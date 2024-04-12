США очікують війни, Трамп "віддавав" Україну Росії, суперник Орбана йде на вибори: новини дня

Нідерланди виділили додатковий мільярд на військову допомогу Україні і обіцяють разом з союзниками робити все можливе, щоб швидше доставляти більше снарядів і зенітної зброї.

Але проблему зі снарядами для ЗСУ досі не вирішено, констатують в Генштабі Естонії. Спікер Палати представників Конгресу США досі не ставить на розгляд такий необхідний багатомільярдний пакет допомоги Україні.

Спікер Джонсон планує "проконсультуватися" із Трампом щодо цього. З тим Трампом, який, за свідченням його ексрадниці, вважав, що Україна має бути частиною Росії.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 12 квітня, – в огляді новин "Європейської правди".

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Трамп "віддавав" Україну Росії

Росія зберігає ініціативу на полі бою, а українські солдати втомлюються, заявив сьогодні голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо.

"Однак станом на зараз немає жодних ознак того, що в Україні відбувається незаплановане відведення військ або що якісь підрозділи десь відмовляються йти в бій", – додав естонський полковник.

Що стосується України, за словами Ребо, її головна проблема полягає в тому, що очікувані великі поставки боєприпасів із Заходу так і не надійшли.

Президент Чехії вчергове повідомив, що для України знайшли вже понад мільйон снарядів. Але нашим Збройним силам від цих заяв, на жаль, не легше.

Нідерланди виділили додатковий мільярд євро на військову допомогу Україні на додаток до вже узгоджених 2 млрд євро.

Також було вирішено, за словами нпрем’єра Марка Рютте, що Нідерланди виділять 3 мільярди євро на військову підтримку на наступний рік.

"Ми продовжимо робити все можливе, щоб разом з міжнародними партнерами швидше доставляти більше боєприпасів і зенітної зброї. Тут ми тісно співпрацюємо, зокрема, з Данією та Чеською Республікою. Україна повинна виграти цю битву. Заради своєї і нашої безпеки", – написав Рютте у Twitter (Х).

А британський міністр допустив випробування лазерної зброї у реальних умовах в Україні. Втім, це може статися не раніше як через кілька років.

"Наявність зброї, яка здатна ефективно збивати дрони, може дуже вплинути на розвиток подій", – зазначив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Тим часом, Палата представників Конгресу США досі гальмує у питанні розгляду такого необхідного багатомільярдної пакету допомоги Україні.

Провідний республіканець Палати представників Стів Скаліз повідомив, що її спікер Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до просування через Палату представників допомоги для України, а також Ізраїлю.

"Домовленості не було досягнуто. Очевидно, що домовленість має бути досягнута не лише з Білим домом, але й з нашими власними членами", – сказав Скаліз.

Крім того, спікер-республіканець має намір у п'ятницю поїхати до клубу колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді для "консультацій".

Це той Дональд Трамп, який, за свідченням його ексрадниці, вважав, що Україна має бути частиною Росії.

США очікують війни

Тим часом, Сполучені Штати очікують нової війни.

Американські посадовці вважають, що Іран уже 12 квітня може завдати масового удару безпілотниками та ракетами по Ізраїлю.

За оцінками співрозмовників CBS News, Іран може випустити по Ізраїлю "понад 100 безпілотників і десятки ракет", націлених на військові об'єкти. У США вважають, що Ізраїлю буде складно захиститися від нападу такого масштабу.

На цьому тлі Державний департамент США закликав американських громадян в Ізраїлі утриматись від поїздок за межі міст, захищених системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Якщо Тегеран вирішить завдати прямого удару по Ізраїлю, це, побоюються американські посадовці, може перерости в "набагато ширший регіональний конфлікт".

Франція наказала евакуювати сім’ї своїх дипломатів з Ірану.

Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.

Що з українською дипломатією?

12 квітня Рада зовнішньої політики "Українська призма" представила масштабне дослідження зовнішньої політики України.

Згідно з ним, загальна оцінка результативності роботи дипломатії за підсумками року – тверда четвірка, а оцінка діяльності – "4 з плюсом". Це, до слова, той самий рівень, що був і у 2022 році.

Редактор "ЄвроПравди" Сергій Сидоренко також ознайомився з дослідженням.

Стислий і зрозумілий аналіз дослідження – в його статті Дипломатія "на четвірку": як експерти оцінили міжнародні успіхи України за 2023 рік.

Цікаво, що "зоною погіршення" у 2023 році, згідно дослідження, стали два лідери G7 – Німеччина і США. Але от, згідно свіжого опитування, зросла частка німців, які підтримують збільшення Україні допомоги.

Сьогодні у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про п'ять пріоритетів роботи МЗС у 2024 році.

Крім того, він виголосив сім принципів української дипломатії воєнного часу.

У п’ятницю також стало відомо і про кадрові зміни в міністерстві закордонних справ України. Так, заступник голови Офісу президента України Андрій Сибіга замінить на посаді заступника міністра закордонних справ МЗС Миколу Точицького.

Ввечері президент Володимир Зеленський видав відповідний указ – про звільнення заступника голови Офісу президента Андрія Сибігу.

Криміналізація обходу санкцій

У ЄС остаточно схвалили закон, що криміналізує обхід і порушення санкцій.

Держави-члени ЄС повинні забезпечити, щоб порушення санкцій ЄС призводило до ефективних і пропорційних кримінальних покарань, які варіюються залежно від правопорушення.

Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Держави-члени матимуть 12 місяців для включення положень директиви до свого національного законодавства.

На тему санкцій слід додати, що ЄС наклав санкції на причетних до сексуальних злочинів під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

А от у Швейцарії ініціювали референдум, який може скасувати санкції проти Росії.

Щодо Молдови

Парламент Молдови призупинив дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, а також розірвав безвіз з Еквадором після рекомендації Єврокомісії.

Минулого тижня румунське Міністерство національної оборони винесло на громадське обговорення проєкт закону про національну оборону.

Проєкт містить у собі цілу низку новацій та потенційно може позначитися не лише на національній безпеці Румунії, а й на регіональній безпеці.

Чи можлива ситуація, за якої Румунія надішле свої війська на захист Молдови?

Про те, що замислили у румунському уряді, як це може вплинути на регіон і, звичайно, на Україну, дивіться у нашому відеоблозі або читайте у статті заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука "Бухарест, введи війська": чи готова Румунія до захисту співвітчизників за кордоном.

Штурм польського кордону

В Естонії заявили, що ФСБ била українців на кордоні.

Польщу продовжують штурмувати мігранти зі сторони Білорусі. За два дні Варшава зафіксувала понад 600 спроб мігрантів прорватися з Білорусі до ЄС.

Лукашенко назвав себе "співагресором" з Путіним і побожився, що не хоче воювати з Україною, а РФ обурилася заявами глави МЗС Франції, який не хоче розмовляти з росіянами, бо ті брешуть.

Новини з Німеччини

У Німеччині інфляція у березні знизилася до майже трирічного мінімуму.

Сповільнення інфляції ще з кінця зими спостерігалося загалом у Європі через зниження цін на енергоносії.

Парламент Німеччини 12 квітня схвалив так званий закон про самовизначення, який суттєво спрощує процедуру юридичної зміни статі.

А ще у Німеччині заарештували підлітків, підозрюваних у плануванні ісламського теракту.

Решта новин

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