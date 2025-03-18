Розмова Трампа з Путіним, Берлін знайшов кошти на зброю, помста родині Байдена: новини дня

Путін відмовив Трампу у повному 30-денному перемир'ї, але нібито погодився на енергетичне та інфраструктурне припинення вогню.

Німеччина за крок до ухвалення змін в конституції, які дозволять суттєво посилити оборонні можливості країни.

Макрон анонсував збільшення закупівель літаків Rafale, а завтра президентка Єврокомісії презентує дорожню карту з посилення боєготовності ЄС.

У ЄС знову готуються схвалити рішення саміту щодо України без підтримки Угорщини, а у Польщі кажуть про непросту ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Все важливе і цікаве за вівторок, 18 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Переговори Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп і господар Кремля Владімір Путін провели телефонну розмову, яка розпочалася близько 16:00 за Києвом і тривала понад 1,5 години.

Як повідомили у Білому домі, співрозмовники погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Зазначається, що вони погодилися, що рух до миру "почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру".

Окрім цього, Трамп та Путін обговорили Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам.

Як зазначили на сайті Кремля, Владімір Путін назвав вимоги для повного припинення вогню: "зупинка примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ".

А ще він поскаржився на нібито "варварські злочини" українців у Курській області.

Крім того, Росія анонсувала обмін полонених з Україною у форматі "175 на 175" 19 березня та повернення Україні 23 важкопоранених українських військовослужбовців.

Згодом Трамп у своїй соцмережі Truth Social охарактеризував як "добру і продуктивну" розмову з господарем Кремля Владіміром Путіним.

За словами президента США, "було обговорено багато елементів договору про мир".

Перед телефонною розмовою з Путіним Трамп також заявляв,що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України вже ужгоджені.

"Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити", – зазначив президент США.

Він знову розповідав про те, як "рятує" українських військових з оточення: "Я буду говорити з президентом Путіним, щоб врятувати українських солдатів, які перебувають у дуже складній ситуації. Вони оточені російськими військами. Якби не я, їх би вже не було".

Глава Нацрозвідки США назвала перед розмовою Трампа і Путіна назвала їх "дуже хорошими друзями" і зазначила, що зв'язки між Росією і США мають "дуже давнє коріння".

"Війна проти Європи"

"Війна проти Європи, а не просто війна проти територіальної цілісності України", – заявив сьогодні під час виступу у Бундестазі лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який може стати наступним канцлером Німеччини.

Він наголосив на необхідності схвалення багатомільярдного плану фінансування оборони та інфраструктури через загрози з РФ.

Бундестаг проголосував зміни в конституцію, які дозволять залучити багатомільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру.

Тепер документ ще має схвалити Бундесрат (верхня палата) – голосування там призначене на 21 березня.

У лютому Фрідріх Мерц заявляв про намір змінити політику Берліна щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus після виборів.

"Ми маємо бути готовими постачати, але лише у разі, якщо ми домовимося з нашими європейськими партнерами, і тут я кажу про Британію і Францію (які також мають у розпорядженні ракети великої дальності) про розподіл ролей", – казав імовірний майбутній канцлер Німеччини.

За результатами опитування Forsa для ntv, 64% німців проти надання ракет Taurus Україні, а 54% німців вважають, що Україна має бути готова поступитися територіями для миру з РФ.

Також стало відомо, що у Німеччині ультраправі скоротили відрив від блоку Мерца, який переміг на виборах.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала попереджає, що Росія не зупиниться, і навіть якщо в Україні буде встановлено перемир'я.

"Ми знаємо, що Росії потрібно від чотирьох до шести років, щоб підготуватися до нової війни, і це той час, який нам потрібен для підготовки", – сказав Фіала.

За його словами, Європа повинна підготуватися до можливого конфлікту навіть ціною відмови від зеленої політики.

Президент Чехії Петр Павел вірить, що в разі війни люди візьмуть до рук зброю.

Естонія планує витрачати 5% від ВВП на оборону вже наступного року, а президент Франції Емманюель Макрон анонсував збільшення закупівель літаків Rafale.

А 19 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентує дорожню карту з посилення боєготовності ЄС.

Шантаж Угорщини

Угорщина блокує висновки саміту ЄС щодо України і пояснюють, що це нібито "суперечить стратегічним інтересам". У ЄС шкодують, що не можуть відкрити переговорні кластери з Україною без згоди Угорщини.

Як повідомив кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі один з високопосадовців ЄС, висновки зустрічі лідерів Європейського Союзу цього тижня в частині України можуть бути ухвалені за тією ж схемою, що й на екстреному саміті на початку березня – рішенням 26 держав-членів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з угорським візаві Петером Сійярто на полях зустрічі в Індії і "домовився провести окрему двосторонню зустріч найближчим часом, щоб ретельно обговорити всі питання нашого порядку денного".

Загострення на кордоні Польщі

У Польщі кажуть про непросту ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Протягом минулої доби польські прикордонники зафіксували майже 180 спроб перетнути кордон з Польщею з боку Білорусі, також мігранти напали на прикордонний патруль.

Тиск на кордоні з Білоруссю зростає вже кілька днів поспіль, прикордонники фіксують все більше спроб перетнути кордон з Польщею.

Уряд Латвії вирішив частково закрити КПП на кордонах з РФ і Білоруссю.

Міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс зазначив на засіданні уряду, що тенденції, які свого часу призвели до необхідності закриття кордону у Фінляндії, спостерігаються в Латвії вже тиждень.

Політика Трампа

Президент США Дональд Трамп позбавив держохорони дітей свого попередника Джо Байдена. А ще адміністрація нового президента Сполучених Штатів проігнорувала наказ головного судді окружного суду США в окрузі Колумбія зупинити депортації венесуельців за законом 1798 року.

Ініціативу Чехії щодо "Радіо Свобода" підтримали сім країн ЄС.

Нагадаємо, скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.

А минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на сталь та алюміній, імпортовані з усього світу до США. Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні закликає ЄС не відповідати на мита США.

Решта новин

"ЄвроПравда" увійшла до консорціуму, що готує тіньовий звіт під час вступних переговорів з ЄС.

У Польщі рейтинг антиукраїнської "Конфедерації" перевищив 20%. "Конфедерація" вже кілька місяців демонструє чітку тенденцію до зростання.

В Угорщині прийняли закон про заборону ЛГБТ-прайду. Ввечері у Будапешті почався масовий протест проти закону про заборону ЛГБТ-прайду.

Фіцо заявив про домовленість, яка відвертає загрозу відставки його уряду.

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