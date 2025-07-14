Ультиматум Трампа Путіну, нові Patriot, спротив торговій угоді України і ЄС: новини дня

Трамп домовився продавати зброю НАТО для постачання її Україні. За даними Axios, у межах схеми американці планують продати союзникам по НАТО зброї на близько 10 мільярдів доларів.

А ще президент США дав Путін 50 днів на те, щоб укласти угоду про мир. Якщо цього не станеться обіцяє накласти вторинні санкції – на партнерів Росії. Топдипломатка ЄС наголошує, що 50 днів – дуже довгий термін.

Все важливе і цікаве за понеділок, 14 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Візит Келлога

Сьогодні вранці спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.

За словами президента України Володимира Зеленського, у них була "продуктивна розмова".

"Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає", – поділився український президент.

Зеленський подякував Дональду Трампу "за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн" і висловив сподівання на лідерство Сполучених Штатів на тлі російських амбіцій.

З Келлогом поспілкувався і міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами глави Міноборони, вони мали "предметну та відверту розмову" щодо досягнення стійкого та справедливого миру.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі.

"Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску. Вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників", – зазначив він.

Келлог, у свою чергу, повідомив, що прибув до Києва, щоб обговорити із президентом України Володимиром Зеленським "знакову угоду президента Трампа з НАТО, яка пришвидшить постачання найкращої зброї американського виробництва до України".

Нові системи Patriot

Сьогодні генсек НАТО Марк Рютте прибув на переговори з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Трампа, НАТО та Сполучені Штати досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.

Американський президент зазначає, що нове обладнання буде виготовлено для НАТО і доступне для подальшого постачання до України.

"Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони (НАТО, – ред.) будуть за неї платити", – сказав Трамп.

Він підтвердив, що схема з постачання військової допомоги Україні за рахунок європейських держав також стосується систем Patriot – "повної комплектації з батареями".

"Деякі з них надійдуть дуже скоро – фактично протягом декількох днів", – пояснив президент США.

У Німеччині кажуть, що Європа може профінансувати більше ніж три Patriot для України.

Рютте, своєю чергою, заявив, що Україна отримає "величезну кількість військової техніки".

Генсек НАТО додав, що перебуває на зв’язку з "багатьма країнами", які мають намір приєднатися до цієї угоди, зокрема він згадав Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Велику Британію, Нідерланди та Канаду.

За даними Axios, у межах схеми з постачання Україні американської зброї США планують продати союзникам по НАТО зброї на близько 10 мільярдів доларів.

Ультиматум Трампа Путіну

Президент США Дональд Трамп у понеділок укотре висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

"Ми дуже, дуже незадоволені ними (Росією. – Ред.). І якщо ми не домовимося протягом 50 днів, ми накладемо дуже суворі тарифи, приблизно у 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами (тарифи проти торговельних партнерів Росії. – Ред.)", – додав він.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що 50-денний ультиматум американського президента Дональда Трампа Росії – "дуже довгий термін".

"50 днів – це дуже довгий термін, якщо врахувати, що щодня вбивають невинних цивільних осіб", – наголосила вона.

Тим часом Євросоюз досі не може погодити 18 пакет санкцій проти Росії.

Кілька дипломатів ЄС, знайомих з перебігом дискусій щодо санкцій проти РФ, повідомили кореспондентці "Європейської правди", що проти затвердження 18-го пакета санкцій виступає вже не тільки Словаччина, а й Мальта.

За словами співрозмовників, Мальта заперечує проти конкретної частини пакету санкцій – зниження стелі ціни на російську нафту.

"Мальта, так само як Греція та Кіпр, – держави, які мають великий танкерний флот, економіка яких залежить від транспортування нафти. Саме тому вони й не підтримували ідею зниження порогової ціни на російську нафту. У неділю на засіданні послів ЄС, лише Мальта наполягала на відмові від цієї ідеї", – заявив інший дипломат.

А у керівництві партії прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо нахамили прем'єру Чехії після прохання припинити блокаду санкцій проти РФ.

"Словаччина не буде "автоматом для голосування" для Брюсселя просто тому, що цього хоче чеський прем’єр. Для мене і всього уряду захист наших національних інтересів стоїть вище за політичні листи з Праги", – написав віцеголова керівної партії Словаччини Smér-SD Річард Такач.

Реакція ЄС на анонс Трампа про тарифи

Німецький канцлер Фрідріх Мерц назвав нові тарифи США "нищівним ударом" по Німеччині.

У Швеції не виключають торгової війни між ЄС і США, а міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав готуватись до застосування усіх засобів.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович різко висловився про анонсовані американським президентом Дональдом Трампом тарифи, заявивши, що вони фактично унеможливлюють торгівлю між ЄС і США.

За словами Шефчовича, Єврокомісія розробила пропозицію реагування на тарифи зі США, яка "охоплює американський імпорт на суму близько 72 мільярдів євро".

У Литві закликали не "загострювати конфлікт" під час торговельних переговорів із США.

Спротив торговій угоді України і ЄС

П’ять держав незадоволені новою торговельною угодою з Україною і заявили про це на Раді ЄС.

Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вважають, що нова торговельна угода з Україною, яку пропонує Єврокомісія замість "торговельного безвізу", може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.

Різне щодо України

Єврокомісія погодила включення України до зони роумінгу ЄС з 2026 року.

На практиці це означатиме, що українці у країнах ЄС і громадяни ЄС в Україні зможуть користуватися мобільним зв’язком за тарифами своїх домашніх операторів – без додаткових платежів.

Данія допоможе українським військовим із супутниковим звʼязком, Норвегія вперше транспортувала пацієнтів на ШВЛ з України літаком C-130J Hercules, а у Литві стартує кампанія зі збору коштів на дрони для України.

У Німеччині вчиться рекордна кількість українських учнів.

Росія атакує фейками Молдову

Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила істеричну заяву про те, як боїться Молдови.

Там заявили, що мають дані про наміри НАТО "задіяти Молдову у ймовірному збройному конфлікті з Росією" і "у Брюсселі" буцімто вирішили перетворити її на "передовий плацдарм" на східному фланзі НАТО.

Ця заява лунає напередодні парламентських виборів у Молдові, які заплановані на 28 вересня. Як відомо, Росія розраховує на перемогу проросійських сил на виборах, що одразу послабило би позиції проєвропейської президентки Маї Санду та поставило під питання подальший курс країни.

Тим часом Міністерство оборони Молдови спростувало поширювані проросійськими акаунтами у соцмережах твердження про участь молдовських військових у війні в Україні.

"Ця інформація є очевидною фальсифікацією, поширеною з метою посіяти паніку, підірвати довіру до керівництва держави та створити плутанину в передвиборчий період", – йдеться в повідомленні.

Відомство наголосило, що жоден військовослужбовець Національної армії Молдови не бере участі у воєнних діях за межами країни, і закликало не поширювати фейків.

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