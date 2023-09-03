Репетиция войны на Балтике, Нобелевка "отменила" россиян, новый поезд в Польшу: все за выходные

Сполучені Штати "пакують" нову допомогу Україні, в Угорщині продовжують штампувати антиукраїнські заяви, а глава МЗС Австрії закликає змінити підхід у питанні вступу України до ЄС.

НАТО "показує зуби": у Балтійському морі вперше проведуть навчання з відбиття нападу Росії. Головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини підкреслив, що надійне стримування має включати в себе здатність атакувати.

Крім того, на вихідних не вщухала тема "порушення авіапростору" Білорусі Польщею.

Нобелевка "скасувала" росіян, але йдеться тільки про послів. Росія не полишає спроб впливати на Захід.

Всі важливі і цікаві новини вихідних 2 та 3 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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Снаряди і танки із США

За даними Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена вперше відправить в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків Abrams, які, за словами особи, знайомої з цим питанням, будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.

Щодо шляху до НАТО і ЄС

Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про необхідність надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав.

За словами угорського посадовця, для досягнення тривалого миру "західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але аж ніяк не членство в НАТО для українців".

Він також зазначив, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.

А глава МЗС Австрії Александер Шалленберг вважає, що ЄС має змінити свій підхід під час прийому майбутніх членів, як от Україна, Молдова чи країни Західних Балкан.

"Розширення це не бюрократичне прагнення, це не легалістичне прагнення, це не про те, щоб застосувати кожну кому і абзац договорів – це про поширення і забезпечення певної моделі життя, відкритих вільних демократій" – сказав Шалленберг.

Він нагадав, що розуміння було і в минулому, коли у 1981 році до ЄС приймали Грецію – щоб зберегти молоду демократію, у 1986-му – коли приймали Португалію і Іспанію, яка пережила спробу перевороту за 5 років до цього.

"В той час ми розуміли, що необхідно забезпечити, щоб ці країни розуміли: вони є частиною нашої родини цінностей. І ми повинні зробити це ж саме зараз – з Україною, Молдовою і Західними Балканами", – зазначив глава МЗС Австрії.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ в ЄС.

Разом з тим, Євросоюз визначив як умову сім блоків реформ, які Україна має виконати для збереження статусу кандидата. Серед них, антикорупція.

Крім того, у червні посли країн G7 представили ключові рекомендації для України щодо посилення антикорупційних інституцій та реформування судової системи.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся у п’ятницю з делегацією, до складу якої увійшли керівники українських антикорупційних інституцій, і підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії".

Навчання НАТО

У Балтійському морі вперше проведуть навчання з відбиття нападу Росії.

Військові навчання, які невдовзі розпочнуться в Балтійському морі, за участю близько 30 кораблів і понад трьох тисяч військовослужбовців, уперше відпрацьовуватимуть, як реагувати на потенційний російський напад.

"Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: не під час нашої вахти. Надійне стримування має включати в себе здатність атакувати", – сказав головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак.

А з 3 до 15 вересня в Ризі відбудуться навчання НАТО з планування операцій Steadfast Pyramid 2023 і Steadfast Pinnacle, у яких візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО і країни-партнера Швеції.

Навчання Steadfast Pyramid і Steadfast Pinnacle проводяться в Латвії з 2011 року. Під час навчання Латвія вдосконалює можливості підтримки країни, що приймає, і навички співпраці з іншими членами НАТО і стратегічними регіональними партнерами.

Реакція Польщі на звинувачення Білорусі

Польські військові назвали брехнею звинувачення Білорусі у порушенні авіапростору.

1 вересня білоруська сторона повідомила, що польський вертоліт МІ-24 нібито залетів на їхню територію на "дуже низькій висоті" на відстані близько 1200 метрів, а потім повернув назад. Інцидент стався в районі Пристовичів Гродненської області.

"Інформація, яку подають білоруські ЗМІ, є брехнею, це провокаційні дії. Всі записи з радіолокаційного обладнання нашого вертольота однозначно показують, що такого порушення не було. Польська сторона дотримується всіх положень і правил щодо непорушності кордонів", – сказав речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що звинувачення Білорусі є провокацією режиму в Мінську.

Він зазначив, що таким чином білоруська сторона намагалася відповісти "на наш дуже сильний протест на політичному і дипломатичному рівні" через порушення польського повітряного простору двома гелікоптерами Білорусі, яке відбулось кілька тижнів тому.

Нагадаємо, на початку серпня стався подібний інцидент, коли на територію Польщі залетіли двоє білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили. Офіційний Мінськ продовжує заперечувати те, що це відбулось.

Нобелевка "скасувала" росіян

У Швеції відкликали запрошення послів РФ і Білорусі на вручення Нобелівської премії.

Прем'єр Швеції привітав рішення Нобелівського фонду, а в МЗС України назвали це "перемогою гуманізму".

Російський вплив

В ЄС виявили, що нова політика Ілона Маска щодо Twitter сприяла поширенню роспропаганди.

"Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, орієнтованих на Кремль, суттєво зросли по всій Європі", – йдеться у дослідженні, опублікованому цього тижня Європейською комісією.

Дослідження показало, що X Маска не був єдиним, хто не зміг зупинити поширення російської пропаганди. Instagram, Telegram і Facebook також зазнали критики.

А у Польщі знята з виборів кандидатка перепросила у Путіна, що назвала його воєнним злочинцем.

Тим часом, з’явилися нові деталі нападу у Німеччині на 10-річного українського хлопчика.

Генпрокурор вважає напад політично мотивованим, пише видання Die Welt. Воно також зазначає, що нападник розмовляв російською мовою.

1 вересня стало відомо, що невідомий чоловік напав на групу дітей, нарікаючи на те, що вони розмовляють українською мовою. Він наказав їм говорити російською, а потім сказав, що Україна почала війну.

Згідно з повідомленням прокуратури, чоловік нібито потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал.

Повідомлялося, що Національність, громадянство чи походження нападника наразі не встановлено.

Генеральне консульство України у німецькому Гамбурзі звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне розслідування нападу на десятирічного хлопчика в місті Айнбек через українську мову.

Решта новин вихідних

Новий потяг "Укрзалізниці" до Польщі вирушив у перший рейс, а Латвія збільшить підтримку українських біженців.

У Гельсінкі пройшла багатотисячна демонстрація проти расизму, а у Німеччині прем'єр Баварії відмовився звільнити заступника, що втрапив у антисемітський скандал.

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Прем'єр Вірменії визнав безпекову залежність від Росії стратегічною помилкою.

Керівна партія Грузії визнала, що не зможе оголосити президентці імпічмент.

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