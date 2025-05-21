Детали убийства Портнова, Туск вступился за Украину, США ждут условий Путина: новости дня

Марко Рубіо каже, що США чекають від РФ умови для припинення вогню, а також відмовився визнавати Путіна воєнним злочинцем.

Крім того, Сполучені Штати, за даними Politico, не хочуть включати в заяву G7 обіцянку підтримки України та осуд війни РФ.

Прем’єр-міністр Польщі повідомив про "підозрілі маневри" російського судна "тіньового флоту", а союзники України викрили операцію розвідки РФ, спрямовану проти постачання зброї.

Все важливе і цікаве за середу, 21 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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США чекають на умови Путіна

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Росія пообіцяла надіслати США "умови того, що їм буде потрібно для досягнення припинення вогню" з Україною після телефонної розмови президента Дональда Трампа з главою Росії Владіміром Путіним.

"Ми чекаємо на ці умови, і тоді у нас буде набагато краще розуміння розрахунків Путіна, коли ми побачимо, як виглядатимуть ці умови", – пояснив Рубіо.

Його зауваження, як пише Politico, стали останнім знаком того, що США не поспішають змінювати свою позицію щодо Росії, навіть незважаючи на те, що багато європейських посадовців і законодавців вважають, що Путін тягне час.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що американський президент США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на очільника Кремля Владіміра Путіна.

Під час слухань у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США Марко Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем, але визнав, що Росія є агресором.

Тим часом Сполучені Штати, за даними Politico, не хочуть включати в заяву G7 обіцянку підтримки України та осуд війни РФ.

Двоє залучених до підготовки заяви посадовців повідомили виданню, що Штати висловилися проти включення у заяву "Групи семи" фрази про подальшу підтримку України, а також хочуть уникнути опису нападу Росії на Україну як "протиправного" вторгнення.

Контакти з Європою

Вчора ввечері президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов з європейськими лідерами.

Зокрема, він мав окремі телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Британії Кіром Стармером.

За словами президент України, вони обговорили розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у понеділок після його спілкування з очільником Кремля.

"Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції рішучих. Домовились бути й надалі в постійному контакті – майже щоденному", – пише Зеленський у своєму X.

Крім того, поговорив і з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

За підсумками розмови президент повідомив, що Осло погодилося на прохання України спрямувати більшу частку коштів на виробництво українських дронів з коштів, що передбачені на підтримку України цьогоріч.

Загалом розмова з прем’єром стосувалася низки питань двосторонньої співпраці.

Рішення ЄС щодо санкцій і оборони

Дві третини з 2 млн снарядів для України від ЄС вже "знайшли".

Про це вчора повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та участі у засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Крім того, вчора збиралася і Рада ЄС з питань оборони.

За словами глави українського МЗС, ініціатива Євросоюзу щодо постачання Україні в 2025 році артилерійських снарядів успішно просувається.

"Країни-члени ЄС вже дали обіцянки щодо двох третин із 2 млн артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб "закрити" останню третину якнайшвидше. Дякую Каї за її важливу ініціативу", – зазначив Сибіга.

Також міністр згадав, що йшлося про розблокування фактичного запуску переговорів про вступ України до ЄС.

Крім того, міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися про контракт на суму 5,5 млн євро для "підтримки життєво важливої роботи "Радіо Вільна Європа".

Нагадаємо, вчора на засіданнях Ради ЄС затвердили 17 пакет санкцій проти РФ. Партнер прем'єра Словаччини Роберта Фіцо по коаліції критикує підтримку Словаччиною нових санкцій ЄС проти РФ.

Окрім 17-го пакета, Рада ЄС сьогодні затвердила ще три інших, фокусованих санкційних рішення: санкції за ведення гібридної війни (проти російської пропаганди та дезінформації), санкції за порушення прав людини та санкції, пов’язані з хімічною зброєю та її використанням в Україні.

