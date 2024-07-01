Ультраправі йдуть до влади у Франції, сім’я тисне на Байдена, суд захистив Трампа: новини дня

Ультраправі були у центрі уваги і понеділка. За результатами першого туру дострокових парламентських виборів у Франції вони отримали перше місце. Як там можуть розвиватися події далі?

Поки французький президент закликає об’єднуватися проти ультраправих напередодні другого туру виборів, в Євросоюзі триває процес створення нової ультраправої групи за участі партії угорського прем’єра Орбана.

До альянсу Орбана і Бабіша у Європарламенті приєднаються ультраправі Португалії. Німецькі ультраправі з партії "Альтернатива для Німеччини" також побачили "нові можливості" в цьому альянсі.

В Німеччині також помічають тенденції до зростання ультраправих настроїв. Зокрема, в німецьких органах безпеки фіксують антиконституційні правоекстремістські тенденції.

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Підсилити європейських ультраправих та правопопулістів може і повернення Дональда Трампа до Білого дому. І це здається ще більш реальною перспективою після його дебатів з Джо Байденом миного тижня.

У таборі американських демократів обговорюють заміну Байдена. Як повідомляє CNN, сім’я переконує Байдена не зніматися з виборів.

Про все важливе і цікаве за перший день липня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Друзі Путіна" за крок до перемоги у Франції

За результатами першого туру дострокових парламентських виборів у Франції, який відбувся 30 червня, абсолютне лідерство отримала ультраправа партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. За неї проголосували близько 34,2% виборців.

У Франції діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.

Там, де цього не сталося, відбувається другий тур, він призначений на 7 липня.

І що більш важливо, вже в першому турі вибори виграли 39 представників цієї партії, а в більшості округів, де відбудеться другий тур, "лепенівці" є лідерами перегонів.

Це робить абсолютно реалістичним сценарій, за яким ультраправі здобудуть абсолютну більшість, отримавши тим самим уряд Франції.

Про те, що такий сценарій буде означати для України і чи залишилися шанси уникнути його, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Помилка Макрона, перемога "друзів Путіна": чи може Франція уникнути влади ультраправих.

Лідер французьких правопопулістів "Національне об’єднання" Жордан Барделла заявив, що переможні результати його партії і соратників є "безапеляційним вердиктом" щодо того, французи "явно прагнуть змін".

У Кремлі заявили, що результат першого туру дострокових виборів до парламенту у Франції підтверджує тенденції, які "ще раніше окреслилися в цілій низці європейських країн".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков зазначив, що варто дочекатися другого туру, хоча, за його словами, і так "більш-менш уподобання французів, французьких виборців нам зрозумілі".

В неділю ввечері в Парижі пройшли протести проти перемоги ультраправих, а президент Емманюель Макрон закликав об’єднатися для протистояння ультраправим у другому турі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із застереженням після перемоги ультраправого "Національного об’єднання" у першому турі парламентських виборів у Франції.

Натякаючи на ультраправі сили, очільник польського уряду попередив, що вони об'єднають зусилля в Європейському парламенті.

"Їм подобається (лідер РФ Владімір) Путін, гроші й влада без контролю. Вони правлять або тягнуться до влади на сході та заході Європи", – зазначив Туск.

Водночас він заявив, що у Польщі "ми змінили цей катастрофічний хід подій в останню хвилину".

"Давайте не втратимо цей шанс", – закликав він.

Нова ультраправа група в Європарламенті

Ультраправі європейські лідери привітали перемогу "Національного об’єднання" у першому турі дострокових виборів у Франції.

Сантьяго Абаскаль, який очолює ультраправу партію Vox в Іспанії, назвав її "перемогою надії, свободи і безпеки для французького народу".

Андре Вентура, лідер португальської партії Chega! ("Досить!") привітав "велику перемогу" своїх французьких однодумців, додавши: "Європа прокидається! Скоро це буде Португалія!".

Поки французький президент закликає об’єднуватися проти ультраправих, в Євросоюзі триває процес створення нової ультраправої групи.

Нагадаємо, у неділю угорський прем’єр Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті.

