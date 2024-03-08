Зеленский в Турции, партнер Фицо оправдывает агрессию РФ, Канада обещает дроны: новости дня

Чехія готова купляти першу партію снарядів для України, а французькі оборонні підприємства готують стратегічні партнерства з українськими.

Міністр оборони Німеччини закликає припинити розмови про відправлення іноземних військ в Україну і передачу ракет Taurus. Не хоче, щоб агресор їх визнав "стороною конфлікту".

Тим часом, деякі німецькі депутати готуються їхати на "вибори" до Путіна, а партнер словацького прем’єра не визнає Росію агресором.

А ще – транші від Євросоюзу, можливі теракти у Москві і багато іншого.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 8 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Чехія готова купляти першу партію снарядів для України, а французькі оборонні підприємства готують стратегічні партнерства з українськими.

Міністр оборони Німеччини закликає припинити розмови про відправлення іноземних військ в Україну і передачу ракет Taurus. Не хоче, щоб агресор їх визнав "стороною конфлікту".

Тим часом, деякі німецькі депутати, за даними ЗМІ, готуються їхати на "вибори" до Путіна, а партнер словацького прем’єра не визнає Росію агресором.

А ще – транші від Євросоюзу, можливі теракти у Москві і багато іншого.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 8 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Снаряди, БПЛА і співпраця в ОПК

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала уточнив, що країнам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб купити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів.

Він додав, що мета – доставити набагато більше боєприпасів в Україну.

Напередодні президент Чехії Петр Павел заявляв, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для придбання 800 тисяч артилерійських снарядів.

До речі, Люксембург приєднається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України.

А міністр оборони Канади Білл Блер пообіцяв, що Канада приєднається до міжнародної "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.

У Франції розкрили деталі запланованої співпраці з Україною у сфері ОПК.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що між французькими та українськими оборонними підприємствами готують стратегічні партнерства – для того, щоб на території України виробляти окремі деталі, у майбутньому, можливо, і снаряди.

Обережна Німеччина

Лекорню також пояснив щодо можливої присутності іноземних військ в Україні.

Він допустив присутність іноземних військ як "інструкторів" або спеціалістів із розмінування.

У Європі другий тиждень обговорюють резонансну заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливість відправлення західних військ в Україну.

Напередодні він сказав лідерам партій Франції, що в підтримці України немає "червоних ліній".

В четвер Кремль звинуватив Емманюеля Макрона у збільшенні "прямої участі Франції" у війні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що варто припинити дискусії про можливість відправлення іноземних військ в Україну.

"Ніхто насправді не хоче вводити війська в Україну, зараз триває дискусія про це, тому ми повинні припинити її на цьому етапі", – зазначив Пісторіус.

До речі, саме необхідністю розгортання німецьких військових в Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснює відмову в наданні ЗСУ далекобійних ракет Taurus. За його словами, Берлін має зберігати контроль над використанням цієї зброї.

Більш того, міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що далекобійні ракети Taurus не вирішать результат війни РФ проти України.

Він підкреслив, що Німеччина відмовляє Україні у постачанні Taurus, бо не хоче бути стороною війни.

Партнер Фіцо виправдовує агресію РФ

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав світ прокинутись і підтримати Україну.

Він наголосив, що Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.

"Отже, послання просте: це наш тривожний дзвінок, щоб переконатися, що Україна переможе у цій війні", – зазначив Шаппс.

Тим часом, Росія зберігає ініціативу на полі бою в Україні, повідомляє естонська розвідка.

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг пояснив, що досі активність російських сил поступово знижувалась, але за останній тиждень знову почала набирати обертів – особливо це стосується сухопутних військ.

Сусідня з Естонією Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з РФ та Білоруссю.

"Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року", – підкреслила прем'єрка Латвії Евіка Сіліня.

Вона порівняла Росію з непередбачуваним алкоголіком.

"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як такий собі алкоголік або наркоман, дії якого ми не можемо прогнозувати", – зазначила латвійська прем’єрка.

А от представники влади Словаччини, вочевидь, не хочуть бачити те, у якого неконтрольованого, агресивного звіра перетворюється РФ і тупо переповідають кремлівську пропаганду.

Віцеспікер парламенту країни Андрей Данко заявив, що Росія не агресор, а "захищає свої інтереси".

