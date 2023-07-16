Глава Минобороны Британии идет в отставку, оборонный бюджет США, Украина в НАТО: все за выходные

У США вчергове заявили, що питання членства України в НАТО вирішене, а президент Литви уточнив, що запрошення України до НАТО здебільшого пов'язане із закінченням війни. До речі, Гітанас Науседа поділився деякими інсайдами з саміту НАТО щодо України.

Тим часом, британці повідомляють про нові проблеми в керівництва Міноборони РФ, а держсекретар США розповів про найшвидший спосіб завершити війну в Україні.

В нейтральній Австрії речниця партії "Зелені" заявила, що сучасна Росія має ознаки фашизму, а її президент Владімір Путін проголошує подібну Гітлеру "маячню, сфокусовану на знищенні", а от президент Болгарії Румен Радев, з яким, нагадаємо, про війну посперечався Зеленський, звинуватив Україну.

В США триває процес схвалення оборонного бюджету, у якому передбачають і підтримку України.

Глава Міноборони Британії планує відставку, а Вірменія і Азербайджан провели переговори, які, здається, не привели до прориву у відносинах.

Все важливе і цікаве за вихідні 15 та 16 липня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Щодо членства України в НАТО

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що питання про членство України в НАТО вирішене і не підлягає обговоренню.

"Так, ми сказали в НАТО дуже просто: майбутнє України – в НАТО. Це серйозно. Це не підлягає обговоренню. Це те, щодо чого 31 член НАТО взяв зобов’язання", – зауважив Салліван.

Він зазначив, що на саміті в НАТО у Вільнюсі Україні гарантували, що вона матиме необхідну підтримку стільки часу, скільки їй знадобиться.

До речі, Туреччина підтримує розширення НАТО, зокрема членство України.

Президент Литви Гітанас Науседа, заявив, що запрошення України до НАТО здебільшого пов'язане із закінченням війни.

Він розповів, що побоювався погіршення рішень саміту НАТО щодо України через гнівний твіт президента Володимира Зеленського дорогою до Вільнюса.

"Драматизм був дуже високий, і в якийсь момент у мене, безумовно, були підстави побоюватися, що текст може раптом стати набагато гіршим, або що в ньому будуть пропущені речі, які є надзвичайно важливими для нас і для України", – зазначив Науседа.

Війна з РФ

Розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи Вагнера.

"Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи", – йдеться в огляді.

12 липня 2023 року Міністерство оборони Росії оголосило, що ПВК "Вагнер" передала 2000 одиниць військової техніки, в тому числі танки. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бойовиків "Вагнера" прибув до табору в Білорусі.

До речі, у Литві заявили, що стежать за групою Вагнера у Білорусі.

Водночас, за даними британців, деякі пов'язані з "Вагнером" групи в соціальних мережах відновили свою діяльність, зосередившись на висвітленні діяльності угруповання в Африці.

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію зі звільненням в Росії командувача 58-ю армією генерал-майора Івана Попова, який доповів командуванню про складну ситуацію в Запорізькій області і висловлювання якого багато в чому перегукуються зі скаргами ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина перед його заколотом.

"Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова", – йдеться у повідомленні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президента РФ Владіміра Путіна потрібно позбавити ілюзій, що його режим зможе протриматися довше, ніж Україна і її союзники.

Він нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі низка країн оголосила про зобов’язання щодо безпеки України, "які посилять на роки вперед здатність України захищати себе і стримувати агресію".

"І це важливо з багатьох причин, але одна з них полягає в тому, що це, можливо, найкращий спосіб позбавити Владіміра Путіна ідеї, що він може якимось чином пережити Україну і пережити десятки країн, які підтримують Україну в захисті її свободи і її майбутнього", – підкреслив держсекретар.

Також, на думку Блінкена, такі гарантії – це "найшвидший спосіб завершити цю війну".

В нейтральній Австрії речниця партії "Зелені" з питань зовнішньої політики, міграції та прав людини Єва Ернст-Дзіджич заявила, що сучасна Росія має ознаки фашизму, а її президент Владімір Путін проголошує подібну Гітлеру "маячню, сфокусовану на знищенні".

