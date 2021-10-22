Украина в "зеленом" списке, газовый кризис в Молдове, овации для Меркель: главное за 22 октября

У п’ятницю у центрі уваги енергокриза у Європі.

Мальта закрила в’їзд для туристів з України; Україна пропонує Євросоюзу додатковий транзит в обсязі 55 млрд кубометрів газу за "спеціальними умовами"; Франція виплатить громадянам по 100 євро через зростання цін на енергоносії; п'ять країн ЄС запропонували створення сил швидкого реагування; іспанський лоукостер запустить рейс з Києва до Парижа; Берлусконі виправдали за звинуваченням у хабарництві у справі "бунга-бунга".

Більше новин за 22 жовтня у нашому дайджесті.

Про "зелений список" ЄС

Україна залишається у "зеленому" списку ЄС для подорожей.

Останнього разу ЄС переглядав свій "зелений список" 8 жовтня, і Україна залишилась у ньому – попри те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

Проте, Мальта, яка є членом Євросоюзу, закрила в’їзд для туристів з України. Зокрема, з 21 жовтня Україну внесли до темно-червоного списку – в’їзд з таких країн з туристичною метою заборонений, незалежно від того, вакцинований мандрівник чи ні.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації - Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.

Про "газову агресію" Росії

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю звинуватив Росію в організації газової кризи в Європі, закликавши Європейський Союз скоординувати свою відповідь з Україною.

За словами Зеленського, Росія, відмовляючись збільшувати свої поставки, підтримує дефіцит і зростання цін на газ, щоб домогтися введення в експлуатацію нового газопроводу "Північний потік-2", що з'єднує Німеччину з Росією.

Тим часом, Україна пропонує "дуже вигідні умови зберігання" в українській підземній інфраструктурі, а також "знижку" на транзит. Крім того, сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що Україна пропонує Євросоюзу додатковий транзит в обсязі 55 млрд кубометрів газу за "спеціальними умовами".

Данілов нагадав, що чинний контракт з "Газпромом" передбачає прокачування 40 млрд кубометрів через ГТС України до Європи, але потенційні можливості системи дозволяють транзит набагато більших обсягів, особливо в поточний кризовий період.

Напередодні президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Таку заяву міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав шантажем. Він нагадав, що у спільній заяві США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, то Німеччина почне вживати заходи у відповідь. За словами Кулеби, це вже відбувається і Україна очікує на чітку позицію Німеччини з цього приводу.

В Європарламенті також звинуватили Росію у використанні газу як зброї. Голова найбільшої депутатської групи у Європейському парламенті Манфред Вебер закликає до жорсткої лінії щодо Росії через ситуацію з газопроводом "Північний потік - 2".

Тим часом, енергокриза в Європі не вщухає. 20 з 27 країн ЄС підготували заходи з підтримки споживачів та бізнесу. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після саміту ЄС заявила, що вони вивчатимуть створення стратегічних газових резервів і можливість спільної закупівлі, а також розширюватимуть роботу з різними постачальниками, щоби урізноманітнити постачання енергоносіїв.

Нагадаємо, 13 жовтня Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Через зростання цін на енергоносії Франція виплатить громадянам по 100 євро, а Португалія обмежила рівень цін на паливо.

Непроста ситуація з газом наразі у Молдові. Парламент країни ввів надзвичайний стан на 30 днів через газову кризу. Прем'єр-міністр Наталя Гаврилиця заявила з трибуни парламенту, що на ринку природного газу в Молдові зареєстрований дефіцит у близько 16 млн кубічних метрів, потреба в газі на жовтень покрита лише на 67%.

В Україні заявили, що допомагатимуть Молдові у зв’язку з газовою кризою.

У п’ятницю ввечері цю заявую підкрипили рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Про НАТО та сили швидкого реагування

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна боятися потенційного вступу України в НАТО, оскільки процес розширення Альянсу завжди призводив лише до зміцнення миру.

Він підкреслив, що розширення НАТО протягом останніх десятиліть принесло мир і стабільність в Європі.

Напередодні Столтенберг заявив, що НАТО вивчає можливості швидкого розгортання сил в Чорноморському регіоні, якщо для цього з'явиться потреба.

П'ять країн ЄС запропонували створення сил швидкого реагування. Ініціатива, в якій беруть участь Німеччина, Фінляндія, Нідерланди, Португалія і Словенія, спрямована на розширення існуючих бойових груп ЄС, які є багатонаціональними військовими підрозділами чисельністю 1500 осіб.

Очікується, що нові сили будуть включати космічні та кібернетичні сили, а також сили спеціального призначення і повітряний транспорт.

Нинішня концепція бойової групи передбачає, що в резерві перебуватимуть два підрозділи, кожний приблизно по 1500 військовослужбовців, а сили з різних країн-членів будуть змінюватися кожні шість місяців.

А у березні наступного року ЄС має намір узгодити основний документ військової стратегії для визначення майбутніх загроз, зосередившись при цьому на спільній розробці зброї, а також окресливши нові сили ЄС, які можуть втручатися у кризи.

Франція закликала НАТО не боятися оборонних амбіцій ЄС.

Про інтеграцію, реформи та економіку

На саміті у Брюсселі можуть схвалити окрему заяву "асоційованого тріо" про європерспективу. Її хочуть додатково підготувати до декларації саміту Східного партнерства у листопаді. Про це сказав заступник голови ОПУ Ігор Жовква, йдеться у статті "Розділене тріо: як Молдова, Грузія та Україна шукають свої шляхи для зближення з ЄС".

Президент Литви виступає за інтеграцію України до єдиного ринку ЄС. Він зауважив, що особливо "Асоційованому тріо" (Україні, Молдові і Грузії) Євросоюз має надіслати дуже чіткий сигнал, що готовий до повної інтеграції цих країн до внутрішнього єдиного ринку ЄС.

Україна і Молдова сформують переговорний механізм щодо проблемних питань. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україна і Молдова зараз фактично "відновлюють" двосторонні відносини, значною мірою завдяки діалогу між президентами Володимиром Зеленським і Маєю Санду. Він також повідомив, що планується підготовка документів для їхнього політичного схвалення під час першого засідання ради президентів України та Молдови, що має відбутися незабаром.

А от посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що боротьба з олігархами в Україні потребує додаткових заходів. Зокрема, потрібно, щоб у країні були вільні та незалежні медіа, лібералізація енергетичного ринку, неупереджена антимонопольна служба, щоб була рівність у доступі інвестицій, судова реформа.

Вона вважає позитивним, що в Україні відбувається дискусія щодо кроків для боротьби з олігархією.

Інше: буревій у Польщі, новий рейс до Парижа

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Це лише частина цікавих новин 22 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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