Італійська партія "Ліга" віцепрем'єра Маттео Сальвіні привітала формування у Європарламенті нової політичної групи "Патріоти за Європу", до якої увійдуть популістські та ультраправі сили.

До альянсу Орбана і Бабіша у Європарламенті приєднаються ультраправі Португалії. Німецькі ультраправі з партії "Альтернатива для Німеччини" також побачили "нові можливості" в цьому альянсі.

До речі, суд Баварії підтримав моніторинг "Альтернативи для Німеччини" (АдН) через її екстремізм.

Загалом, в Німеччині також помічають тенденції до зростання ультраправих настроїв.

Зокрема, в німецьких органах безпеки фіксують антиконституційні правоекстремістські тенденції.

Президент Федерального відомства з охорони конституції Томас Хальденванг підкреслив: "Навіть якщо мова йде лише про абсолютну меншість співробітників, ми повністю віддані боротьбі з ворогами конституції в наших органах безпеки в кожному окремому випадку".

А ще німецький суд вдруге оштрафував ультраправого політика з АдН Бйорна Гьоке за нацистське гасло, а

До речі, Угорщина почала піврічне головування у Раді ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину з початком головування у ЄС.

Сім’я тисне на Байдена, суд захистив Трампа

Підсилити європейських ультраправих та правопопулістів може і повернення Дональда Трампа до Білого дому. І це здається ще більш реальною перспективою після його дебатів з Джо Байденом миного тижня.

Вибори президента Сполучених Штатів заплановані на листопад цього року.

Офіційно діючий президент Джо Байден і експрезидент Дональд Трамп ще не стали кандидатами.

Politico писало, що через провальний виступ на дебатах представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну Байдена у виборчому списку.

А, як повідомляє CNN, сім’я переконує Байдена не зніматися з виборів.

Утім, як відзначає CNN, думка сім'ї про те, що Байден повинен продовжувати боротьбу, може змінитися найближчими днями, якщо буде спостерігатись падіння його підтримки у ключових штатах, і якщо президент переконається, що його вихід з перегонів не потягне на дно демократів цієї осені.

Нагадаємо, чимало європейських політиків були вражені та приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер.

Тим часом, у майбутнього кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа черговий "прогрес" – Верховний суд США частково став на його бік у справі про штурм Капітолія.

Верховний суд Сполучених Штатів визнав, що колишній президент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

"Президент не користується імунітетом за свої неофіційні дії, і не все, що робить президент, є офіційним", – заявив голова Верховного суду Джон Робертс.

Команда Трампа просувала теорію "абсолютного імунітету", згідно з якою експрезиденти навіть після завершення повноважень не можуть бути притягнуті до відповідальності за дії, які вони вчинили під час перебування на посаді. Натомість єдиним способом притягти Трампа до відповідальності був імпічмент у Конгресі.

Федеральний апеляційний суд округу Колумбія на початку січня відхилив аргументи експрезидента.

Проблеми на кордоні з Польщею

Сьогодні вдень Польща зупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення.

Україна повідомила про це Єврокомісії, а ввечері на українсько-польському кордоні відновили пропуск вантажівок.

ЄС посилить правила ввезення меду – це торкнеться і українських постачальників.

Також Євросоюз має на меті практично зупинити імпорт зерна з Росії та Білорусі.

З 1 липня в Європейському Союзі набули чинності значно вищі імпортні мита на зернові, олійні культури та продукти їх переробки, а також гранули з бурякового жому та сушений горох з Російської Федерації і з Білорусі.

Багато сільськогосподарських товарів, що імпортуються з Росії та Білорусі, до цього часу були звільнені від імпортних тарифів ЄС або обкладалися ними за низькими ставками.

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Туреччина, Болгарія і Румунія почали операції з розмінування Чорного моря.

Кілька баз США в Європі, за даними CNN, підвищили готовність через терористичну загрозу, а у Німеччині поліцейські застрелили іранця, який накинувся на них з ножем.

Під Варшавою електричка зіткнулася з вантажівкою, а на сміттєпереробному заводі у Воля-Ласка стався вибух і пожежа.

У Німеччині круїзний лайнер врізався у залізничний міст над Дунаєм, а у Туреччині стався вибух у ресторані.

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