А от президент Болгарії Румен Радев, з яким, нагадаємо, про війну посперечався Зеленський, притримується проросійських поглядів.

Він звинуватив Україну в тому, що вона "наполягає" на веденні війни, яку розпочала проти неї Росія.

Це нова теза глави держави щодо війни. Досі Радев закликав Болгарію дотримуватися позиції "нейтралітету".

"Звинувачення України, яка зазнала віроломного нападу північного сусіда, у війні, що триває, – одна з найпоширеніших тез підтримки російської пропаганди та гібридної війни в Європі", – йдеться в заяві українського посольства в Софії.

Оборонний бюджет США і підтримка України

У США Палата представників проголосувала за проєкт оборонного бюджету США на 2024-й рік, в якому закладено $300 мільйонів на сприяння безпеці України.

$300 мільйонів на підтримку Україні – рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на $500 мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді в рамках оборонного бюджету США, Україні виділили $800 мільйонів (Конгрес збільшив суму в $300 млн, яку запропонувала адміністрація).

Також один з розділів документа закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України прийнятого у 2022-му, як мінімум ще на один рік. А в проєкті оборонного бюджету Сенату також прописано, що загальна підтримка України має бути продовжена щонайменше до 2027-го року.

Традиційно, Міноборони США прописує план необхідних витрат та потреб у сфері оборони на кожен наступний рік. Пізніше Палата представників та Сенат створюють власні законопроєкти оборонного бюджету, які після розгляду комітетів виносять на фінальне голосування в залі засідань. Спочатку голосує Палата представників, а потім Сенат. Згодом остаточна версія узгоджується і передається на підпис президенту.

Розгляд оборонного бюджету в Сенаті вже заплановано на вівторок, 18 липня.

В проєкті Сенату загальна сума оборонного бюджету становить понад $886 мільярдів доларів, а в проєкті Палати представників 874$ мільярдів доларів.

До речі, у США заявили про брак запасів боєприпасів у власних арсеналах на тлі допомоги Україні.

Подвоєння підтримки постраждалій від війни Україні є "єдиним найкращим" способом допомогти світовій економіці, заявила в неділю міністр фінансів США Джанет Єллен.

Єллен сказала, що "ключовим пріоритетом" є "подвоєння нашої підтримки України" в її захисті від Росії.

"Бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України", – сказала Єллен.

Щодо іншої підтримки України. Сербія вирішила передати гуманітарну допомогу Україні, а у Британії вже 18 тисяч українських піхотинців пройшли вишкіл у Британії.

Глава Міноборони Британії планує відставку

Міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив чутки про те, що планує йти з посади та не братиме участі у наступних виборах.

Водночас, він додав, що не збирається достроково складати мандат і створювати потребу додаткових виборів.

Нагадаємо, цього тижня Воллес відзначився заявою на полях саміту НАТО у Вільнюсі, у якій закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість того, щоб постійно просити розблокувати нові види зброї.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона завжди була вдячна Британії за надану допомогу.

Після цього Воллес заявив, що його слова були викривлені. Тим часом українці масово прийшли зі словами подяки у коментарі до допису міністра у Facebook.

Воллес вважає, що Росія залишатиметься серйозною загрозою у майбутньому і найбільше його турбує небезпека прямого зіткнення з РФ, випадково або ні.

"Якщо Путін програє в Україні, його це дуже зачепить… У нього все ще є повітряні сили і флот – і ми бачимо, що цей флот здійснює доволі агресивні маневри… У наступні три-чотири роки він ще може завдати удару", – зазначив Бен Воллес, нагадавши також, що у РФ залишається ядерна зброя.

Міністр оборони Британії додав, що серйозно стурбований зростаючою загрозою від Китаю і його намірами щодо Тайваню, як і загрозами від глобальної діяльності таких терористичних організацій як Аль-Каїда та ІДІЛ.

Переговори Вірменії і Азербайджану

У суботу лідери Вірменії та Азербайджану і голова Євроради зустрілися у Брюсселі: говорили майже 3 години.

Азербайджан заявив, що Росія і Вірменія не виконують угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху, через кілька годин після того, як Європейський Союз закликав Азербайджан і Вірменію утриматися від "насильства і різкої риторики".

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