Реакция Запада на бои в РФ, Болгария будет обучать ВСУ, скандал с принцем Норвегии: новости дня

Що на Заході кажуть про бої в Курській області?

Чому Сполучені Штати пригрозили Туреччині і як литовську компанію покарали за порушення санкцій проти РФ?

Які заяви пролунали у річницю агресії РФ проти Грузії? Що відповів президент Франції на заклики іранського колеги?

Про все важливе і цікаве за середу, 7 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція Заходу на бої на Курщині

У вівторок, 6 серпня, росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області.

У середу російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні. А правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію "провокацією".

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

У США заявили, що хочуть зв'язатись із Києвом для уточнення інформації про події в Курській області.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер вказав на іронічність заяви російського правителя Владіміра Путіна про те, що нинішні події в Курській області є "провокацією" України.

"Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно (в оригіналі: It’s a bit rich coming from them. – Ред.) називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року", – додав він.

Міллер також заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії.

Він додав, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного".

"Тими діями, які вони (українці. – Ред.) зараз вживають, вони нашу політику не порушують", – сказав Міллер на брифінгу.

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано на тлі подій у Курській області Росії заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й удари по російській території.

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", – додав речник Єврокомісії.

Тим часом, Болгарія схвалила участь у місії НАТО з навчання українських військових, а п’ять литовських виробників успішно випробували свої дрони в Україні.

На підтримку України планують передати дрони литовських виробників загальною вартістю 5 млн євро, і такі ж безпілотники закуплять для литовської армії на 3 млн євро.

У Трампа хочуть "прийнятного миру"

Напарник Дональда Трампа у президентських перегонах, кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс, коментуючи розв’язану РФ війну проти України, заявив про необхідність "принести мир" у цей регіон.

"Якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Владімір Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз – серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Владімір Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Владіміром Путіним та просувати прийнятний мир", – заявив Венс.

А напарник Гарріс взявся атакувати Трампа і Венса.

"Я просто повинен це сказати. Ви це знаєте. Ви це відчуваєте. Ці хлопці моторошні і, так, до біса дивні. Це те, що ви бачите", – сказав губернатор Міннесоти Тім Волз, якого Камала Гарріс обрала як свого напарника у президентських перегонах.

Протидія Росії

США попередили Туреччину про наслідки за військовий експорт до Росії, а литовську компанію оштрафували на 13,6 млн євро за порушення санкцій.

Міністр оборони Фінляндії заблокував заявку на отримання дозволу щодо купівлі нерухомості громадянину Швейцарії і Росії через російські зв'язки. Його компанія спеціалізується на виробництві супутникових навігаційних приймачів і антен і вже брала участь у державних закупівлях у Росії. Загалом бізнес компанії, якою володіє заявник, обслуговує військову діяльність.

Проросійському блоку молдовського олігарха Ілана Шора "Перемога" відмовили в реєстрації на виборах у Молдові.

Блок "Перемога" створили у квітні 2024 року в Москві.

Детальніше про вибори у Молдові читайте у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.

Тим часом, Франція, за даними AFP, попри санкції пустила в порт російське судно-репліку фрегата Петра І.

У річницю агресії РФ проти Грузії

Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву з нагоди 16-ї річниці російської агресії проти Грузії, в якій наголосило на незмінності кремлівської політики імперіалізму на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі.

Україна наполягає, що Росія має вивести свої війська з суверенної території Грузії відповідно до угоди про припинення вогню від 2008 року та скасувати визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії так званими "незалежними державами".

США у річницю війни нагадали, що 20% території Грузії досі під окупацією РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що США продовжують непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах міжнародно визнаних кордонів.

"Закликаємо Росію виконати її обіцянки і зобов’язання за угодою про припинення вогню 2008 року, вивести війська на позиції, де вони перебували до конфлікту, та уможливити безперешкодний доступ для гуманітарної допомоги", – заявив Блінкен.

У НАТО закликали РФ вивести війська з території Грузії, розміщені там без її згоди.

Резонансні судові справи і інциденти

У США висунули звинувачення чоловіку, що міг готувати замах на Трампа, а в середу винесли вирок у справі про напад на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. 39-річний поляк, який вдарив прем’єрку, отримав чотири місяці тюремного ув'язнення і депортацію.

У Бельгії побили й пограбували дипломата Азербайджану та його дружину.

Старшого сина норвезької кронпринцеси затримували за насильство (але, згодом відпустили), а в Австрії затримали 19-річного хлопця, який нібито планував теракт на концерті Тейлор Свіфт.

У Польщі знайшли винуватицю вандалізму пам'ятника вбитим під час Варшавського повстання, а підозрюваний осквернення меморіалу Голокосту в Парижі заявив, що був п'яний.

Глава Пентагону захищає рішення скасувати угоду з організаторами терактів 11 вересня.

Ллойд Остін зізнався, що рішення про скасування досудової угоди далось йому нелегко.

Угода, укладена між прокурорами й адвокатами захисту, позбавила б трьох обвинувачених у найсмертоносніших в історії США терактів 11 вересня 2001 року від ризику смертної кари в обмін на їхнє визнання провини.

"Але я давно вважаю, що сім'ї жертв, наші військовослужбовці і американська громадськість заслуговують на те, щоб побачити, як працює військова комісія у справі 11 вересня", – сказав він.

Остін зазначив, що "не було ні дня", коли б він не думав про ці теракти та загиблих внаслідок них.

Нагадаємо, йдеться про справу Халіда Шейха Мохаммеда та ще двох осіб, яких звинувачували у підготовці теракту і співучасті у вбивстві 2976 осіб 11 вересня 2001 року.

Заворушення у Британії

У Британії прогнозують вже близько 100 нових протестів ультраправих.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.

Чоловіка, який вдарив поліцейського під час одного з антимусульманських заворушень минулого тижня, засудили до трьох років ув’язнення.

Дружину місцевого депутата у Британії затримали за пост про "виродків-біженців".

Британським депутатам порадили працювати дистанційно через хвилю заворушень.

Близький Схід

Lufthansa скасовує рейси у близькосхідні країни на довший час.

Іран закликав президента Франції Емманюеля Макрона тиснути на Ізраїль, щоб знизити напруженість на Близькому Сході.

Макрон у розмові з президентом Ірану закликав його відмовитись від "логіки помсти".

Решта новин

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