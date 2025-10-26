Умови Трампа для Путіна, арешт грабіжників Лувру, помста Канаді за рекламу: все за вихідні

Спецпосланець Путіна у п'ятницю заявив, що сторони "близькі до дипломатичного вирішення" російсько-української війни. А у неділю він заявив, що "ми бачимо титанічні спроби зірвати діалог між Росією і США".

Тим часом американський президент готується до зустрічі з китайським лідером, з яким вони збираються обговорити і війну РФ проти України.

Зеленський каже, що перші винищувачі Gripen зі Швеції можуть надійти в Україну вже наступного року.

Литву тероризують метеозонди, які залітають з Білорусі. Президент країни пропонує, серед іншого, обмежити транзит до Калінінграду.

Все важливе і цікаве за вихідні, 25 та 26 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Умови Трампа для Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з кремлівським правителем Владіміром Путіним за умови, якщо буде досягнуто домовленість про забезпечення миру між Росією та Україною.

"Ви повинні знати, що ми збираємося укласти угоду, я не збираюся витрачати свій час", – сказав він.

За даними Reuters, у Трампа підготували нові санкції проти ключових секторів економіки РФ.

До речі, американський президент Дональд Трамп заявив, що поспілкується з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо російсько-української війни під час їхньої зустрічі.

У США сподіваються на "дуже плідну" зустріч Трампа і Сі.

The Wall Street Journal пише, що Держдеп США і ЦРУ розходились в оцінці того, чи готовий Путін до переговорів.

Аналітики ЦРУ дійшли висновку, що президент США може знайти можливості для переговорів з Путіним, додали джерела видання.

Натомість аналітики Бюро розвідки та досліджень Державного департаменту (INR) дійшли висновку, що господар Кремля зрештою не буде готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Ці оцінки готувались ще до зустрічі Путіна й Трампа на Алясці, ідеться в публікації.

Заяви спецпредставника Путіна

Натомість Кирил Дмитрієв, спеціальний посланник Кремля, ще у п’ятницю заявив, що його країна, США та Україна "близькі до дипломатичного вирішення", яке покладе край російсько-української війни.

Він назвав "великим кроком" заяву президента Володимира Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту.

"Це великий крок президента Зеленського – визнати, що йдеться про лінії фронту. Його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти, тож я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна виробити", – додав Дмитрієв.

У неділю вдень він заявив, що "ми бачимо титанічні спроби зірвати діалог між Росією і США".

Спецпосланець Путіна також повідомив, що російська делегація вже третій день перебуває в Сполучених Штатах, де "доносить позицію Путіна про безглуздість тиску на Росію".

Туск про перевагу РФ над Заходом

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Володимир Зеленський в останній розмові розповів про готовність України воювати проти російського вторгнення ще кілька років.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені (в четвер. – Ред.), що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки", – розповів він.

За словами Туска, росіяни перебувають у дуже скрутному становищі в економічному плані.

"Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. Вони мають одну велику перевагу над Заходом, а особливо над Європою: вони готові воювати", – попередив польський прем’єр.

Щодо допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у рамках довгострокової угоди зі Швецією щодо придбання винищувачів Gripen, що розрахована на понад десятиліття, перші літаки можуть надійти вже у 2026 році.

"Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", – зазначив Зеленський.

Сьогодні міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув з візитом до України.

Він розповів, що пробуде з візитом в Україні два дні. Зокрема, у Києві у нього запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

Метеозонди у Литві

У п’ятницю ввечері Литва закривала два найбільші аеропорти, а також тимчасово припинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю після того, як у повітряний простір країни залетіли метеозонди.

Це сталося після того, як національний центр кризового управління Литви повідомив, що радари виявили "десятки повітряних куль".

В ніч на 26 жовтня литовська сторона знову закривала контрольно-пропускні пункти на кордоні з Білоруссю.

"З 22.45 год. 25 жовтня через метеозонди, що прилетіли до Литви з Білорусі, тимчасово закриті КПП в Мединінкай і Шальчінінкай", – повідомив прессекретар Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс.

Крім того, повідомляли про закриття аеропорту Вільнюса через ситуацію з метеозондами.

Польоти у Вільнюському аеропорту зупиняли з 21:32, а відновили авіасполучення о 02:00. Пасажирам рекомендується стежити за інформацією аеропорту та своїх авіакомпаній.

На понеділок в країні скликають засідання Національної комісії з безпеки.

"Національна комісія з безпеки збереться наступного тижня, щоб оцінити, що можна зробити в короткостроковій перспективі, щоб завдати болю контрабандистам і режиму Лукашенка, який дозволяє їм процвітати", – заявила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда через загрозу контрабанди, яка здійснюється за допомогою метеокуль.

У Польщі виходила з ладу система підтримки Державної медичної рятувальної служби, а в Естонії вчителі опанували складання й керування дронами, щоб навчати цьому молодь.

Різне щодо США

Пентагону задонатили $130 млн на зарплати військовим під час "шатдауну". За даними видання The New York Times, гроші задонатив мільярдер-відлюдник і спонсор президента Дональда Трампа Тімоті Меллон.

Президент США Дональд Трамп образився на Канаду через рекламу і підняв мита ще на 10%, а Таїланд і Камбоджа у його присутності підписали мирну угоду.

Решта новин

У Франції затримали злодіїв, які пограбували Лувр.

На президентських виборах в Ірландії визначилася переможиця – ліва незалежна кандидатка Кетрін Конноллі.

У Німеччині за 2025 рік зросла кількість депортацій шукачів притулку.

Першу леді Франції на сайті податкової служби записали з чоловічим імʼям – на тлі поширюваної теорії змови про її нібито трансгендерність.

Глави МВС і Мінʼюсту Словенії подали у відставку на тлі резонансного убивства.