Соглашения с Орбаном, ЕС возобновляет пошлины, новое правительство в Нидерландах: новости дня

У центрі уваги вівторка – Віктор Орбан. Навіщо приїхав і про що домовлявся?

У Франції політсили посилюють спроби відсторонити ультраправу партію від влади. Польський прем’єр закликав проєвропейські сили до об'єднання.

А ще – зброя з США, новий посол Італії та тисячі сонячних панелей від Євросоюзу.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 2 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Домовленості з Орбаном

З 1 липня Угорщина почала головувати у Раді Євросоюзу, а вже 2 липня угорський прем’єр Віктор Орбан відвідав Київ.

Як пояснив сам Орбан, мета його візиту – краще зрозуміти, як допомогти українській державі.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Угорщини Віктор Орбан домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

"Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини", – сказав угорський прем'єр.

Крім того, він наголосив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у раді ЄС.

Також, як повідомляє кореспондент "ЄвроПравди", під час переговорів Віктор Орбан просував ідею вигідного РФ невідкладного перемир'я, але не став наполягати на ній та сприйняв українські аргументи.

А ще Зеленський та Орбан домовились про відкриття першої школи для україномовних дітей на території Угорщини.

У США назвали "прогресом візит угорського прем'єра в Україну.

У Кремлі заявили, що нічого не очікують від поїздки прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

"Зрозуміло, що Угорщина, яка стала головувати в цьому періоді в ЄС, зрозуміло, повинна виконувати свої функції. Тому в цьому випадку, я думаю, тут будуть превалювати обов'язки в розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів", – сказав прессекретар лідера РФ Дмитрій Пєсков.

Коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

За словами МЗС РФ, дзвінок ініціювала угорська сторона. Згідно із заявою, сторони "дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу".

Про те, чи відбувається потепління у відносинах з Угорщиною дивіться у нашому свіжому відеоблозі.

Ультраправі Франції

Понад 180 кандидатів підтвердили, що не братимуть участі у другому турі на парламентських виборів у Франції 7 липня.

Вони відмовляються від участі у другому турі виборів, щоб уникнути розколу голосів виборців.

"Національне об'єднання" Марін Ле Пен вийшло на перше місце у першому турі голосування в неділю. Центристський табір Емманюеля Макрона опинився на третьому місці, а на другому – лівий "Новий народний фронт".

"Матч ще не закінчився. Ми повинні мобілізувати всі наші сили", – прокоментувала представниця соціалістів, мер Парижа Анн Ідальго.

Також зазначимо, що і ультраправа кандидатка знялася з виборів, але через фото з нацистським кашкетом.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до об'єднання проєвропейські сили після успіху ультраправих у Франції.

Він заявив, що для протистояння зростанню популярності ультраправих сил проєвропейські політики повинні діяти рішуче у вирішенні питань, що турбують пересічних виборців, зокрема, щодо нелегальної міграції.

Туск вказав, що "у багатьох місцях" можна спостерігати зростання популярності сил, які "не приховують свого євроскептичного ставлення".

"Ось чому так важливо, щоб помірковані, розумні, проєвропейські сили... знайшли переконливі відповіді на те, що стало важливим для простих людей – ефективна боротьба з нелегальною міграцією, безпека, більша економічна стійкість, посилення промислової координації", – зазначив польський прем’єр.

Напередодні польський прем'єр виступив із застереженням після перемоги ультраправого "Національного об’єднання" у першому турі парламентських виборів у Франції.

Сьогодні з Туском у Варшаві зустрівся канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У польський столиці він анонсував ще більшу співпрацю з Польщею у підтримці України.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що траєкторія курсу НАТО не зміниться на тлі збільшення популярності ультраправих сил у Європі.

Новий пакет зброї з США

Глава Пентагону анонсував надання Україні військової допомоги на $2,3 млрд.

Пакет зброї включатиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для систем ППО Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

Опитування Pew Research Center свідчить про те, що у США зросла частка тих, хто підтримує більшу військову допомогу Україні.

Те ж опитування демонструє зниження довіри до Зеленського у низці країн Європи і США.

А, за даними агентства Reuters, на Україну на саміті НАТО чекають "хороші новини" щодо ППО.

Крім того, Нідерланди незабаром почнуть поставки F-16 в Україну.

У листі до парламенту 1 липня міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен відзначила, що необхідні дозволи на постачання літаків в Україну надані.

Примітно, що міністерка написала свій лист напередодні зміни уряду Нідерландів. 2 липня уряд Марка Рютте включно з Оллонгрен завершив роботу, а прийняв присягу кабінет Діка Схоофа.

Також слід додати, що Євросоюз передав Україні тисячі сонячних панелей для лікарень.

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