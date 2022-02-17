“Сфабрикована операція” РФ, альянс України з Британією, відкрите небо з ЄС: головне за день

Держсекретар США заявив, що Росія готує вторгнення в Україну найближчими днями; Україна, Польща і Британія створюють новий альянс; Словаччина передасть Україні системи розмінування і медичні матеріали; прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що обстріл дитячого садка на Донбасі проросійськими сепаратистами був "сфабрикованою операцією"; лідери політичних груп Європарламенту схвалили заяву щодо ситуації довкола України; в Україні найвища підтримка вступу до НАТО з 2014 року; Росія вислала заступника посла США; Верховна Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС; у Римі поліція провела рейд проти мафії.

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Загроза вторгнення зберігається і, навіть, зростає

У США повідомили, що за останні дні Росія стягнула до кордонів з Україною ще близько 7000 військових, попри заяви про початок відведення своїх сил.

Співрозмовник зазначив, що це зростання чисельності військ свідчить про неправдивість заяв РФ про відведення, та що твердження Москви про відкритість до дипломатії може бути лише прикриттям.

Представник Білого дому у коментарі CNN сказав, що у Росії готуються до війни.

За словами посадовця, РФ може вигадати якийсь привід для атаки, наприклад, про якусь загрозливу активність НАТО чи порушення кордону РФ, або ж заявляючи про якісь жорстокі злочини на окупованій території сходу України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також заявив, що Росія продовжувала нарощування військ останні 48 годин.

Більш того, міноборони Великої Британії опублікувало карту, яка показує можливі маршрути російської армії, якщо вона вирішить вторгнутися в Україну.

Британське міністерство підкреслює, що Росія зберігає значну військову присутність і може здійснити вторгнення без подальшого попередження.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох сьогодні зранку заявив, що дані останніх годин викликають занепокоєння, і імовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора.

Коментуючи російські заяви про відведення військ, Солох зазначив, що це лише заяви, не підкріплені діями.

Глава МЗС Британії Ліз Трасс попередила, що президент РФ Владімір Путін у спробі підірвати єдність Заходу може затягнути нинішню кризу на тижні, якщо не на місяці.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія готує вторгнення в Україну найближчими днями і що немає жодних доказів того, що вона відводить будь-які війська.

Про новий альянс з Україною

Україна, Польща та Велика Британія офіційно започатковують новий тристоронній формат співпраці, який покликаний зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю між державами.

Україна, Велика Британія та Польща домовилися працювати разом над просуванням свого співробітництва та окреслили, у яких сферах це відбуватиметься.

У спільній заяві трьох міністрів закордонних справ наголошується, що три держави мають глибокі історичні зв’язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.

Міністри підкреслили, що країни посилюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі.

Британія та Польща наголосили, що вони продовжуватимуть надавати Україні підтримку, стоячи з Україною в єдності перед обличчям триваючої російської агресії та залишаючись повністю відданими тому, щоб стояти поруч з українським народом у його зусиллях із захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про підтримку України

Увечері 16 лютого будівлю МЗС Британії та будівлі МЗС і уряду Естонії підсвітили кольорами українського прапора.

16 лютого комітет у закордонних справах, оборони та безпеки Сенату парламенту Чехії одноголосно ухвалив проєкт постанови, яка засуджує дії Росії, спрямовані на ескалацію напруги, недотримання своїх міжнародних зобов'язань та порушення миру в Європі.

У документі зазначається, що Україна, яка опинилася під загрозою війни, потребує підтримки Чехії та інших союзницьких держав, а тому скоординовані дії країн-членів ЄС і НАТО мають стати ефективною відповіддю на дестабілізуючу поведінку Росії.

Словаччина надасть Україні дві системи розмінування Božena 5 та медичні матеріали на суму 1,7 мільйона євро.

Словаччина зробить усі необхідні кроки, щоб допомогти українським громадянам очистити від мін "великі поля на території України", заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

Фінляндія прийняла рішення надати Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі 4 млн євро. З цієї суми 3 мільйони євро – це асигнування на співпрацю в галузі розвитку, а 1 мільйон євро – гуманітарна допомога.

Велика Британія збільшить обсяг підтримки України з 88 млн до 100 млн фунтів стерлінгів.

Обстріл Станиці Луганської

Окупанти у четвер обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл окупантами Станиці Луганської.

В ЄС заявили, що уважно стежать за ситуацією з обстрілами на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелом розповів про сьогоднішні провокативні обстріли окупантів, зокрема Станиці Луганської.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Генсек повторив, що Альянс "поки що не бачить значного відведення" сил Росії і закликав відвести свої сили від кордонів України.

Естонія засудила останні обстріли цивільної інфраструктури у Станиці Луганській.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садка на Донбасі проросійськими сепаратистами був "сфабрикованою операцією", спрямованою на дискредитацію українського уряду.

F глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що Кремль діє за звичним сценарієм, намагаючись обстрілами на Донбасі створити привід для вторгнення в Україну.

Інше щодо України

Лідери політичних груп Європарламенту схвалили заяву щодо ситуації довкола України.

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", 62% українців підтримують вступ України до НАТО, негативно до цієї ініціативи ставляться 30%. За останні два місяці рівень підтримки вступу до Північноатлантичного Альянсу зріс - це найвищий показник підтримки вступу в Альянс з 2014 року.

В українському уряді сподіваються побачити у стратегії НАТО на наступні 10 років перспективу членства України в Альянсі.

Ryanair обіцяє літати до Києва, доки не станеться "Soviet invasion".

Литва перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова.

А комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович вважає, що вирок російського суду в Криму щодо фрілансера "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка ще більше підриває свободу ЗМІ на тимчасово окупованому Росією півострові.

Відправка посла США з РФ

Заступника посла США в Москві Барта Гормана було вислано з Росії.

Горман був другою за посадою високопоставленою посадовою особою в посольстві США в Москві після посла і ключовим членом команди вищого керівництва посольства

У посольстві США зазначили, що Горман мав діючу візу, та запевнили, що цей крок не залишиться без відповіді.

Державний департамент США розцінює це як крок до ескалації.

У Держдепі зазначили, що розглядають свою відповідь.

Інше: рейд проти мафії, падіння крану

У Римі поліція провела рейд проти мафії, затримали 65 підозрюваних.

У Кракові ураганний вітер перекинув будівельний кран, є загиблий.

Лондон спростив візові правила для найближчих родичів британців, які виїжджають з України.

Португалія скасує більшість COVID-обмежень.

Посольство РФ у Чорногорії попросило посилену охорону через марш на підтримку України.

Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС.

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