Орбан отрицает суверенитет Украины, в НАТО оставляют генсека, разговоры о распаде РФ: новости дня

Спроба збройного заколоту "Вагнера" в Росії продовжує обростати новими подробицями.

Наприклад, за даними ЗМІ, США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера" і наказували співробітникам Державного департаменту не висловлюватись щодо заколоту.

Крім того, союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту.

Загалом на Заході констатують, що заколот ослабив Путіна і не виключають варіант навіть розпаду Росії.

Орбан вкотре виступив із ворожими до України заявами. Тим часом, українські війська, за даними міністра оборони Британії, продовжують поступовий, але неухильний прогрес.

А ще новини щодо підтримки України та різні цікавинки.

Все важливе і цікаве за 27 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Оцінки Заходу щодо РФ після заколоту

Спроба збройного заколоту "Вагнера" в Росії продовжує обростати новими подробицями.

За даними CNN, США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера".

Розвіддані були настільки секретними, що у США з ними були ознайомлені лише найвищі посадові особи адміністрації Байдена, а також члени "Групи восьми" Конгресу, які мають доступ до найсекретніших питань розвідки.

Як повідомило видання The Hill, в п'ятницю ввечері державний секретар США Ентоні Блінкен в терміновій телеграмі наказав співробітникам Державного департаменту не висловлюватись щодо заколоту, який розгортався в Росії.

Один американський посадовець зазначив виданню, що серед тих, хто отримав телеграму, склалося враження, що її надіслали для того, щоб переконатися, що жоден американський дипломат не сказав нічого, що могло б створити враження, ніби США якимось чином причетні до кризи.

У кількох інтерв'ю на вихідних Блінкен заявив, що криза є внутрішньою справою Росії, і США не мають до неї жодного стосунку.

За даними джерел CNN, під час заколоту "Вагнера" союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту.

Президент США Джо Байден окремо підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера".

Більш того, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США хотіли б, щоб російська "група Вагнера" припинила свою діяльність і більше не існувала.

Як стало раніше відомо, ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин у вівторок прибув до Білорусі в межах угоди, укладеної із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком, що поклало край заколоту найманців у Росії на вихідних.

Литва й Латвія закликають НАТО посилити захист східних кордонів через "вагнерівців" у Білорусі.

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті заявив, що президент РФ Владімір Путін став "схожий на іншу людину" після того, як "група Вагнер" здійснила спробу збройного заколоту.

"Незалежно від того, що там сталося, Путін значно слабший. І Путін виглядає іншою людиною. Але я завжди вважав, що Путін схожий на боса мафії, і ви сьогодні це бачите...Путін ніколи б не дозволив Пригожину зайти так далеко або продовжити. Я маю на увазі Пригожин, і це не було секретом, публічно критикував Путіна, критикував військових", – сказав він.

Представник України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що у Євросоюзі давно допускають, що від РФ можна очікувати чого завгодно і для Росії як держави теж можливі які завгодно сценарії.

Експрем’єрка та ексглава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Лондон та його союзників готуватися до потенційного розвалу Росії.

Важлива думка, яка також супроводжує заяви у Британії щодо можливого розпаду РФ – це те, що Заходу бракує інформації та розуміння Росії.

Якщо Британія здавна цікавилася подіями у Росії, державна машина та експертна спільнота робили з цього висновки, пропонували політику тощо – то у континентальній Європі брак експертизи став ще більшою проблемою.

Провал західноєвропейського ставлення до Москви, спроб "залучити" її за допомогою торгівлі та діалогу – давно очевидний, його визнають навіть у Берліні.

Докладніше про те, чому Захід починає всерйоз готуватися до розвалу Росії читайте в статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Розвал Росії більше не табу: як Пригожин змусив Захід замислитися про нові обриси РФ.

Орбан заперечив незалежність України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає неважливою подією заколот приватної військової компанії "Вагнера" у Росії.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild.

У тому ж інтерв’ю він заявив, що не вважає Путіна воєнним злочинцем.

Орбан не відповів прямо, чи арештують Путіна в Угорщині, якщо він приїде на її територію.

А ще угорський прем’єр вважає, що Україна більше не є суверенною державою.

"Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми їх підтримуємо на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде", – сказав угорський прем’єр.

Орбан сказав, що віра у здатності України виграти війну є повним нерозумінням ситуації.

Війна з РФ

Тим часом, британська розвідка підтвердила повернення ЗСУ частини території, окупованої з 2014 року.

Розвідка розповідає, що українські десантники досягли невеликого просування на схід від Красногорівки під Донецьком; селище розташоване фактично на старій лінії розмежування.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявляє, що під час нинішніх контрнаступальних операцій Сили оборони України звільнили більше території, ніж російська окупаційна армія захопила протягом зими.

За словами Бена Воллеса, "Україна вже відвоювала близько 300 квадратних кілометрів" своїх територій, які перебували під російською окупацією.

Воллес відзначив, що українські війська продовжують поступовий, але неухильний прогрес, проводячи наступальні операції на трьох ключових напрямках на сході і на півдні.

Новая зброя з США і інша допомога

США передають Україні новий пакет допомоги на $500 млн. Серед іншого, 30 бойових машин піхоти Bradley й 25 бронетранспортерів Stryker, різні ракети та артилерійські снаряди.

Rheinmetall від імені Нідерландів у 2024 році поставить Україні 14 танків Leopard 2. Перший танк мають доставити в Україну в січні наступного року, а інші мають надійти протягом 2024 року.

Данія зможе навчати на F-16 до шести українських пілотів й до 40 солдатів для підтримки та технічного обслуговування одночасно.

Також Чехія пообіцяла більше військової техніки для України.

ЄС передає Україні 500 генераторів у райони, що постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Цікаво, що Україна залишається найбільшим імпортером німецької зброї, на другому місці – Угорщина.

Решта новин дня

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Лідер проросійської партії Болгарії закликав до знищення опонентів.

Українські школярі у Литві з цього року вчитимуться в одних класах з литовцями.

Новий уряд Греції склав присягу.

Туреччина стала країною з найбільшою кількістю в’язнів у Європі.

Президент Естонії підписав закон про легалізацію одностатевих шлюбів.

Аеропорт Гельсінкі знімає суворі обмеження на перевезення рідини у літаках.

У Румунії пропонують перевіряти психічне здоров'я депутатів після витівки проросійської сенаторки.

CNN оприлюднив запис, де Трамп зізнається в порушенні закону щодо секретних документів.