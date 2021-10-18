Погрози РФ, недієздатний Земан, "червоний список" у ЄС для України: головне за 18 жовтня

18 жовтня виявилося перенасиченим міжнародними та європейськими подіями.

Росія припиняє роботу свого представництва при НАТО та закриває представництва НАТО в Москві; в Україну прибула друга партія безпекової допомоги від США; НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2"; Литва посилює захист державного кордону; у Польщі оштрафували українців за агресивну поведінку на борту літака; в Угорщині визначилися з кандидатом, який стане ключовим опонентом Орбана на виборах.

Більше новин дня - у нашому дайджесті.

Про погрози Росії

У Путіна погрожують наслідками у разі вступу України до НАТО. Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу - найгірший сценарій для Росії.

Він додав, що це може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на слова Пєскова та заявив, що Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Північноатлантичному Альянсі.

Він зазначив, що найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація українських земель та вбивство українців.

Тим часом, Росія пішла у наступ та припиняє роботу свого представництва при НАТО.

Також РФ припиняє діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві та діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що таке рішення Росії ще більше ускладнить напружені відносини між сторонами.

Про візити до України

В Україну з першим візитом прибув спецпредставник ЄС з прав людини.

У представництві ЄС в Україні повідомили, що під час чотириденного перебування в Україні Еймон Гілмор проведе зустрічі з високопоставленими урядовцями, представниками громадянського суспільства і меншин, провідними правозахисниками.

19 жовтня відбудеться візит міністра оборони США Ллойда Остіна до України, дипломати розповіли про його заплановані зустрічі.

Як зазначили у посольстві, міністр відвідає Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.

Сьогодні, за день до візиту глави Пентагону, в Україну прибула друга партія безпекової допомоги від США.

Перша партія цього пакету допомоги прибула 10 жовтня. Вантажі прибули в рамках додаткової безпекової допомоги від США для Збройних сил України за результатами домовленостей, оприлюднених під час візиту президента Володимира Зеленського до Штатів.

Окрім раніше погодженого обсягу у $250 млн, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на $60 млн.

Тролінг "Північного потоку-2"

НАК "Нафтогаз України" вирішив потролити росіян та подав заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Втім, позиція України полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству.

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

Компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Про міграційну кризу

Не вщухає міграційна криза в країнах Євросоюзу через дії самопроголошеного президента Білорусі.

Литва посилює захист державного кордону у зв'язку з частими спробами мігрантів незаконно потрапити на територію країни. Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила, що досягнуто домовленості про те, що додаткові армійські сили прийдуть на допомогу прикордонникам.

Згідно зі звітом МВС, в цьому році з Білорусі до Литви незаконно потрапили 4172 мігранта, з 2 серпня прикордонники не впустили в Литву 4051 іноземця.

Вільнюс звинувачує Мінськ у організації потоку мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим в країні оголошена екстремальна ситуація.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка главою державної мережі контрабандистів. Депутат додав, що Лукашенко використовує біженців як інструмент тиску на європейські держави.

У Німеччині вже навіть закликають тимчасово повернути прикордонний контроль між Німеччиною та Польщею через мігрантів. Керівник профспілки поліцейських Німеччини Гайнц Теггерт заявив, що кількість незаконних перетинів кордону з Польщею наближається до цифр, які спостерігались на австрійському кордоні у 2013 році. Він побоюється повторення ситуації 2015 року, коли дійшло до "неконтрольованого потрапляння мігрантів у Німеччину".

Посол Франції у Білорусі Ніколя де Буян де Лакост залишив країну на вимогу білоруської сторони. Після того, як посланець Франції покинув Мінськ, Білорусь викликала посла в Парижі для консультацій. Посол Франції, якого було призначено у листопаді 2020 року, був змушений виїхати через те, що відмовився вручити вірчі грамоти самопроголошеному президенту Лукашенку.

ЄС планує розглянути санкції проти "Белавіа" через наплив мігрантів з Білорусі.

Кілька країн ЄС, особливо ті, які межують з Білоруссю, такі як Литва, Латвія і Польща, а також Естонія, хочуть розширити санкції щодо Білорусі, щоб прямо націлити їх на "Белавіа". Це заборонить компаніям з ЄС вести справи з національною авіакомпанією.

Тим часом, у центрі Варшави у неділю 17 жовтня пройшла акція солідарності з нелегальними мігрантами, що намагаються потрапити до Польщі через Білорусь.

Більше про ситуацію у Польщі через міграційну кризу читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка "Опозиція атакує разом із Путіним": як міграційна криза поглибила протистояння у Польщі.

Про COVID та виключення України з "зеленого списку"

Європейський Союз цього тижня вилучить Україну зі списку безпечних країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано знімати ковідні обмеження на в’їзд.

Останнього разу ЄС переглядав свій "зелений список" 8 жовтня, і Україна залишилась у ньому – попри те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Непроста ситуація із коронавірусом і в частині країн Євросоюзу.

Глава МОЗ Латвії закликав ввести жорсткі обмеження через переповнені лікарні.

З іншого боку, карантинні обмеження дратують громадян. У Литві міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс отримував погрози у зв'язку з його рішеннями по контролю пандемії коронавірусу. У понеділок литовська прокуратура вирішила почати досудове розслідування за фактом тероризування міністра.

В країнах Євросоюзу проходять протести проти "ковід-паспортів". В Італії у порту Трієста противників "ковід-паспортів" розігнали водометами і газом.

Працівники не стільки проти вакцинації, скільки проти методу примусу до неї шляхом ковід-сертифікату. На їх думку, ковід-сертифікат порушує конституційне право на працю, оскільки без цього документа потрапити на робоче місце не можна.

В деяких країнах пом’якшують обмеження. Наприклад, у Німеччині завершиться надзвичайний стан через COVID, оголошений 19 місяців тому. Скандинавські авіалінії скасували вимогу щодо масок на регіональних рейсах. У більшій частині Франції скасували вимогу маски в початковій школі.

Інше: українець та нелегали з Іраку, новий посол в Туреччині

Зеленський обіцяє передати до "Венеційки" фінальну версію "антиолігархічного" закону.

Новий посол України в Туреччині розпочав роботу.

У Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегалів з Іраку.

У Польщі оштрафували українців за агресивну поведінку на борту літака.

Німецькі вільні демократи погодились сформувати уряд з СДПН і "Зеленими".

В Угорщині визначилися з кандидатом, що стане ключовим опонентом Орбана на виборах.

Це лише частина цікавих новин 18 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.