Трамп погрожує ЄС, угода Франції з сепаратистами, стрілянина в Австрії: все за вихідні

В Європі сумніваються, що Трамп став більш проукраїнським на тлі зміни його риторики.

Тим часом президент США оголосив про запровадження 30-відсоткових мит проти Євросоюзу з 1 серпня.

На зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" низка країн, у тому числі Туреччина, підписали комюніке з підтримкою запрошення України до НАТО.

Фіцо сподівається до вівторка отримати гарантії, що Словаччина не постраждає від повної відмови ЄС від російського газу. Отримання Братиславою цих гарантій має розблокувати ухвалення 18 пакету санкцій проти Росії.

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Щодо зміни риторики Трампа

Тепер і CBS News повідомляє, що американський президент Дональд Трамп розглядає можливість виділення Україні нових коштів вперше з моменту свого вступу на посаду в січні.

Джерело можливого нового фінансування для України залишається незрозумілим.

Американські посадовці повідомили, що Трамп має у своєму розпорядженні $3,85 млрд, що залишилися від повноважень колишнього президента США Джо Байдена.

Ще одним можливим шляхом фінансування військової допомоги Києву може бути конфіскація близько $5 млрд російських активів, що дозволяють зробити повноваження президента, проте ні Трамп, ні Байден не скористалися цим механізмом.

Як пише Financial Times, в Європі сумніваються, що зміна президентом США риторики щодо Росії і її правителя є свідченням зміни позиції Дональда Трампа на проукраїнську.

Двоє неназваних високопосадовців розповіли виданню, що хоча нещодавні заяви Трампа вселили в Європу "певну надію" на можливий зсув у його позиції, реальних ознак того, що Білий дім займає більш прокиївську позицію наразі немає.

"Є невелике перезбудження через зміну тону. Але ми не бачимо, щоб це виливалося в якісь серйозні дії", – сказав один із посадовців.

Однак водночас видання відзначає, що президент України Володимир Зеленський став успішніше ладнати з Трампом останнім часом.

Як відомо, нещодавно Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

Крім того, американський президент анонсував на понеділок "важливу заяву" щодо Росії.

На додачу, у четвер Штати вперше взяли участь у зустрічі "коаліції рішучих".

За даними видання Telex, на війні проти РФ, на жаль, загинув доброволець з Угорщини, а у Фінляндії, як повідомляє Yle, затримали колишнього "вагнерівця", який просив притулку.

Рютте їде до Трампа, новий "Рамштайн"

На початку наступного тижня до США на переговори з американським президентом вирушить генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У межах наступних десяти днів має відбутися засідання Контактної групи з оборони України (відома як "формат Рамштайн").

Генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг повідомив, що Україна вже у липні отримає перші далекобійні засоби, виробництво яких профінансувала Німеччина.

А Норвегія приєдналася до ініціативи для посилення кібербезпеки України.

Трамп погрожує ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Нагадаємо, торгові перемовини США з Канадою та Євросоюзом все ще інтенсивно продовжуються.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз "працює день і ніч", щоб досягти домовленості.

Вона зазначила, що озвучена Дональдом Трампом тарифна ставка для європейського імпорту буде "бити по підприємцях, споживачах і пацієнтах з обох боків Атлантичного океану".

"Ми продовжимо працювати над (торговою) угодою до 1 серпня. Водночас ми готові відстоювати інтереси ЄС за допомогою пропорційних контрзаходів", – написала президентка Єврокомісії.

За її словами, Європейський Союз підготував контрзаходи у відповідь на підвищення тарифів на європейські товари Сполученими Штатами, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.

У Німеччині впевнені, що ЄС та США все ще можуть відтермінувати мита.

"Я роблю ставку на те, що до 1 серпня буде досягнуто принаймні часткової угоди та подальшого відтермінування. Адже високі мита доведеться сплачувати американським громадянам і компаніям, що призведе до зростання цін та інфляції в США", – зазначив політичний речник німецької партії ХДС/ХСС Юрген Хардт.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що мита США, якими лякає американський президент Дональд Трамп, загрожують американській економіці так само сильно, як і європейським компаніям.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розкритикував оголошення президента США про тарифи на імпорт з ЄС з 1 серпня.

Лідери інших країн Євросоюзу також розкритикували оголошення Трампа і висловили підтримку Єврокомісії.

Підтримка шляху України в НАТО

За підсумками зустрічі на рівні міністрів "Україна – Південно-Східна Європа" у хорватському Дубровнику сторони підтримали запрошення України до НАТО.

Серед підписантів комюніке: Хорватія, Україна, Молдова, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Румунія, Словенія, Греція, Косово, Боснія і Герцеговина та Туреччина.

Щодо санкцій проти РФ

Словацький прем’єр Роберт Фіцо націлений до вівторка досягти угоди з Єврокомісією щодо гарантій, що Словаччина не постраждає від повної відмови від російського газу, що своєю чергою розблокує ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Сьогодні посли ЄС мали знову обговорити 18-й пакет санкцій проти РФ, а також тарифи США.

Різне щодо України

Польща та Україна в Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії, а обраний президент Польщі звернувся до Володимира Зеленського через ексгумації на Волині.

За даними Суспільного, Рустем Умєров – єдиний кандидат Зеленського на посаду посла в США.

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