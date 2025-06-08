Вбивство українок у Бельгії, США шукають заміну SpaceX Маска, БТРи з Канади: все за вихідні

Трамп посилює контроль та розвиток дронів у США, а Франція анонсувала спільне виробництво дронів в Україні.

Німеччина планує озброїтися до 2028 року через ризик російського нападу на НАТО. До речі, рейтинг прихильності до нового німецького канцлера і керівної партії почав відновлюватись.

Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн, а також продовжила на рік безмитний режим торгівлі з Україною.

Папа Римський розкритикував націоналістичних політиків і попросив Бога "відкрити кордони, зруйнувати стіни (і) розвіяти ненависть".

Все важливе і цікаве за вихідні, 7 та 8 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп посилює контроль за дронами

Американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак.

За даними Reuters, у США вважають, що помста РФ за операцію "Павутина" ще попереду.

Один із співрозмовників агентства повідомив, що далі ще буде ескалація зі спробами поцілити щось символічне для України, як, наприклад, урядові установи.

Експерт Майкл Кофман з Фонду Карнегі за міжнародний мир водночас зауважив у коментарях для матеріалу, що Росія – з огляду на те, що вже застосовувала проти України – не особливо має простір для значної ескалації.

Нещодавно Дональд Трамп розповів деталі розмови з Владіміром Путіним, а також свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити "ще повоювати", бо потім буде легше це припинити.

Тоді ж він прирівняв російсько-українську війну до "двох маленьких дітей, які б'ються як скажені".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це зазначив, що "ми не діти з Путіним на ігровому майданчику в парку".

"Він – убивця, який прийшов у цей парк, щоби вбити дітей", – заявив український президент.

До речі, на тлі російсько-української війни і успішної української операції "Павутина", Дональд Трамп підписав укази щодо посилення контролю та розвитку дронів у США.

"Адміністрація бореться з незаконним використанням дронів, наказуючи створити федеральну робочу групу для забезпечення контролю США над американським небом і пріоритетно забезпечуючи виявлення та ідентифікацію дронів у реальному часі", – сказав він.

Чотири роки на озброєння

Атака українських безпілотників минулими вихідними, ймовірно, пошкодила близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту і вразила деякі літаки, які готувалися до ударів по Україні.

"За нашою оцінкою, було пошкоджено більше десятка літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-22, а також літаки-розвідники А-50", – заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг.

За його словами, є й непрямий ефект.

"Літакам, що залишилися, потрібно буде здійснювати більше вильотів, а це означає, що вони будуть швидше зношуватися, і, що найголовніше, є величезний психологічний вплив", – зазначив він.

Тим часом Німеччина має намір повністю оснастити Бундесвер до 2028 року.

Крім того, країна розробляє плани щодо швидкого розширення мережі бункерів і укриттів на тлі загрози нападу з боку Росії протягом найближчих чотирьох років.

Розрахунки Бундесверу ґрунтуються на прогнозах аналітиків, згідно з якими Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року.

До того ж і Фінляндія збільшить оборонні витрати на мільярди євро через загрозу РФ.

В ніч проти суботи фасад будівлі Міністерства оборони Фінляндії облили рожевою фарбою.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження при обтяжуючих обставинах.

Президент Литви закликав максимально розширити санкції проти РФ, а прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує блокувати в ЄС санкції проти Росії.

Успіх партії Мерца

Керівна партія Німеччини Християнсько-демократичний союз (разом з сестринською партією Християнсько-соціальний союз) наростила підтримку, збільшивши відрив від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Insa для газети Bild am Sonntag.

Задоволеність лідером ХДС Фрідріхом Мерцом також помітно зростає, згідно з опитуванням.

Виконавчий директор Insa Германн Бінкерт вважає міграційну політику ключовою причиною зростання підтримки.

Папа Римський розкритикував націоналістичних політиків у недільній проповіді. Під час недільної проповіді на площі Святого Петра Папа Римський Лев XIV попросив Бога "відкрити кордони, зруйнувати стіни (і) розвіяти ненависть".

Допомога Україні

Глава Міноборони Франції анонсував спільне виробництво дронів в Україні, а балтійські країни виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн.

Кошти підуть на бронетранспортери Coyote та Bison, а також нове обладнання й боєприпаси від канадських компаній.

Крім того, Канада продовжила на рік безмитний режим торгівлі з Україною.

Суперечка Маска і Трампа

На тлі суперечки президента США Дональда Трампа з американським мільярдером Іланом Маском, у ЗМІ починає з’являтися ще більше "зливів" щодо останнього.

Наприклад, про те, що Ілон Маск і міністр фінансів побилися під час суперечки у Білому домі у квітні. А ще про те, що команда Маска провела інтернет Starlink у Білий дім без узгодження з його фахівцями.

Тим часом, за даними The Washington Post, Пентагон і NASA шукають альтернативи SpaceX на тлі ворожнечі між президентом і мільярдером.

Дональд Трамп каже, що не планує миритися з Маском та пригрозив наслідками, якщо той підтримає демократів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що Ілон Маск ще повернеться до лав трампістів.

За даними Politico, представники президента і мільярдера говорили телефоном після публічної суперечки.

Торговельна війна

У Дональда Трампа є ще й зовнішній фронт – торговельна війна, яку він сам же і спровокував запровадженням тарифів проти частини країн світу.

Наприклад, через тарифи Трампа Німеччина може втратити 90 тисяч робочих місць.

Нещодавно президент США звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".

Днями президент США провів розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив, що вони домовились про подальші торговельні перемовини й обмінялися запрошеннями візиту.

Крім того, американський президент заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США.

"Ми дуже далеко просунулися у переговорах щодо угоди з Китаєм", – додав Трамп.

А ще Китай готовий прискорити схвалення експорту рідкісноземельних металів до ЄС.

Вбивство українок у Бельгії

У будинку священика у бельгійському місті Хасроде вбили дружину та доньку українського військового, після чого місце злочину підпалили.

Пожежа сталася у п’ятницю, 6 червня, близько 09:30.

Правоохоронці заявили, що 46-річній жінці і її 6-річній доньці завдали ножових поранень.

Згодом у злочині зізнався 16-річний син загиблої жінки.

В Міністерстві закордонних справ України доручили посольству України в Бельгії тримати справу на особливому контролі.

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