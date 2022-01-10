Детали переговоров США-РФ, канадское оружие для Украины, шпионы в НАТО: главное за день

Відбулися переговори щодо безпеки в Женеві між США та РФ; зустріч Комісії Україна-НАТО; глава МЗС Канади не виключила відправки зброї Україні; в Англії почали залучати в систему приватні медзаклади через велику кількість коронахворих; у "Мрії" в Польщі виявили пошкоджену стійку шасі; 2021 рік увійшов до семи найспекотніших за історію спостережень; військові США розмістять передовий штаб в Албанії.

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Перемовини США і РФ

У понеділок в Женеві відбулися переговори США та Росії щодо гарантій безпеки. Вони тривали майже 8 годин.

Зустріч проходила на території представництва США при відділенні ООН у Женеві у закритому форматі. Переговори тривали майже 8 годин.

Делегацію США очолювала перший заступник держсекретаря Венді Шерман, а Росії – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков та заступник голови Міноборони Олександр Фомін.

Росія на переговорах у Женеві з делегацією США висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Ключовий представник російської делегації, заступник глави МЗС РФ Сєргєй Рябков заявив, що від американської сторони пролунали зауваження щодо скупчення військ біля українських кордонів і попередження на випадок агресії, та що на це РФ відповіла, що планів нападати на Україну "нема і бути не може".

Він також сказав, що Росія буде робити висновки про подальші перспективи переговорів за підсумками заходів у наступні дні - зустрічі з НАТО у колективному форматі 12 січня і Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

Пізніше і у Держдепі США розповіли подробиці переговорів з РФ.

Сполучені Штати відкинули безпекові пропозиції Росії, включаючи вимоги не приймати Україну до НАТО.

Заступник державного секретаря США Венді Шерман сказала, що Сполучені Штати нікому не дозволять закрити політику відчинених дверей НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу і що США не відмовляться від двосторонньої співпраці із суверенними державами, які хочуть з ними працювати.

Вона розповіла, що в Женеві "була дискусія, краще розуміння один одного та пріоритетів один одного", але "це було не те, що ми назвали б переговорами".

Багато пропозицій, як зазначила Шерман, не підходять західним чиновникам, які наполягають на тому, що регіони впливу в стилі холодної війни є пережитком минулого і що країни повинні мати можливість обирати свої власні союзи.

Про перемовини Росія-НАТО

Сьогодні, у Брюсселі, напередодні зустрічі Росія-НАТО, відбулося засідання Комісії Україна-НАТО.

Там наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування Росії, включаючи болючі санкції.

На Комісії віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала партнерів НАТО про напружену ситуацію з безпекою на місцях і про те, що Росія намагається зрушити дискусію, погрожуючи новою війною, не роблячи жодного кроку до мирного врегулювання в рамках Мінського чи Нормандського форматів.

Заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков заявив, що США хочуть відновити роботу Ради Росія – НАТО на неприйнятних для Москви умовах.

Напередодні зустрічі Росія-НАТО в Брюсселі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повторив, що НАТО не піде на жодні компроміси з Росією щодо питання членства України.

Він наголосив, що тільки Україна та 30 союзників НАТО мають право вирішувати, коли Україна буде готовою до членства.

Столтенберг відзначив, що НАТО відданий своєму рішенню, ухваленому на Бухарестському саміті в 2008 році, згідно з яким Україна у майбутньому може стати членом НАТО.

Загалом, генсек НАТО Єнс Столтенберг не очікує вирішення всіх проблем після завершення запланованих на цей тиждень зустрічей з РФ у різних форматах.

Про те, хто говоритиме з Росією про Україну протягом ближчого часу читайте в статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка 8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну.

Про зброю Україні

Глава МЗС Канади не виключила відправки зброї Україні.

На пряме запитання з цього приводу глава МЗС Канади Мелані Жолі просто відповіла, що Оттава збирається підтримати Україну у протистоянні з Росією, обережно уникаючи відповіді "так" чи "ні" у контексті "потенційної військової допомоги".

Тим часом, Україна наполягає, що новий уряд Німеччини має припинити "морально хибну" політику блокування та негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від Росії.

Раніше в інтерв’ю "Європейській правді" посол України у Німеччині Андрій Мельник розповів, що скептично ставиться до того, що новий уряд Німеччини змінить позицію держави щодо постачання озброєння Україні.

Мельник також зазначив, що блокування Ангелою Меркель надання озброєння Україні через механізм НАТО стало "холодним душем" для багатьох.

А от Литва планує збільшити військову підтримку для України.

Протести через вакцинацію

Тисячі людей протестували у Празі проти обов’язкової вакцинації.

У Брюсселі пройшла багатотисячна акція проти коронавірусних обмежень.

Італія розширила обмеження для невакцинованих.

Французький політик звинуватив учасників коронапротестів у нападі.

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