Детально про нові санкції ЄС проти Росії, чому їх підтримала Угорщина і те, які ще "болючі обмеження" обговорюють у Брюсселі, читайте в статті Тетяни Висоцької і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Потужні, болючі та медведчуківські. Як ЄС прагне змусити Путіна до поступок силою санкцій.

А сьогодні стало відомо, що ЄС погодив запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонпром.

Президент Євроради Антоніу Кошта назвав схвалення інструменту SAFE "важливим кроком до сильнішої Європи".

Провокації РФ на Балтії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російське судно "тіньового флоту" здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

Він додав, що польські військові втрутилися в інцидент й російське судно відпливло до одного з російських портів.

Кремль обіцяє захищати свої судна на Балтиці всіма доступними засобами.

"Усіма засобами, які доступні Росії. Доступна досить широка палітра засобів. Зрозуміло, в рамках міжнародного законодавства", – сказав прессекретар глави Кремля Дмитрій Пєсков.

За його словами, останні дні показали, що Росія "здатна реагувати досить жорстко".

Нагадаємо, кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ і відмовився виконати вказівки естонських прикордонників.

У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".

Тим часом у Латвії створили морський полігон для випробування новітніх військових технологій.

У Фінляндії очікують, що РФ нарощуватиме сили біля кордону після "миру" в Україні.

Туск вступився за Україну

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що своїми заявами про готовність не підтримати вступ України до НАТО кандидат у президенти від опозиції Кароль Навроцький підписується під вимогами Кремля.

"Перша і найважливіша вимога Путіна до України і Заходу – заборонити Україні вступати до НАТО. Навроцький щойно охоче підписався під цією вимогою. Наступною буде капітуляція і розчленування України. Він теж підпишеться. Це смертельно небезпечно для Польщі", – написав Туск в X.

Навроцький готовий на антиукраїнські обіцянки, яких вимагає від переможців "бронзовий призер" першого туру Славомір Менцен в обмін на його підтримку перед другим туром.

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Польщі, який пройде 1 червня, вийшли Кароль Навроцький і кандидат від влади, мер Варшави, Рафал Тшасковський.

Отже, зараз у Польщі триває передвиборча кампанія, центральними темами якої, серед іншого, є питання історії і безпеки, у тому числі мігрантів.

Польська міністерка культури Ганна Врублевська назвала завершені ексгумаційні роботи в нині неіснуючому селі Пужники Тернопільської області подією надзвичайної історичної ваги, а Сейм Польщі підтримав подальше обмеження на притулок для мігрантів з Білорусі.

До речі, Фінляндія звела перші 35 км паркану на кордоні з Росією.

Тим часом Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест після повідомлень про пошкодження пам'ятника на Польському військовому кладовищі в селі Мєдноє Тверської області Росії.

А Конгрес США розглядає запит Польщі на придбання майже 800 ракет PAC-2 GEM-T, призначених для системи протиповітряної оборони Patriot, за майже 6 млрд доларів.

Подробиці вбивства Портнова

Колишнього радника українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – сьогодні вранці застрелили у Мадриді.

За даними іспанських медіа, він отримав п'ять кульових поранень: у шию, спину та голову.

Портнова вбили після того, як він відвів своїх 10-річну та 12-річну дочок до другої найдорожчої школи в Іспанії. Йдеться про Американську школу в Позуело-де-Аларкон.

Він був застрелений біля дерева, за кілька метрів від задньої частини свого Mercedes і за 50 метрів від школи.

Різне щодо України і українців

Союзники України викрили операцію розвідки РФ, спрямовану проти постачання зброї.

Франція передасть Україні роботизовані системи розмінування для ДСНС.

У Британії ще одного українця звинуватили в підпалах майна, пов’язаного з прем’єром Кіром Стармером.

Обраний президент Румунії – проти участі у потенційному західному контингенті в Україні.

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США офіційно прийняли елітний літак від Катару, а Трамп затвердив проєкт розробки "Золотого купола" вартістю $175 млрд.

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