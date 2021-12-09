Санкции США против украинцев, оправдание Маркива, доплата за вакцинацию: главное за день

Байден планує переговори за участі союзників та РФ через її претензії до розширення НАТО; у Франції спустили на воду перший катер, збудований для охорони морських кордонів України; США запровадили санкції проти українських корупціонерів; Україна й Хорватія підписали п’ять спільних документів; Румунія ввела вимогу негативного ПЛР-тесту для вакцинованих мандрівників з України; у Польщі поліція після погоні затримала українця, що перевозив 9 "мігрантів Лукашенка"; в Італії Amazon оштрафували на 1,1 млрд євро за зловживання на ринку.

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Про переговори світових лідерів

Президент США Джо Байден розповів про наміри організувати переговори за участі ключових союзників у НАТО, а також Росії, через претензії останньої до розширення НАТО на схід, у яких Кремль вбачає загрозу безпеці РФ.

Байден сказав, що у розмові з Путіним був дуже прямолінійним і чітко дав зрозуміти, що за вторгнення до України будуть серйозні наслідки, у тому числі економічні наслідки "небачених масштабів".

Він також висловив переконання, що Путін почув сигнали, які хотіли до нього донести.

США і НАТО обговорили варіанти дій у відповідь на подальшу агресію Росії проти України.

Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили розмову президента Байдена та президента Росії Путіна, яка відбулася 7 грудня, а також реакцію НАТО на подальшу агресію Росії проти України.

Напередодні в Берліні Столтенберг, зі свого боку, привітав розмову Путіна з Байденом, висловивши сподівання, що Росія не використовуватиме військову силу проти України.

Також президент США у четвер має провести телефонні розмови з союзникам зі східного флангу НАТО, щоб детальніше розповісти про підсумки переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним.

Йдеться про лідерів "Бухарестської дев’ятки": Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії.

Повідомляється, що ця розмова у форматі конференц-дзвінка має відбутися після очікуваного спілкування Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

У Зеленського уточнили, що телефонна розмова з президентом США планувалася орієнтовно на 19:30 за київським часом.

Про оборонні постачання для України

США цього тижня відправлять Україні останню частину безпекової допомоги з пакету на $60 млн доларів, включно зі стрілецькою зброєю та боєприпасами.

Йдеться про пакет допомоги, затверджений Джо Байденом 1 вересня, коли президент України Володимир Зеленський був з візитом у США. До нього увійшла летальна зброя, у тому числі "Джавеліни", та нелетальне озброєння.

Загалом за цей рік США доставили в Україну безпекову допомогу загальною вартістю близько 450 млн доларів, якщо враховувати і партію, яка прибуде цього тижня.

Литва передала Україні військову допомогу: бронежилети і тактичні ремені.

Це перша частина з військової допомоги, яку Литва планує передати Україні.

У Франції спущено на воду перший катер FPB98MKI, збудований для охорони морських кордонів України.

Наразі завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. Навесні, після проведення ходових випробувань, очікується прибуття нового катера в Україну.

Побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться вже наступного тижня та триватимуть до кінця січня.

Крім того, найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців компанії-виробника навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

Про санкції проти корупціонерів з України

Сьогодні вдень тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала запровадження санкцій США проти українських корупціонерів.

Пізніше стало відомо, що державний департамент США запровадив санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Тупицького внесено до санкційного списку "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі". Під санкції також потрапила і дружина судді Ольга Тупицька.

Слід зазначити, що Конституційний суд досі вважає Тупицького главою, тоді як у заяві Держдепу США він вказаний як "колишній глава КСУ".

Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини.

Внесеним до списку особам забороняється в'їзд до США.

Крім того, США запровадили санкції проти колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова за корумпування українських судів.

В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

У санкційному списку також вказана "Благодійна організація Фонд Андрія Портнова". Акт Магнітського передбачає відмову у візах, а також фінансові санкції.

Слід додати, що посол Швейцарії назвав умови повернення заморожених активів експрезидента Віктора Януковича.

Повернення заморожених активів колишнього президента Віктора Януковича стане можливим, лише коли антикорупційні інституції в Україні будуть незалежні та матимуть безпристрасне керівництво.

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на три роки. Потім термін дії цього рішення не раз продовжували.

Згідно зі швейцарським законодавством, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.

Про партнерство з Хорватією

Україна та Хорватія під час останнього візиту до Києва прем’єра Хорватії Андрея Пленковича підписали п’ять документів, що поглиблюють двосторонні відносини.

Першим стала декларація про підтримку Хорватією майбутнього членства України у ЄС.

Серед іншого, підписали план заходів на 2022-2023 роки для робочої групи між Україною і Хорватією, який, серед іншого, передбачає обмін досвідом з Хорватією у питанні реінтеграції тимчасово окупованих територій, реабілітації ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, протимінної діяльності та посиленні національної безпеки.

Також, підписали ще три угоди.

Крім того, "Оператор ГТС України" працює над створенням маршруту доставки скрапленого природного газу з Хорватії через територію Угорщини до кордону з Україною.

Напередодні президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович на зустрічі в Києві обговорили питання енергетичної безпеки та викликів у цій сфері. Вони розпочали предметну розмову про диверсифікацію постачання енергоносіїв, зокрема, скрапленого газу.

1 січня 2021 року на острові Крк у Хорватії почав працювати плавучий LNG-термінал з пропускною спроможністю 2,6 млрд куб. м на рік, який відкриває доступ до глобального LNG-ринку.

Про подорожі через ковід та плату за вакцинацію

Країни Європейського Союзу погодяться обмежити термін дії COVID-сертифікатів для поїздок дев'ятьма місяцями.

Єврокомісія у листопаді запропонувала 9-місячний термін дії сертифікатів, який рахуватиметься з моменту отримання другої дози. У разі затвердження цього рішення наступного року для подорожей до ЄС потрібна буде бустерна доза.

Румунія ввела вимогу негативного ПЛР-тесту для вакцинованих мандрівників з України.

У Словаччині пенсіонерам платитимуть за вакцинацію.

В Австрії представила деталі обов'язкової вакцинації: штраф до 3600 євро і винятки.

Закон буде застосовуватися з 1 лютого 2022 року і за планом діятиме протягом двох років.

Від обов'язку вакцинації звільняються діти до 14 років і вагітні жінки, ті, хто перехворів коронавірусом не пізніше, ніж за 180 днів, а також особи, які не можуть бути вакциновані за станом здоров'я.

Інше: кримська резолюція, суд над Саакашвілі

Генасамблея ООН схвалила посилену кримську резолюцію.

Італійський суд остаточно виправдав Марківа.

Колишній посол Канади в Україні призначений новим бізнес-омбудсменом.

В МЗС Росії заговорили про нову Карибську кризу через напругу з США.

У Польщі поліція після погоні затримала українця, що перевозив 9 "мігрантів Лукашенка".

У Грузії почався суд над Саакашвілі щодо таємного перетину кордону.

Франція й Німеччина хочуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч глав МЗС.

У Литві двоє міністрів готові піти у відставку через платежі від підсанкційного "Білоруськалію".

В Італії Amazon оштрафували на 1,1 млрд євро за зловживання на ринку.

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