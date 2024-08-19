Байдену готують імпічмент, ще один IRIS-T, друг України стане єврокомісаром: новини дня

У сьогоднішньому дайджесті – нові оцінки щодо операції ЗСУ на Курщині, плутанина з допомогою з Німеччини і з’їзд Демократичної партії США.

Москва "помстилася" британським аналітичним центрам через "русофобію", а у Ризі виставили на аукціон націоналізований Дім Москви.

Французькі ліві розколились через пропозицію оголосити імпічмент Макрону, а президент Болгарії відмовився затверджувати новий технічний уряд.

Про все важливе і цікаве за понеділок, 19 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Пастка для РФ?

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що український наступ на Курщині став пасткою для Росії та її правителя Владіміра Путіна.

До речі, у Литві заявляють, що погодили кандидатуру депутата Європарламенту Андрюса Кубілюса на посаду єврокомісара.

Литовець Андрюс Кубілюс – один із найвідданіших друзів України у Європарламенті. Він багато років поспіль системно відстоював думку про те, що Україна має бути в Євросоюзі та НАТО.

Американський сенатор-демократ Марк Келлі заявив, що рішення України розпочати операцію на території Курської області може змінити перебіг розв'язаної РФ війни.

На запитання щодо використання американської зброї на російській території Келлі відповів, що не проти цього.

Як пише The Sunday Times, Британія вирішила відкрито визнавати використання ЗСУ їхньої зброї у Курській області.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен підтримав використання Україною данської зброї на території Росії, коментуючи наступ ЗСУ в Курській області.

"Самооборона цілком може передбачати захід на територію агресора. Якщо в межах цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю відповідає правилам війни", – вважає він.

Ситуація з допомогою "уповільнилась"?

Данія готується скерувати $115 млн на закупівлю зброї для України.

Серед положень пакета – закупівля нової військової техніки через українську та данську оборонну промисловість і збільшення допомоги від міжнародних партнерів. Кошти на це планують виділити протягом цього року.

Президент Володимир Зеленський подякував Данії за новий пакет допомоги.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер також попросив Раду національної безпеки розробити плани з надання Україні ширшої підтримки.

"Йдеться не тільки про військову, а й про промислову, економічну та дипломатичну підтримку", – сказало джерело в оборонному відомстві.

У відеозверненні 17 серпня Зеленський заявив, що протягом усього часу війни "ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство – і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства". Та зараз, за його словами, "ситуація уповільнилась".

В уряді Британії запевнили у непохитності підтримки України.

Плутанина з допомогою Німеччини Україні

Головна "подруга Путіна" у Німеччині вимагає викинути всю збройну підтримку України з бюджету.

Ліворадикальна лідерка BSW Сара Вагенкнехт закликала вилучити всі кошти на постачання зброї Україні з федерального бюджету на 2025 рік.

Вагенкнехт пов’язала свою вимогу у зв’язку з новими даними щодо підриву російських "Північних потоків" у Балтійському морі, які нібито свідчать про причетність українців.

До речі, РФ висунула претензії Німеччині через розслідування підриву "Північних потоків".

В урядовому проєкті федерального бюджету на 2025 рік, схваленому кабінетом міністрів у липні, на військову допомогу Україні передбачено приблизно чотири мільярди євро.

Заява Вагенкнехт пролунала у той час, як німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України.

Нагадаємо, у вересні на сході Німеччини, де є значні проросійські настрої, оберуть нові земельні парламенти в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі.

Напередодні виборів Міхаель Кречмер, прем'єр-міністр східнонімецької землі Саксонії, закликав до переговорів про припинення війни в Україні.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що Німеччина продовжить підтримку України, зокрема за допомогою кредиту на 50 млрд євро у рамках Групи семи.

Шольц заявив, що Німеччина "була і залишається" країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу.

"І ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це", – написав канцлер.

У партії Шольца не погоджуються з його підходом щодо підтримки України.

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот назвав "фатальним сигналом" з боку федерального уряду щодо України, "якщо в майбутніх федеральних бюджетах не буде заплановано подальших коштів на нову військову допомогу".

"Натомість дебати про майбутнє фінансування військової допомоги виглядають як завуальоване зняття відповідальності з Німеччини. Ми не можемо ставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень", – відзначив він.

Лідер німецьких "Зелених" заявив, що Німеччина не має вагатись щодо підтримки України.

Плутанина з допомогою Україні обвалила акції німецьких збройових компаній.

Тим часом, Німеччина відзвітувала про передачу нової партії зброї Україні, яка включає систему ППО ближньої дії IRIS-T.

Смерть добровольця з Фінляндії

В ході бойових дій в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен.

Він загинув на початку серпня у Луганській області.

Інформацію про його смерть оприлюднили на прохання родини загиблого.

"Родичі хотіли, щоб Вілле не залишився невідомим солдатом", – сказав виконавчий директор Асоціації учасників бойових дій Юха Креус.

Вічна пам’ять і шана герою!

У Чехії з 2022 року помилували чотирьох добровольців, які воювали в ЗСУ без дозволу, але відпустили без покарання 73-річного симпатика Росії, який обліпив авто Z-символікою.

До речі, президент Чехії допускає вступ України в НАТО, поки вона частково окупована.

З’їзд Демпартії США

У понеділок в Чикаго розпочинається чотириденний з’їзд Демократичної партії США, де віцепрезидентку Камалу Гарріс офіційно оголосять кандидаткою у президенти.

Офіційний розклад ще не оприлюднений. Однак відомо, що президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден виступлять у понеділок.

Віцепрезидентка офіційно прийме президентську номінацію під час своєї промови в четвер.

А рейтинг схвалення Гарріс серед американців зростає.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем навіть допустив, що кандидат на посаду президента США Дональд Трамп може програти нинішні президентські вибори.

Тим часом, республіканці в Конгресі атакують Байдена. Вони опублікували звіт із "доказами" для імпічменту президента.

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