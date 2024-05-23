Оружие США для ударов по РФ, Сербию обвинили в геноциде, Саакашвили проиграл суд: новости дня

Російські окупанти знову обстріляли Харківщину і, серед іншого, влучили у видавництво Vivat. До флешмобу підтримки видавництва долучилися і західні посли.

На тлі чергової атаки на Харківщину посол ЄС закликала прискорити допомогу українцям, в тому числі для посилення протиповітряної оборони.

Глава місії України при НАТО заявила, що у обговореннях про постачання Києву додаткових ЗРК Patriot є "певні просування".

Загарбники наступають з Бєлгородської області, у тому числі б’ють звідти артилерією. На цьому тлі в Сполучених Штатах активізувалися обговорення надання дозволу Україні бити американською зброєю по території Росії.

Реклама:

Хочуть дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо під кордоном з Росією

Про все важливе і цікаве за четвер, 23 травня, – в огляді "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Удари по Харківщині і ППО

"Ще один сумний день – чергова масована ракетна атака Росії, по Харкову й області прилетіли 15 ракет. 7 загиблих, багато постраждалих. Україна потребує більше зброї, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, щоб припинити цю бійню", – заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба після російських ударів по Харкову та Люботину Харківської області закликав союзників знайти додаткові Patriot для України.

"Не називаючи поіменно та не присоромлюючи нікого, я ще раз закликаю країни, які мають Patriot, прискорити рішення і надати ці комплекси Україні. Я вважаю, що сім комплексів Patriot – це не така вже й велика ціна за довгостроковий мир в Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, самі лише слова солідарності не перехоплюють російські ракети", – зазначив міністр.

Російські окупанти поцілили і в видавництво Vivat. Західні посли долучилися до флешмобу підтримки видавництва після удару РФ.

Тим часом, посол України при НАТО Наталія Галібаренко заявила, що у обговореннях про постачання Києву додаткових ЗРК Patriot є "певні просування".

Союзники, серед яких Нідерланди, придбають для України додаткове обладнання військового призначення вартістю 175 млн євро.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що Україні потрібно більше ресурсів для оборони від атак з повітря та для оборони у морі.

Як дізналося агентство AP, завтра Сполучені Штати можуть оголосити про виділення Україні додаткової військової допомоги у розмірі 275 мільйонів доларів.

За словами співрозмовників агентства, пакет містить системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Інших деталей про нову військову допомогу не повідомляється.

На жаль, на Харківському напрямку, захищаючи Україну і весь український народ, загинув ще один грузинський доброволець – Серго Горнакашвілі.

Грузинський доброволець виступав за український футбольний клуб "Колос", що з Великої Димерки Київської області, йдеться на Facebook-сторінці ФК "Колос".

Зброя США для ударів по РФ

В Сполучених Штатах продовжують обговорювати надання дозволу Україні бити їхньою зброєю по території Росії.

Як повідомляє New York Times, Держдепартамент США під керівництвом Ентоні Блінкена працює над пропозицією щодо послаблення заборони для України завдавати ударів по цілях на території РФ американською зброєю.

Це питання набуло особливої актуальності після активізації наступу російських окупантів на Харківщину. Загарбники наступають з Бєлгородської області, у тому числі б’ють звідти артилерією. Наразі Сполучені Штати офіційно забороняють бити їхньою зброєю по військових об’єктах на території РФ, обмежуючи право України на оборону.

Більш того, на початку 2024 року США спробували зупинити українські дронові атаки на російські нафтопереробні заводи, які українці здійснювали власною зброєю; тоді це викликало обурення і в Києві, і серед держав-союзників.

Але, навесні "крига скресла". Після початку наступу ворога на харківському напрямку держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Києва і заявив, що "Україна має робити рішення для себе самої, як вести цю війну".

Тобто, фактично він не виступив проти ударів українців по території РФ у принципі.

Отже, судячи з усього, позиція Сполучених Штатів продовжує еволюціонувати і зараз на порядку денному обговорення надання дозволу Україні бити по території Росії саме американцями зброєю.

За ініціативи Державного департаменту в адміністрації Джо Байдена зараз точаться активні дебати щодо послаблення заборони, щоб дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо під кордоном з Росією, – цілі, які, за словами українського президента Володимира Зеленського, уможливили нещодавні територіальні здобутки Москви.

Посадовці, які брали участь в обговоренні, сказали, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни відкрили новий фронт у війні, що призвело до руйнівних наслідків

Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко вважає, що рано чи пізно рішення про право українських військ бити американською зброєю по цілях у Росії має бути ухвалене.

Санкції проти РФ

Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ.

Уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед інших покарань РФ розглядається обмеження, що стосується газу. Йдеться про можливість введення обмежень на перевалку в країнах Євросоюзу російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про те, що може завадити ЄС накласти такі обмеження, читайте в колонці менеджерки кампаній Razom we Stand Євгенії Засядько ЄС позбавляється газової залежності: що означають перші санкції проти російського СПГ.

Але, найбільша проблема стосується посилення санкцій проти танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти з неперевіреною страховкою і туманними структурами власності.

Такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти таких заходів, стверджуючи, що вони лише призведуть до того, що судноплавні оператори вдадуться до ще більш непрозорих кроків, щоб приховати свій флот, і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи – а отже, потенційно завдадуть шкоди всій судноплавній галузі.

Як повідомило видання Financial Times, ЄС планує закрити білоруський шлях ввезення розкішних авто до Росії.

Слід додати, що Норвегія забороняє в'їзд для туристів з РФ.

Протидія російській агентурі

У Латвії росіянину загрожують кримінальні звинувачення у шпигунстві, а у Британії 64-річного громадянина підозрюють в роботі на російську розвідку.

Польща посилює безпеку головного хабу військової допомоги Україні через дії РФ, а у Литві створять піхотну дивізію.

Тим часом, росіяни прибрали фарватерні мітки з естонської частини річки Нарва, Естонія чекає пояснень, а Путін створив механізм конфіскації американських активів у Росії.

Саакашвілі програв у суді

Саакашвілі програв у ЄСПЛ справу про порушення його прав Грузією.

Зокрема, Європейський суд з прав людини заявив про відсутність підстав для сумнівів у справедливості кримінального провадження проти колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель закликав грузинських посадовців взяти до уваги рекомендації Венеційської комісії й відкликати скандальний закон про "іноагентів".

Розкол ультраправих в ЄС?

"Альтернативу для Німеччини" вигнали з ультраправої групи Європарламенту.

Керівництво "Ідентичності та демократії" проголосувало за виключення "АдН" за два тижні до голосування на виборах до Європейського парламенту.

Причиною став скандал довкола євродепутата від цієї партії Максиміліана Кра, який у нещодавньому інтерв'ю італійській газеті La Repubblica назвав "помилковим узагальненням" той факт, що члени СС були злочинцями.

Крім того, молодіжну організацію "АдН" у німецькій Тюрингії визнали правоекстремістською.

Тим часом, ультраправого німецького політика вдарили кулаком в обличчя в супермаркеті, а у Португалії чоловік зайшов до штаб-квартири ультраправих і заявив, що має бомбу.

Решта новин

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про вшанування геноциду в Сребрениці.

Поблизу Цюриха голий чоловік кидався на людей у парку і вбив бігунку.

За даними ЗМІ, США нададуть Кенії статус основного союзника поза НАТО.

Більше європейців почали оптимістично дивитись на майбутнє ЄС.