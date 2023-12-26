Первые украинские пилоты F-16, план устранения Туска, шаг к членству Швеции в НАТО: новости дня

В Британії навчання на F-16 завершили шість досвідчених льотчиків-українців, Китай критикує санкції США проти Росії, а Лукашенко підтвердив, що вся російська ядерна зброя, яку планували поставити в Білорусь, уже перебуває в країні.

Українські біженці стикаються з візовою аферою у Британії, а у Швеції кажуть про складну ситуацію з боєприпасами.

Все важливе і цікаве за вівторок, 26 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Перші пілоти F-16

Уночі 26 грудня командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Ураження російського десантного корабля міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає доказом того, що війна в Україні не зайшла у глухий кут.

"За останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі", – написав у Twitter (X) Шаппс.

За даними Повітряних сил, ВДК "Новочеркаськ" у районі Феодосії знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.

Тим часом, перші українські пілоти завершили базову підготовку до польотів на F-16 в Британії.

Навчання завершили шість досвідчених льотчиків-українців, ще десять пілотів-стажерів залишаються в Британії для продовження базової льотної підготовки та освоєння авіаційної медицини і тренувань у центрифузі.

Міністр оборони Рустем Умєров висловив подяку Великій Британії та особисто британському візаві Гранту Шаппсу за завершення базової підготовки першої групи українських льотчиків на західних винищувачах.

Слід додати, що ексміністри оборони Британії закликали поквапитися з оголошенням допомоги Україні на 2024 рік.

У спільному зверненні Майкл Феллон, Бен Воллес, Ліам Фокс і Гевін Вільямсон закликали британський уряд оголосити про зобов’язання виділити на військову допомогу Україні наступного року щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів – стільки ж, скільки у 2022 і 2023-му.

"Україна, можливо, переживає свої найтемніші часи. Зараз не час для Британії розслаблятися. Британія ризикує втратити своє лідерство в підтримці України без видимої причини. Ми повинні продемонструвати довгострокову прихильність", – наголосив Воллес.

Росія-Китай-Іран

Китай розкритикував санкції США, що зупинили постачання газу з СПГ-проєкту РФ.

Влада Китаю бере участь у проєкті Росії з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) "Арктик СПГ 2".

Раніше повідомляли, що початок постачання скрапленого природного газу з зазначеного проєкту відклали у зв'язку з санкціями США.

Тим часом, Сполучені Штати, за даними The Wall Street Journal, намагаються відновити агентурну мережу в Китаї.

А Тайвань розширив санкції проти Росії та Білорусі. Нові санкції відповідають аналогічним крокам Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн.

Ситуація в Україні викликала співчуття в населення Тайваню через паралелі з тим, що може статися, якщо Китай вирішить застосувати силу проти невизнаної острівної країни, аби повернути її під свій фактичний контроль.

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що вся російська ядерна зброя, яку планували поставити в Білорусь, уже перебуває в країні.

А прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час засідання Вищої Євразійської економічної ради (ЄАЕС) у Росії сьогодні вказав диктаторам РФ Владіміру Путіну та Білорусі Александру Лукашенку, що ЄАЕС має політичний та геополітичний порядок денний.

"Фундаментальні свободи торгівлі та інтеграції не можуть і не повинні обмежуватися з політичних міркувань, це однозначно призведе до корозії фундаментальних принципів об’єднання", – вказав Пашинян.

Парламент Албанії повідомив у вівторок, що зазнав кібератаки, хакери намагалися отримати доступ до його даних і знищити їх, тимчасово зупинивши його роботу.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в понеділок кібератакам з боку іранських хакерів під назвою Homeland Justice також піддалися оператор мобільного зв'язку і авіакомпанія.

У липні 2022 року Албанія зазнала кібератаки, в якій уряд і міжнародні технологічні компанії звинуватили Міністерство закордонних справ Ірану.

Вважається, що це була помста за те, що Албанія надала притулок членам іранської опозиційної групи "Народні моджахеди Ірану", і через два місяці уряд розірвав дипломатичні відносини з Іраном.

Різне щодо України

На польсько-українському кордоні у чергах стоять понад 3 тисячі вантажівок. Водії чекають на виїзд із Польщі через Дорогуськ понад 30 днів.

У ЄС відзвітували про обсяги гуманітарної допомоги по всьому світу за рік. Україна у списку отримувачів – на четвертій позиції з групою країн Балкан і Кавказу.

Франція передала Україні другий корабель для допомоги з експортом зерна.

Українські біженці стикаються з візовою аферою у Британії.

У Швеції кажуть про складну ситуацію з боєприпасами для себе і для України. До речі, у Туреччині зробили крок для вступу Швеції в НАТО.

Решта новин

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