ООН наказує зупинити війну, Росію позбавили євро, Україна шукає винищувачі: головне за день

Байден каже, що наступні місяці будуть важкими для України; Генасамблея ООН засудила вторгнення Росії і закликала негайно вивести війська з України; РФ не змогла направити 4 військові кораблі у Чорне море через заборону Туреччини; ЄС відключає від SWIFT 7 російських банків; Євросоюз забороняє вивезення в Росію готівкового євро; США розглядають санкції проти російської нафтогазової промисловості; Україна продовжує переговори з європейськими країнами про надання бойових літаків; у Болгарії впіймали на шпигунстві російського дипломата.

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Сьома доба війни

Триває сьома доба війни Росії проти України.

У своїй щорічній урочистій промові у Конгресі президент США Джо Байден заявив, що наступні кілька днів, тижнів, місяців будуть важкими для українців.

Генеральна асамблея ООН ухвалила в середу резолюцію, в якій засуджує вторгнення Росії в Україну і закликає Москву негайно вивести всі сили з України.

За резолюцію проголосувала 141 країна, 5 були проти і 35 утрималися. Проти документа проголосували сама Росія, Білорусь, яка залучена до вторгнення, Сирія, Еритрея та КНДР.

Резолюція засуджує рішення Російської Федерації від 21 лютого щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України, яке порушує територіальну цілісність та суверенітет України та суперечить принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй;

Генасамблея вимагає від РФ негайно та безумовно скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Міністерство закордонних справ України вважає можливим довести нелегітимність членства Росії у Радбезі ООН.

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала НАТО вступити у війну за Україну. Проте, канцлер Німеччини виключив втручання НАТО у війну РФ проти України.

Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що "максималістичні" та "необгрунтовані" вимоги Росії до України не сприятимуть переговорам про припинення вогню.

Калін зазначив, що Туреччина налаштована з оптимізмом щодо наступного раунду переговорів, який, за його словами, триватиме "найближчі кілька днів", але висловив стурбованість продовженням конфлікту, який може мати наслідки протягом наступних років.

Тим часом, розвідка США намагається з’ясувати, чи Путін раціонально приймає рішення.

Прем'єр Британії бачить підстави говорити про воєнні злочини Путіна в Україні.

Додамо, що РФ не змогла направити 4 військові кораблі у Чорне море через заборону Туреччини.

Про санкції та заборони: бізнес уходить з Росії

Громадська організація "Центр протидії корупції" оприлюднила перелік західних компаній, які припинили або припиняють бізнес у Росії.

Автомобілебудівні компанії уходять з російського ринку. Зокрема, Volvo, Chevrolet, Cadillac, Jaguar, Renault, а також автовиробники Volkswagen AG: Volkswagen, Audi, Porsche, Scania.

За даними активістів, BMW закриває заводи та блокує постачання, Ford закриває всі магазини, General Motors зупиняє експорт, Harley Davidson - припинення постачання. Mitsubishi розпускає 141 співробітника сервісного центру, а Toyota - 2600 своїх співробітників.

Це ж стосується і техніки. Компанія AMD заборонила постачання мікрочіпів та незабаром забороне постачання відеокарт. Intel також забороняє постачання мікрочіпів. Компанії Dell та Ericsson виходять з російського ринку. HP забороняє експортувати в РФ ноутбуки, а Nintendo заборонила покупки у рублях.

Загалом, у списку майже сто різних компаній.

Євросоюз запровадив санкції про відключення семи російських банків від фінансової системи SWIFT з 10-денним перехідним періодом.

Банки мають 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Це такі російські банки: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.РФ.

"Сбербанк", найбільший кредитор Росії, і "Газпромбанк" не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ, які країни ЄС, як і раніше, продовжують купувати попри війну в Україні.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Росія знайшла три країни, з якими активно співпрацює, намагаючись створити альтернативні бізнес-моделі та альтернативні системи фінансових розрахунків.

Sberbank припиняє діяльність на євроринку після шаленого відтоку депозитів.

Airbus зупиняє поставки запчастин до Росії, а США закрили повітряний простір для російських літаків.

Британія закриває порти для суден із РФ та розширює фінансові санкції, а Мальта зупинила схему "золотих паспортів" для росіян і білорусів.

Євросоюз наклав санкції на RT і Sputnik, забороняє вивезення в Росію готівкового євро та ввів санкції проти 22 високопоставлених військових Білорусі.

Тим часом, США розглядають санкції проти російської нафтогазової промисловості.

Про винищувачів та іншу зброю для України

Декілька країн Євросоюзу офіційно заявили, що не збираються передавати Україні бойові літаки, хоча цю інформацію раніше озвучив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Проте, Україна продовжує переговори з європейськими країнами про надання бойових літаків для боротьби і російським вторгненням.

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном нові санкції проти Росії і додаткові бойові літаки для України.

Співрозмовники узгодили нові партії оборонної зброї для України. Міністр особливо наголосив на важливості посилення Повітряних сил Збройних сил України.

Варто зазначити, що на озброєнні у США немає бойових літаків, якими здатні управляти українські пілоти. Однак потенційно Вашингтон може чинити тиск на східноєвропейських союзників, щоб вони передали Україні відповідну бойову авіацію.

Україна отримала другу партію "Javelin" з Естонії, а також в країну прибула протитанкова зброя і "Стінгери" з Німеччини.

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