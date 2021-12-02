Ультиматум Кремля для НАТО, наказание Лукашенко, Португалия усложняет въезд: главные новости дня

Кулеба і Блінкен у присутності усіх міністрів ОБСЄ "поставили на місце" Лаврова; Євросоюз надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності; "Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди до Польщі; до України хочуть приїхати Папа Римський та глава дипломатії ЄС; США ввели санкції проти Білорусі; у Данії 31 людина провела ніч в магазині IKEA через сильний сніг.

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Про зустрічі у Стокгольмі та протидію Росії

У четвер, 2 грудня, у Стокгольмі розпочалася дводенна Міністерська рада ОБСЄ.

Вчора ввечері, на неформальній зустрічі, глава МЗС РФ Сергєй Лавров спровокував дипломатичну суперечку і отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За словами співрозмовника ЄвроПравди, після виступу Лаврова, який розповідав про держпереворот та нацистів в Україні, слово взяв Дмитро Кулеба і поставив главу МЗС Росії на місце.

За словами міністра, загальновідомим є два факти: Росія обстрілює українську землю та вбиває українських військових, системно блокує діяльність СММ ОБСЄ в порушення рішень організації, під якими вона підписалася. До обміну думками приєднався держсекретар США Ентоні Блінкен, який рішуче підтримав українського колегу.

На полях міністерського засідання ОБСЄ Дмитро Кулеба говорив з Ентоні Блінкеном про шляхи протидії РФ. Зустріч відбулася перед аналогічною двосторонньою зустріччю Блінкена з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим.

Перед переговорами з держсекретарем США міністр закордонних справ РФ заявив, що Росія запропонує новий пакт про європейську безпеку, щоб стримати розширення НАТО.

Під час двосторонньої зустрічі з Лавровим Блінкен закликав відвести війська від кордонів України та виконувати Мінські угоди. Він підкреслив, що найкращий шлях уперед – це дипломатія у поєднанні з повним виконанням Мінських угод і США готові підтримати цей процес. При цьому, Блінкен дав зрозуміти, що якщо Москва обере шлях військової ескалації, Сполучені Штати та їхні союзники готові зробити так, щоб Росія зазнала значних витрат.

За підсумками зустрічі зі своєю заявою виступило і МЗС РФ. У ній йдеться, що Лавров у ході переговорів з Блінкеном попередив, що "втягування України в геополітичні ігри Вашингтона матиме серйозні наслідки, змусить вжити заходів у відповідь для виправлення військово-стратегічного балансу". І що альтернативою цьому могли б стати довгострокові гарантії безпеки на західних рубежах Росії, "що слід розглядати як імперативну вимогу".

Під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це гра з вогнем. Лавров також висловив обурення нібито "військовою накачкою" України, що культивує ілюзію силового вирішення конфлікту.

Він додав, що рішення бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це міна в основу конструкції європейської безпеки: "один раз у серпні 2008 року вже рвонуло, коли Саакашвілі, який перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, наважився на авантюру".

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ закликав Росію згорнути військове нарощування біля кордону України і повернути сили на нормальні мирні позиції.

За його словами, Росія продовжує порушувати гельсінкські принципи і постійно підриває основи ОБСЄ. Держсекретар також згадав слова глави МЗС РФ про необхідність дотримання Мінських угод і додав, що США це підтримують, але саме Москва не виконує свою частину домовленостей.

Блінкен зазначив, що перемир’я не виконується Росією, відведення важкої зброї не виконується Росією, допуск спостерігачів ОБСЄ не виконується Росією. Натомість, закон про особливий статус – виконано Україною, закон про амністію – у процесі, обмін всіма політичними в’язнями – не виконано Росією, доступ міжнародної гуманітарної допомоги - не виконано Росією, відновлення економічних зв’язків - не виконано Росією.

Слід також додати, що 36 країн-учасниць підтримали Україну у просуванні проєкту рішення міністерської ради ОБСЄ щодо моніторингу державного кордону між РФ і Україною.

Крім того, на полях ОБСЄ за участі низки міністрів провели захід, присвячений Кримській платформі.

Про оборонну допомогу Україні, Донбас

Євросоюз у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності.

У повідомленні Ради ЄС деталізують, що кошти надаються на медичні потреби військових, включно з польовими госпіталями, а також заходи з розмінування, мобільності, логістики та кібербезпеки. Передбачається, що кошти нададуть протягом 36 місяців.

Глава МЗС Швеції і чинна голова ОБСЄ Анн Лінде розчарована у відсутності прогресу у вирішенні конфлікту на сході України.

За її словами, зростання напруженості протягом цього року є джерелом великого занепокоєння. Лінде зазначила, що конфлікт в Україні це фундаментальний виклик для європейської безпеки.

Про транспортні нововведення

"Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди до Польщі, які курсуватимуть з Одеси та Львова до Перемишля.

Україна та Ісландія підписали угоду, що уможливлює пряме авіасполучення між країнами.

Угоду між українським Кабміном та урядом Ісландії підписали глава МЗС України Дмитро Кулеба та його ісландська колега Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір на полях зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі.

Про візити до України

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук повідомив про намір Папи Римського відвідати Україну.

Шевчук сказав, що кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну, і що глава Ватикану дуже переймається долею простих людей.

Також Україну, зокрема Донбас, має намір відвідати глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Про санкції проти режиму Лукашенка

ЄС розширив санкції проти режиму самопроголошеного президента Белорусі Александра Лукашенка: у списку "Белавіа", судді і прикордонники. До санкційного списку додали 17 фізичних осіб, серед яких високопоставлені військові Прикордонної служби Білорусі, судді Верховного суду, топпрокурори.

До списку внесли 11 юридичних осіб, серед яких національний авіаперевізник "Белавіа", компанія "Белшина", виробник добрив "Гродно Азот". Всі вони залучені до фінансування режиму Лукашенка.

США також ввели санкції проти Білорусі. Зокрема, проти 12 компаній і літаків, а також 20 осіб, у тому числі сина Лукашенка.

"Червона" Європа та правила в’їзду

COVID-мапа Європи стала майже повністю червоною.

Португалія змінила правила в’їзду для туристів з України, а Кіпр вимагатиме ПЛР-тести від всіх мандрівників незалежно від вакцинації.

Агентство ЄС починає вивчати дані щодо ще однієї потенційної вакцини від COVID-19.

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