Крім того, стало відомо, що троє депутатів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" із земельного парламенту Баварії зібралися їхати в Росію спостерігати за "виборами" президента в середині березня на запрошення з РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав тих, хто не вірить, що війна може вийти за межі України й поширитись на нинішню територію НАТО, прокинутися і почитати підручники історії.

"Послухайте, що зараз говорить Путін, і знайдіть 10 відмінностей. Ви їх не знайдете", – попереджає Кулеба.

Зеленський в Туреччині

Сьогодні Зеленський з українською делегацією прибув до Стамбула на переговори з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Країни підписали угоду щодо створення системи попереднього обміну інформацією про товари і транспорт, які переміщуються між країнами.

Як деталізували у повідомленні Офісу президента, на підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.

Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував свою країну як майданчик для мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Він наголосив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і встановлення сталого миру.

Зеленський зі свого боку зазначив, що говорив з Ердоганом про майбутній саміт миру у Швейцарії та розраховує на лідерську роль Туреччини у реалізації цієї ініціативи.

Зі слів Зеленського схоже, що Ердоган під час переговорів переконував його залучити до цього формату також Росію, хоча президент прямо не сказав про це.

Транші від Євросоюзу

У п’ятницю до Києва прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

На брифінгу він повідомив, що цього місяця Європейська комісія виділить в рамках Ukraine Facility перший транш у розмірі 4,5 мільярда доларів.

У квітні, за його словами, виділять ще один транш – на 1,5 мільярда євро.

За словами віцеголови Єврокомісії, подальші транші "будуть пов’язані з впровадженням Плану України" – переліку реформ, які ЄС спільно погоджує з урядом України. Він додав, що цей процес "перебуває на фінальній стадії".

Протидія впливу РФ і не тільки

У Фінляндії попередили, що автівки з російськими номерами мають виїхати до 16 березня, а в Міністерстві оборони Естонії заборонили продаж товарів фірм, що не припинили бізнес із РФ.

Сейм Польщі закликав до санкцій проти агропродукції з РФ та Білорусі, а Литва розслідує масові випадки пошкодження національного прапора у Клайпеді.

Норвегія вислала китаянку, яка запустила дрон над об’єктом НАТО, а у Швеції арешти підозрюваних у зв’язках з ІДІЛ.

Решта новин

Сполучені Штати попередили про можливі теракти в Москві.

У Німеччині відкрили справу проти ультралівих за атаку на завод Tesla. Федеральна прокуратура Німеччини взяла на себе розслідування.

Суд відмовив Трампу у відстрочці виплати $83 млн письменниці у справі про наклеп.

В Іспанії викрили банду, що підробляла твори мистецтва та продавала підробки Бенксі.

У Греції викрили злочинну мережу, що виготовила тисячі якісних підробок паспортів.

Снаряди, БПЛА і співпраця в ОПК

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала уточнив, що країнам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб купити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів.

Він додав, що мета – доставити набагато більше боєприпасів в Україну.

Напередодні президент Чехії Петр Павел заявляв, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для придбання 800 тисяч артилерійських снарядів.

До речі, Люксембург приєднається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України.

А міністр оборони Канади Білл Блер пообіцяв, що Канада приєднається до міжнародної "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.

У Франції розкрили деталі запланованої співпраці з Україною у сфері ОПК.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що між французькими та українськими оборонними підприємствами готують стратегічні партнерства – для того, щоб на території України виробляти окремі деталі, у майбутньому, можливо, і снаряди.

Обережна Німеччина

Лекорню також пояснив щодо можливої присутності іноземних військ в Україні.

Він допустив присутність іноземних військ як "інструкторів" або спеціалістів із розмінування.

У Європі другий тиждень обговорюють резонансну заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливість відправлення західних військ в Україну.

Напередодні він сказав лідерам партій Франції, що в підтримці України немає "червоних ліній".

В четвер Кремль звинуватив Емманюеля Макрона у збільшенні "прямої участі Франції" у війні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що варто припинити дискусії про можливість відправлення іноземних військ в Україну.

"Ніхто насправді не хоче вводити війська в Україну, зараз триває дискусія про це, тому ми повинні припинити її на цьому етапі", – зазначив Пісторіус.

