Україні, а Канада – майже $30 млн.

Дуже відчутний внесок зробить Німеччина. В кулуарах сьогоднішньої зустрічі формату "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Берлін покриє витрати на 180 000 снарядів.

За його словами, поставка відбуватиметься поступово, поетапно і розпочнеться влітку.

"Крім того, ми, як Німеччина, законтрактували ще 100 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів на національному рівні. Поставки в Україну також заплановані на цей рік" – сказав Пісторіус.

Крім того, він заявив, що Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро.

Пісторіус повідомив, що йдеться про додаткові 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу, а також 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних автомобілів.

Допомога від США

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату "Рамштайн" у вівторок, пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військові зусилля України проти Росії, у той час як Конгрес США продовжує гальмувати фінансування для Києва.

"Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дасть Україні зазнати поразки. І вільний світ не дасть Україні зазнати поразки", – запевнив глава Пентагону.

На пресконференції після зустрічі Остін заявив, що виживання України в небезпеці.

Колишній член Палати представників Конгресу США (1983-1995 рр) Джим Слеттері написав колонку щодо допомоги Україні.

Він зазначив, що іноземна допомога ніколи не була популярною в Сполучених Штатах, особливо в центральній частині країни.

За його словами, наразі Америку все більше поглинають внутрішньополітичні питання, і чим ближче до виборів 24 листопада, тим вони складніші.

Республіканці вимагають серйозних змін у прикордонній та імміграційній політиці адміністрації Джо Байдена як передумови для схвалення допомоги Україні.

Крім того, вони ставлять під сумнів належний облік зброї, що постачається в Україну.

Джим Слеттері також попереджає, що історії про марнотратство, шахрайство чи корупцію підірвуть підтримку України з боку США більше, ніж будь-що інше.

"Агенти Путіна по всьому світу день і ніч копають, щоб знайти такі приклади і транслювати їх на весь світ", – пише він.

Тож, у вівторок в США запустили новий вебсайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні.

Нагадаємо, Офіс генерального інспектора Пентагону Роберта Сторча виявив деякі проблеми з відстеженням допомоги Україні, але не знайшов кричущих проблем марнотратства, шахрайства або нецільового використання.

Загалом, колишній конгресмен США Джим Слеттері досі впевнений, що великий пакет допомоги Україні буде схвалений протягом наступних 30-60 днів.

"Вибори" Путіна

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що президент Путін є президентом РФ.

"Реальність така, що президент Путін є президентом РФ. Нам доводилося мати справу з цією реальністю під час війни в Україні, під час інших агресивних дій Росії та інших кроків, що суперечать національним інтересам США, які ми бачили з боку цього президента та РФ під його керівництвом", – зазначив він.

Разом з тим, Державний департамент США констатував, що "вибори президента" у Росії не відповідали демократичним стандартам і перемога Путіна була визначена наперед, та пообіцяв підтримку російським силам, які хочуть "кращого майбутнього" для своєї країни.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Сербії Александар Вучич привітали Путіна.

МЗС Молдови повідомило про оголошення персоною нон грата співробітника посольства РФ у зв’язку з організацією "виборів" президента Росії на території Придністровського регіону.

Естонія також вишле російського дипломата: Естонія не потерпить дій Москви, спрямованих проти незалежності і суверенітету країни.

Відсьогодні група видань "Українська правда" не вживатиме слово "президент" щодо цієї людини.

Він є і лишатиметься: правителем, керівником, лідером, очільником.

Ґрунтовне пояснення – в нашій статті.

Загрози з Росії

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що амбіції правителя Росії Владімір Путіна не обмежуються кордонами найближчих сусідів і він рухатиметься далі, наскільки йому дозволять.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав європейські держави серйозно сприймати Росію як військову загрозу та готуватися до усіх сценаріїв.

"Якщо ми хочемо миру, потрібно готуватися до війни… Час брати на себе відповідальність за нашу безпеку", – наголосив він.

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".

В інтерв'ю своєму приятелю, ексочільнику партії Brexit Найджелу Фараджу для телеканалу GB News, він підтвердив свою відданість Альянсу, але застеріг європейські країни від "зловживання" американською підтримкою.

"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", – сказав Трамп.

На пряме запитання, чи прийдуть США за його президентства на допомогу країнам НАТО, якщо зазнають нападу, він відповів ствердно.

Перші візити

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 19 березня вперше за десять років перебування на посаді прибув з візитом до Вірменії.

"Зараз Вірменія та Азербайджан мають можливість досягти міцного миру після років конфлікту. Ось чому я закликаю обидві країни досягти угоди, що відкриває шлях до нормалізації відносин і міцного миру для вашого народу", – сказав генсек НАТО.

Він закликав Вірменію і Азербайджан укласти угоду, яка прокладе шлях до нормалізації відносин.

За його словами, Вірменія і Азербайджан зараз мають можливість досягти тривалого миру після багатьох років конфлікту.

А, як пише Politico, лідер Китаю готує перший візит у Європу з часів пандемії.

Сі Цзіньпін на початку травня відвідає Париж для зустрічі зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Поїздка відбудеться у той час, як Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через партнерство Сі Цзіньпіна з президентом Росії Владіміром Путіним.

На тему візитів слід додати, що Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснить свій шостий візит на Близький Схід на тлі напруженості між США та Ізраїлем.

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Лише три країни Європи відповідають стандартам якості повітря ВООЗ.

У Німеччині затримали ймовірних ісламістів за підготовку атаки на парламент Швеції, а також висунули військовому офіцеру звинувачення у шпигунстві на користь Росії.