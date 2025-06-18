США готуються до війни, множинне громадянство в Україні, Орбан втрачає підтримку: новини дня

Сполучені Штати у День жалоби засудили масштабний удар Росії по Києву, а Трамп каже, що відкинув пропозицію Путіна про допомогу з посередництвом на Близькому Сході і порадив для початку "зайнятися посередництвом у себе".

Тим часом ЗМІ повідомляють про незвичну активність американських літаків і про відправку ближче до Ізраїлю третього авіаносця.

У Ірані пригрозили Сполученим Штатам "непоправною шкодою" у разі втручання і повномасштабною війною.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство, а також про реформу АРМА, який має розблокувати фінансову допомогу Україні з ЄС.

Все важливе і цікаве за середу 18 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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G7 без сильної заяви по Україні

"Група семи" не ухвалила спільної заяви щодо України через опір США.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на канадського посадовця.

Співрозмовник зазначив, що американська сторона хотіла пом'якшити проєкт заяви, а головуюча у G7 Канада відмовилася від цього пояснюючи, що це буде несправедливо по відношенню до України.

Про те, що відбулося у Канаді, що лунало від президента США Дональда Трампа та що це означає для майбутнього "Групи семи", читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Велика шістка". Як Трамп зруйнував саміт G7 у Канаді та що буде з союзом держав Заходу.

США засудили удар РФ

18 червня, у День жалоби за жертвами удару РФ по Києву, іноземні посольства приспустили прапори.

Про це, зокрема, проінформували посольства Естонії, Франції, Німеччини, Польщі та Італії.

Президент Румунії Нікушор Дан надіслав листа зі співчуттями.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними, кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву в ніч проти 17 червня зросла до 28.

Посольство США в Україні у День жалоби заявило, що "цей безглуздий напад" суперечить заклику американського президента Дональда Трампа закінчити війну.

Держдеп США також засудив масований удар РФ по Києву із десятками загиблих.

"Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих. Нещодавно президент чітко висловився з приводу ударів по цивільних районах", – заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Вона повідомила, що під час атаки у Києві помер громадянин США.

До МЗС Литви викликали представника РФ через масовані удари по Україні.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вчора провів телефонну розмову з господарем Кремля Владіміром Путіним, який пропонує допомогти з посередництвом на Близькому Сході.

"Я відповів: зроби мені послугу – спочатку займись посередництвом у себе… Я сказав: Владімір, давай спочатку займатись посередництвом щодо Росії (російсько-української війни. – Ред.) А про це (Близький Схід. – Ред.) ти зможеш подбати пізніше", – розповів американський президент.

США готуються до війни?

ЗМІ помітили незвичну активність літаків США на тлі загострення на Близькому Сході.

Сполучені Штати закрили до п’ятниці консульство у Тель-Авіві і посольство у Єрусалимі і США евакуюють своїх громадян з Ізраїлю.

За даними телеканалу CNN, Вашингтон перекидає третій авіаносець ближче до Ізраїлю.

Британія спрямувала військові літаки на Близький Схід для "посилення деескалації" і тимчасово евакуювала родини дипломатів з Ізраїлю.

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що риторика президента США схиляється у напрямку більш прямого втручання Сполучених Штатів у конфлікт.

У Конгресі Сполучених Штатів хочуть зупинити президента від втручання у війну проти Ірана. Республіканець Томас Массі подав до Палати представників відповідну резолюцію, соавторами якої стали і конгресмени-демократи.

Очільник Білого дому відмовився відповідати журналістам на запитання про залучення США до військових дій в Ірані.

"Я можу це зробити, а можу і не зробити. Ніхто не знає, що я хочу зробити. Але я можу сказати ось що: Іран має багато проблем і хоче вести переговори", – заявив Трамп.

Також він розповів, що іранські переговорники запропонували, щоб вони приїхали на перемовини до Білого дому на тлі ізраїльської кампанії бомбардувань.

Відповідь Ірану

Дипломатична місія Ірану при ООН в Нью-Йорку заперечила слова Дональда Трампа про їхнє бажання навідатись у Білий дім.

Верховний лідер Ірану пригрозив США "непоправною шкодою" у разі втручання.

"Будь-яка військова участь США у цій сфері безсумнівно спричинить для них непоправну шкоду", – йдеться у заяві Хаменеї.

А речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї попереджає, що будь-яке втручання США стане причиною для розв'язування повномасштабної війни в регіоні.

Різне щодо України і українців

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав ухвалення закону і назвав це "давно назрілим і критично необхідним кроком" для збереження зв’язку між закордонними українцями та своєю державою.

При цьому закон передбачає низку запобіжників, які враховують національні інтереси та безпекові ризики. Зокрема, множинне громадянство не дозволятиметься з Росією – країною-агресором – та державами, що не визнають суверенітет і територіальну цілісність України. Заборона також залишатиметься чинною для державних службовців і суддів.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу АРМА, що є вимогою ЄС. За словами нардепа Ярослава Железняка, ухвалення законопроєкту є однією з умов для розблокування фіндопомоги Україні від ЄС на суму 600 мільйонів гривень.

Українська делегація обурилась через участь РФ у Всесвітньому конгресі вина в Кишиневі.

Після зустрічі посла України з міністром сільського господарства Молдови російську символіку і плакати на конгресі прибрали.

Міністерка сільського господарства Молдови Людмила Катлабуга перепросила перед українською делегацією через зазначену ситуацію.

Політична боротьба і призначення у ЄС

У Словаччині затримали 8 осіб у справі про зловживання військовою допомогою Україні, а одіозний заступник міністра аграрної політики Польщі подав у відставку.

У Португалії офіційно запрацював новий уряд меншості.

В Угорщині опозиція нарощує відрив від партії прем’єра Віктора Орбана. У Орбана натякають на "фейковість" опитування.

У Німеччині підтвердили, що посол в Україні стане главою зовнішньої розвідки.

Щодо реагування Європи на загрози

Естонія та Фінляндія попередили судна про навігаційні збої у Фінській затоці.

За даними генсека НАТО Марка Рютте, всі члени Альянсу досягли показника 2% ВВП на оборону.

У Литві хочуть розширити обов'язковий курс навичок оборони для школярів, а в Естонії повторно ухвалили закон для обмеження церков, що підтримують агресію РФ.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас наголошує на необхідності подальшої допомоги Україні.

"Ми маємо робити більше для України, також і для нашої власної безпеки. Цитуючи мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: якщо ми не будемо надавати Україні подальшу допомогу, нам усім слід почати вивчати російську мову", – підкреслила Каллас.

Тим часом в Єврокомісії підкреслили, що навіть у разі миру в Україні повернення до газу з Росії не буде.

Решта новин

Трамп втретє відкладе продаж TikTok.

Експосол США в Україні балотується в Конгрес.