РФ не хочуть відключати від SWIFT, конфлікт Україна-ЄС, що готує Берлін для Києва: головне за день

США і ЄС передумали відключати Росію від SWIFT, готують інші санкції; Київ відвідала делегація Конгресу США, а також міністр закордонних справ Німеччини; Україна розпочала передарбітражні консультації з ЄС через порушення Польщею Угоди про асоціацію; терорист Брейвік постане перед судом з проханням про дострокове звільнення; слідчі через 77 років встановили особу ймовірного зрадника родини Анни Франк; КНДР запустила дві балістичні ракети з аеропорту Пхеньяна.

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Про підтримку України на тлі загрози РФ

Делегація Конгресу США у понеділок прибула до Києва, щоб підтвердити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі нарощення російських військ біля українських кордонів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ.

Тим часом, в США вкотре попередили, що Росія зіткнеться з "серйозними економічними наслідками" з боку Сполучених Штатів та західних союзників, якщо вона вторгнеться в Україну.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван також повідомив, що якщо з’ясується, що Росія атакує Україну кібератаками, і якщо це продовжиться у майбутній період, ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю.

Слід зазначити, що Україна і НАТО підписали оновлений меморандум про роботу над технологічними проєктами.

А Данія додатково виділить 22 млн євро на безпеку України.

НАТО спрямував додаткове військове судно у Балтійське море.

Щодо санкцій, то німецьке видання Handelsblatt, із посиланням на урядові джерела, повідомило, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід більше не домінуватиме у середньостроковій перспективі.

Газета зазначає, що натомість готуються адресні економічні санкції проти найбільших російських банків.

Глава МЗС Німеччини відвідала Київ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня відвідала Київ.

Під час візиту до Києва заявила, що Німеччина несе відповідальність перед Україною у зв’язку зі стражданнями, які в минулому пережила українська держава.

Також Бербок на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою підтвердила, що будь-яка нова агресія РФ проти України матиме високу ціну.

Крім того, вона заявила про готовність запровадити заходи проти "Північного потоку-2" у разі подальшої ескалації з боку Росії щодо України.

Міністр нагадала, що Берлін та Вашингтон прийняли спільну заяву щодо цього проєкту.

А 18 січня Анналена Бербок відправиться в Москву і планує там обговорити "довгий список конфліктних питань".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, у свою чергу, зазначив, що обговорив з німецькою колегою питання постачання зброї, і що діалог з цього питання продовжиться.

Він, серед іншого, повідомив, що Німеччина стане співлідером Кримської платформи на напрямі політики невизнання.

Сьогодні стало відомо, що 73 німецьких експерти з питань Східної Європи та міжнародної безпеки направили листа до уряду Німеччини та політичних партій, представлених у Бундестазі, з критикою "східної політики" Берліна і заявили, що вона має бути докорінно скоригована.

Співавтори листа розкритикували Німеччину, яка, хоч і є "найбільшою економічною силою в Європі, протягом трьох десятиліть критично спостерігала за діями Кремля, але переважно залишалась байдужою".

За їхніми словами, недостатньо потужні санкції за анексію Криму і агресію на Донбасі, російсько-німецькі трубопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" "проклали шлях до вторгнення Росії в Україну" і "повністю усунули залишковий економічний вплив Києва на Москву". Подальша "не більше ніж словесна чи символічна реакція Берліна на "російські ревізіоністські авантюри" лише спонукає Кремль до "нових ескапад", вважають експерти.

Про консультації України з ЄС через Польщу

Україна подала запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями для транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

У відповідності до Угоди про асоціацію (статті 305-306), початок цих консультацій є першим формальним кроком до арбітражної суперечки через, як переконані в українському уряді, невиконання Євросоюзом своїх договірних зобов’язань.

Попри те, що формально уряд готується до суперечки з усім ЄС, реально наразі йдеться про порушення з боку одного із його членів – Польщі.

Проблема полягає у тому, що Польща обмежує проїзд українських вантажівок з товарами, виробленими для експорт – як до польських покупців, так і транзитом до інших держав. Уряд Польщі не видає необхідну кількість дозволів для українських перевізників. В Мінінфраструктури оцінюють збитки українських експортерів у суму "близько 500 млн євро минулого року" та прогнозують зростання збитків у 2022 році.

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