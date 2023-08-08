50 "Leopard 1" для ВСУ, Еврокомиссия даст зеленый свет Украине, Буданов в Болгарии: новости дня

Серед головних тем дня – "мирний план" України, більше техніки для ЗСУ, санкції проти агресора, негода у Європі.

Додає оптимізму глава Генштабу Естонії, який вважає, що обстановка на запорізькому напрямку допоможе Збройним силам України повернути окупований Росією Крим.

Більше танків для Сил оборони України! За даними Business AM, неназвана країна викупила у Бельгії 50 танків Leopard 1 для України. Їх оснастять новими системами озброєння.

Британія ввела нові, "знакові", санкції, а Італія скасувала золоті візи для росіян і білорусів.

Максимальна демократія чи мінімальна охорона? У Нідерландах протестувальники пробрались на авіабазу, де зберігають ядерну зброю США.

А у Німеччині сказали, скільки гомосексуалів отримали компенсацію через дискримінацію в армії.

Все важливе і цікаве за вівторок 8 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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"Мирний план" України і Китай

Державний департамент США вважає продуктивним те, що Китай брав участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо припинення війни РФ проти України.

"Ми продовжимо працювати над тим, щоб переконати якомога більше країн у світі, що коли ця війна закінчиться, вона повинна закінчитися з повагою до територіальної цілісності України, її суверенітету", – повідомив речник Держдепу Меттью Міллер.

Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Повідомлялося, що у Джидді учасники досягли порозуміння щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.

Редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко повідомляє, що Китай прийшов на переговори зі своїм мирним планом, представленим ще у лютому, і оголосив, що не відмовляється від нього, як стверджують західні джерела.

Загалом є підстави говорити, що Пекін не став на бік України, а лише почав розкладати яйця у різні кошики. Але це – також чимало.

Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Сьогодні також стало відомо, що глава МЗС Китаю поговорив з Лавровим після участі Пекіна в зустрічі щодо "формули миру".

Китайський топ-дипломат Ван Ї у розмові з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим відзначив "новий прогрес" у стратегічній координації та практичній співпраці з Москвою після останньої поїздки лідера Китаю до Москви у березні 2023 року.

Ван Ї додав, що Китай та Росія мають координувати дії та просувати "багатополярність світу і демократизацію міжнародних відносин".

Щодо України топ-дипломат заявив, що Китай дотримуватиметься "незалежної та неупередженої позиції", планує активно виступати за мирні переговори та політичне рішення.

Війна з РФ

Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії, полковник Март Вендла заявив, що обстановка на запорізькому напрямку допоможе ЗСУ достягти стратегічної мети – повернути окупований Росією Крим.

Передумовою для повернення Криму Вендла назвав перерізання сухопутних шляхів постачання російських окупаційних військ.

Він зазначив, що зараз українська армія перевершує російську в далекобійній артилерії і точності ударів.

Тим часом, рашисти продовжують воювати з мирним населенням України. Ввечері 7 серпня Росія здійснила ракетний удар по Покровську Донецької області і влучила у житлові будинки.

Станом на 7 годину ранку вівторка кількість поранених внаслідок ракетного удару зросла до 88 осіб, загинуло 7 людей. Серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих є поліцейські, рятувальники та дитина.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила цей російський ракетний удар.

За її словами, "ці злочини не повинні залишитися безкарними".

Речник Європейської комісії Петер Стано у вівторок також засудив цей ракетний удар Росії.

"Атаки в Покровську вкотре демонструють, як Росія обирає мішенню житлові будинки, навіть посилюючи огидний характер путінської війни повторним обстрілом, коли рятувальники прибули на місце події", – зазначив він.

Півсотні танків

За даними Business AM, неназвана країна викупила у Бельгії 50 танків Leopard 1 для України.

Після ретельної реконструкції перші машини вже вирушають до України через Німеччину та Італію. Дорогою їх оснастять новими системами озброєння.

Тим часом, Україна покращує співробітництво із Болгарією.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов здійснив візит до Болгарії на чолі делегації.

У болгарському Міноборони високо оцінили зустрічі, "підкреслили продуктивність переговорів і висловили задоволення рівнем двостороннього співробітництва".

Адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

Він стане початком використання 6,2 млрд доларів, які "з’явилися" після виявлення переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.

Санкції проти Росії та Білорусі

Британія розширила санкції проти РФ, щоб обмежити її доступ до військового обладнання.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі назвав їх "знаковими".

Серед іншого, під санкції потрапили дві турецькі компанії Turkik Union та Azu International, а також компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, що базується в Дубаї і допомагає постачати безпілотники і компоненти для них до Росії.

Італія скасувала золоті візи для росіян і білорусів, а у Литві заморозили підсанкційних активів Росії та Білорусі на 103 млн євро.

Нідерландським військовим заборонили участь у спортивних змаганнях за участі росіян.

А у Таллінні спаплюжили радянський меморіал: "Російський окупант – краще добриво".

Інше щодо України

ЗМІ дізнались про підготовку ЄС звіту із рекомендацією про початок переговорів про членство України.

Кабмін схвалив угоду з Молдовою про будівництво мосту через Дністер.

ЗМІ: Угорщина із кількамісячною затримкою погодила призначення посла України.

Негода у Європі

У Європі триває негода.

У Латвії внаслідок сильної бурі з великим градом загинула людина, ще декілька постраждали.

Синоптики стверджують, що 7 серпня в Латвії стався один із найсильніших і найруйнівніших штормів за останні роки, оскільки пориви вітру сягали 30-33 метрів на секунду.

Естонію також накрило буревієм: без електрики тисячі людей, перервано судноплавство.

Повідомляється, що в Таллінні негода в кількох місцях повалила дерева біля житлових будинків. Одне з них впало на автомобіль.

у Норвегії показали перші фото наслідків шторму "Ганс", через який на багатьох дорогах сталися серйозні зсуви ґрунту та каменепади, а у низинах – підтоплення.

Через негоду скасовували низку потягів та авіарейсів.

Тим часом, у Грузії підтвердили загибель 19 осіб унаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові, який стався у другій половині дня 3 серпня. Пошуки ще 16 осіб тривають.

Поки у одній частині Європи бурі, в іншій – аномальна спека. Португалія оновила температурний рекорд року з 46,4°C. У країні четвертий день борються з лісовими пожежами, 1400 евакуйованих.

В Євросоюзі заявили, що липень був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.

Решта новин дня

Польща і Литва збільшують сили на кордоні з Білоруссю, у тому числі через спровоковану режимами Путіна і Лукашенка нову хвилю міграційної кризи. Поки у НАТО не бачать загрози для союзників з боку найманців "Вагнера".

У Нідерландах протестувальники пробрались на авіабазу, де зберігають ядерну зброю США.

У ФРН сказали, скільки гомосексуалів отримали компенсацію через дискримінацію в армії.

В Угорщині викликали швидку через крики жінки, яка просто надто гучно кохалася.

Норвегія щодня стягуватиме з Meta $100 тисяч через збір даних користувачів.

Президент Польщі призначив дату парламентських виборів.

Франція стала найбільшим експортером електроенергії в Європі.