До речі, саме необхідністю розгортання німецьких військових в Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснює відмову в наданні ЗСУ далекобійних ракет Taurus. За його словами, Берлін має зберігати контроль над використанням цієї зброї.

Більш того, міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що далекобійні ракети Taurus не вирішать результат війни РФ проти України.

Він підкреслив, що Німеччина відмовляє Україні у постачанні Taurus, бо не хоче бути стороною війни.

Партнер Фіцо виправдовує агресію РФ

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав світ прокинутись і підтримати Україну.

Він наголосив, що Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.

"Отже, послання просте: це наш тривожний дзвінок, щоб переконатися, що Україна переможе у цій війні", – зазначив Шаппс.

Тим часом, Росія зберігає ініціативу на полі бою в Україні, повідомляє естонська розвідка.

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг пояснив, що досі активність російських сил поступово знижувалась, але за останній тиждень знову почала набирати обертів – особливо це стосується сухопутних військ.

Сусідня з Естонією Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з РФ та Білоруссю.

"Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року", – підкреслила прем'єрка Латвії Евіка Сіліня.

Вона порівняла Росію з непередбачуваним алкоголіком.

"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як такий собі алкоголік або наркоман, дії якого ми не можемо прогнозувати", – зазначила латвійська прем’єрка.

А от представники влади Словаччини, вочевидь, не хочуть бачити те, у якого неконтрольованого, агресивного звіра перетворюється РФ і тупо переповідають кремлівську пропаганду.

Віцеспікер парламенту країни Андрей Данко заявив, що Росія не агресор, а "захищає свої інтереси".

Крім того, стало відомо, що троє депутатів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" із земельного парламенту Баварії зібралися їхати в Росію спостерігати за "виборами" президента в середині березня на запрошення з РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав тих, хто не вірить, що війна може вийти за межі України й поширитись на нинішню територію НАТО, прокинутися і почитати підручники історії.

"Послухайте, що зараз говорить Путін, і знайдіть 10 відмінностей. Ви їх не знайдете", – попереджає Кулеба.

Зеленський в Туреччині

Сьогодні Зеленський з українською делегацією прибув до Стамбула на переговори з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Країни підписали угоду щодо створення системи попереднього обміну інформацією про товари і транспорт, які переміщуються між країнами.

Як деталізували у повідомленні Офісу президента, на підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.

Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував свою країну як майданчик для мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Він наголосив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і встановлення сталого миру.

Зеленський зі свого боку зазначив, що говорив з Ердоганом про майбутній саміт миру у Швейцарії та розраховує на лідерську роль Туреччини у реалізації цієї ініціативи.

Зі слів Зеленського схоже, що Ердоган під час переговорів переконував його залучити до цього формату також Росію, хоча президент прямо не сказав про це.

Транші від Євросоюзу

У п’ятницю до Києва прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

На брифінгу він повідомив, що цього місяця Європейська комісія виділить в рамках Ukraine Facility перший транш у розмірі 4,5 мільярда доларів.

У квітні, за його словами, виділять ще один транш – на 1,5 мільярда євро.

За словами віцеголови Єврокомісії, подальші транші "будуть пов’язані з впровадженням Плану України" – переліку реформ, які ЄС спільно погоджує з урядом України. Він додав, що цей процес "перебуває на фінальній стадії".

Протидія впливу РФ і не тільки

У Фінляндії попередили, що автівки з російськими номерами мають виїхати до 16 березня, а в Міністерстві оборони Естонії заборонили продаж товарів фірм, що не припинили бізнес із РФ.

Сейм Польщі закликав до санкцій проти агропродукції з РФ та Білорусі, а Литва розслідує масові випадки пошкодження національного прапора у Клайпеді.

Норвегія вислала китаянку, яка запустила дрон над об’єктом НАТО, а у Швеції арешти підозрюваних у зв’язках з ІДІЛ.

Решта новин

Сполучені Штати попередили про можливі теракти в Москві.

У Німеччині відкрили справу проти ультралівих за атаку на завод Tesla. Федеральна прокуратура Німеччини взяла на себе розслідування.

Суд відмовив Трампу у відстрочці виплати $83 млн письменниці у справі про наклеп.

В Іспанії викрили банду, що підробляла твори мистецтва та продавала підробки Бенксі.

У Греції викрили злочинну мережу, що виготовила тисячі якісних підробок паспортів.