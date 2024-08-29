Потеря F-16, Кулеба просит обещанные Patriot, Брюссель игнорирует Венгрию: новости дня

Україна обговорює із союзниками можливість створення "щита ППО". Глава МЗС Німеччини вважає, що новий захисний щит для України має стати відповіддю ЄС на атаки Путіна по енергоінфраструктурі.

Один із переданих Україні винищувачів F-16, на жаль, зазнав катастрофи. Пілот загинув…

Завод в США збільшив виробництво снарядів для України, а чеський міністр закордонних справ каже, що передача ЗСУ снарядів в межах ініціативи Чехії йде за планом.

За даними NDR, Німеччина висилає керівника скандального Ісламського центру у Гамбурзі. Уряд країни узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку після теракту у Золінгені.

Реклама:

Про все важливе і цікаве за четвер, 29 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Обговорення "щита ППО"

Україна обговорює із союзниками можливість створення "щита ППО" над заходом України.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня.

Він нагадав, що Київ ініціював засідання після масованої повітряної атаки, для якої РФ використала понад 200 ракет і безпілотників.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

За третій день пошуків у Польщі все ще не виявили місця падіння "повітряного об’єкта". В Оперативному командуванні ЗС країни повідомили, що у четвер пошукова операція продовжилася.

Український міністр оборони Рустем Умєров після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО також повідомив, що все більше і більше союзників підтримують зняття обмежень на застосування Україною далекобійної зброї для самозахисту, відповідно до норм міжнародного права.

До речі, генерал ВПС Нідерландів нагадав, що Україна може використовувати наші F-16 для ударів по РФ. Президент Чехії також підтримав використання українцями американських винищувачів проти цілей на території РФ.

Втрата винищувача F-16

Сьогодні генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про катастрофу винищувача F-16 під час масованого ракетного обстрілу Росії в понеділок, 26 серпня.

Ввечері 29 серпня на Facebook-сторінці Генштабу зазначили, що в одному з повітряних боїв під час заходу на наступну ціль з одним з літаків F-16 було втрачено зв’язок.

"Як з’ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", – додали в Генштабі, вказавши, що для з’ясування причин аварії призначили спеціальну комісію Міністерства оборони.

Своєю чергою телеканал CNN із посиланням на "українське військове джерело" повідомив про загибель пілота Олексія Меся внаслідок катастрофи.

Також сьогодні стало відомо, що нНа війні в Україні загинув доброволець з Грузії.

Неформальна зустріч глав МЗС

29 серпня у Брюсселі відбулася неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.

Відступити від традиції і провести її саме у Брюсселі, а не у головуючій у ЄС Угорщині, вирішили через розбіжності з Будапештом.

"Голова Ради вирішує де і коли відбудеться засідання. І він подумав, що буде краще провести його у Брюсселі, тому що іноді позиція, яку висловлює уряд Угорщини, прямо суперечить спільній зовнішній політиці. Тож набагато краще було проводити її "вдома", – посянив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Жозеп Боррель.

Більш того, за даними Politico, зустріч міністрів фінансів єврозони в Будапешті наступного місяця може бути скасована, оскільки серед країн-членів зростає обурення прихильним ставленням угорської влади до Росії.

Сьогоднішня неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС розпочалась обговоренням поточної ситуації у російсько-українській війні. На ній буде особисто був присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Перед зустріччю він закликав союзників, які обіцяли додаткові Patriot, врешті передати їх, а також закликав ЄС "зіграти роль і чітко озвучити позицію" щодо застосування далекобійних ракет по цілях на території Росії та надання таких ракет.

Крім того, український глава МЗС перед зустріччю поінформував, що збираєтся поговорити з німецькою колегою про ситуацію з військовою допомогою.

Після зустрічі з колегами Кулеба розповів, що низка країн ЄС готові виступати у двосторонніх діалогах з іншими союзниками за зняття обмежень для Києва на удари по легітимних цілях в РФ.

Міністр також висловив вдячність країнам-членам ЄС, які пообіцяли активізувати відповідні зусилля та надати додаткове обладнання та ресурси для української енергетичної системи.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила господаря Кремля Владіміра Путіна у підготовці до нової "холодної війни" проти України.

В останні тижні і місяці інфраструктура тепло– і водопостачання була навмисно атакована, заявила Бербок під час консультацій з колегами в Брюсселі.

"З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку", – сказала вона.

За словами Бербок, відповіддю ЄС має стати новий захисний щит для України.

Міністерка зазначила, що Німеччина хоче до кінця року поставити ще чотири системи ППО IRIS-T і додаткові зенітно-гарматні установки Gepard.

Різне щодо України і українців

Агентство Associated Press пише, що завод у США збільшив виробництво 155-мм боєприпасів для України з 24 000 снарядів до 36 000 снарядів на місяць.

Поставки снарядів в рамках чеської ініціативи, за словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, відбуваються за планом.

Німецькі видання Spiegel та ZDF, а також данський суспільний мовник DR припускають, що підозрюваний Німеччиною у підриві російських газогонів "Північні потоки" українець Володимир Журавльов міг вислизнути з рук слідства завдяки відмові польської сторони співпрацювати.

"У кулуарах німецької влади подейкують, що польські посадовці говорили: "Чому ми повинні його заарештовувати? Він для нас герой!" – пише Spiegel.

За інформацією з джерел Spiegel в органах безпеки, Журавльов нібито повернувся в Україну на автівці з дипломатичними номерами, яким користується посольство України у Варшаві.

Протидія загрозам з РФ

У Молдові відмовили в реєстрації промосковського кандидата у президенти, а молдовський суд відхилив скаргу проросійського блоку Шора на усунення від виборів.

Стратком уряду Естонії через поширення штучного інтелекту шукає додаткових експертів для протидії дезінформації.

Серед іншого, зафіксовані операції впливу працюють з такими темами, як переведення освіти на естонську мову, зміцнення обороноздатності Естонії, міжнародна репутація країни.

Спецслужби Швеції вважають, що ризик російських диверсій в країні зростає.

У Словаччині за пограбування судитимуть фаната Путіна, який торік плавав з Естонії в Росію.

Решта новин

ООН: Іран наростив запаси урану, збагаченого майже до рівня створення ядерної зброї.

За даними NDR, Німеччина висилає керівника скандального Ісламського центру у Гамбурзі. Уряд країни узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку після теракту у Золінгені.

Голова Європарламенту призначила на впливову посаду чоловіка сестри.

У Словаччині під час перевірки сирен увімкнули критику Фіцо на адресу опозиційного лідера.

У Гамбурзі будівельний кран впав на житлові будинки.

У Франції з січня 2025 року заборонять проносити мобільні телефони до шкіл.