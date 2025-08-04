Трамп наказывает Индию за нефть из РФ, ракеты Patriot из Нидерландов, удар по Додику: новости дня

Після заяв Трампа про наближення двох атомних субмарин США ближче до РФ у Москві заявили, що всім слід бути "обережними" з ядерною риторикою. Згодом Росія оголосила, що більше не буде дотримуватись "самообмежень" на розгортання ракет середньої та малої дальності.

Очікується, що цього тижня Віткофф відвідає РФ, а Келлог – Україну.

У Львові почали ексгумації польських вояків, загиблих на початку Другої світової, а у Польщі затримали українця, якого звинуватили в атаці на об'єкт інфраструктури.

Все важливе і цікаве за понеділок, 4 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція РФ на заяви Трампа про субмарини

Речник очільника Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що всім слід бути "обережними" з ядерною риторикою на тлі заяви президента США Дональда Трампа щодо передислокації американських ядерних субмарин.

"Ми не вважаємо, що зараз йдеться про будь-яке загострення. Зрозуміло, що обговорюються дуже складні, дуже чутливі питання, які, звичайно, багато людей сприймають дуже емоційно", – зазначив він.

1 серпня Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що наказав перемістити два атомні підводні човни на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами.

Після того він сказав, що субмарини вже перебувають ближче до Росії.

Сьогодні ввечері Росія оголосила, що більше не буде дотримуватись "самообмежень" на розгортання ракет середньої та малої дальності, які проголосила після краху відповідного ракетного договору зі США.

Відрядження Віткоффа і Келлога

Президент США також повідомив, що його спецпосланець Стів Віткофф приїде з візитом до Росії цього тижня – 6 або 7 серпня.

На запитання, що Росія може зробити, щоб уникнути загрози санкцій, американський президент відповів: "Укласти угоду, яка покладе край вбивствам людей".

Нагадаємо, 28 липня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Крім того, стало відомо, що цього тижня спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог може знову відвідати Україну.

Ракети Patriot з Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у понеділок оголосив про нову військову допомогу Україні.

"Нідерланди нададуть пакет американських озброєнь (включно з комплектуючими до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро. Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії", – додав він.

Заяви президента Чехії щодо України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що тимчасова російська окупація частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави.

"Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими", – зазначив чеський президент.

На його думку, підвищення життєвих стандартів в Україні після війни як наслідок вступу в ЄС стане сигналом для жителів окупованих територій, що в Україні їм краще, ніж в Росії.

А ще Петр Павел допустив повернення до співпраці з РФ "як колись у минулому", але базовою передумовою всього цього є мир в Україні.

Щодо мігрантів і біженців

Прем'єр Саксонії виступив за перегляд системи соцвиплат, зокрема для біженців з України.

Міхаель Кречмер розкритикував розмір витрат на соціальну допомогу, заявивши, що Німеччина витрачає на це 47 мільярдів євро.

"Я думаю, що кожному зрозуміло, що це не може бути правильно. Ця цифра повинна бути зменшена", – зазначив прем’єр Саксонії.

У контексті біженців з України він вказав на людей, які отримують державну допомогу, хоча вони її не потребують.

Коментар Кречмера з’явився після того, як прем’єр Баварії Маркус Зьодер закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян), яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Український посол у Німеччині Олексій Макеєв критикує заклики премʼєра Баварії скасувати соцвиплати для біженців із України.

За словами Макеєва, заяви глави Християнсько-соціального союзу і премʼєра Баварії про необхідність позбавлення "бюргельгельду" українських біженців "важко зрозуміти".

Дипломат додав, що "проблема з грошовою допомогою полягає не в українцях", і закликав не робити їх "цапами-відбувайлами".

Британія виділяє $133 млн на боротьбу з перевізниками мігрантів, а у Латвії затримали перевізника нелегальних мігрантів.

Трамп карає Індію за нафту з РФ

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США", – заявив він.

Тим часом Швейцарія продовжить переговори зі США через загрозу мит, не вдаючись до контрзаходів.

Європейський Союз вирішив призупинити пакет контртарифів, які мав намір запровадити проти товарів зі США з 7 серпня, якби не вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі.

Ннаприкінці липня Євросоюз і США уклали політичну угоду, яка передбачає закріплення тарифів на європейський імпорт до Штатів на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

До речі, Сенат США затвердив ексглаву корпорації мереж фастфуду Ендрю Паздера послом у ЄС.

Різне щодо України і українців

У Львові почали ексгумації польських вояків, загиблих на початку Другої світової.

У Польщі затримали українця, якого звинуватили в атаці на об'єкт інфраструктури.

Литва: відставка уряду, візит Герцога

У Литві весь уряд йде у відставку слідом за прем’єром. Тимчасовий уряд очолить міністр фінансів Рімантас Шаджюс.

Президент Литви Гітанас Науседа прийняв із візитом свого ізраїльського колегу Ісаака Герцога, під час якого закликав Ізраїль терміново вирішити гуманітарну кризу у секторі Гази: "голод не може бути інструментом політичної чи військової боротьби". У Вільнюсі відбувся протест на тлі візиту президента Ізраїлю.

Щодо Балкан

Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини заявила, що ініціює процедуру припинення повноважень президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, тюремний строк якому днями підтвердив Апеляційний суд Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, Республіка Сербська (її підтримує Сербія) входить до складу Боснії і Герцеговини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заступився за президента Республіки Сербської: "Угорщина не визнає рішення суду проти президента Мілорада Додіка".

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