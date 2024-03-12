Рамка переговоров с ЕС для Украины, Чехия нашла еще снаряды, новый пакет с США: новости дня

В огляді новин вівторка – звіт Сполучених Штатів щодо стану Росії, чергові пакети зброї, плани збільшення фонду ЄС для допомоги Україні, протидія впливу РФ і багато іншого.

Швейцарія судитиме дядька президента Сирії за злочини проти людяності, а з Кіпру до Гази запрацював гуманітарний коридор.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 12 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Звіт розвідки США щодо стану РФ

Розвідувальна спільнота Сполучених Штатів оприлюднила щорічну доповідь, частину якої присвятила стану справ в Росії.

За їхніми даними, РФ втратила в Україні близько 300 тисяч військових (вбитими і пораненими), тисячі танків та іншої бронетехніки – це більше ніж будь-коли за період після Другої світової війни.

Розвідка прогнозує, що виснаження військових, нестача особового складу, низький моральний дух і далі будуть проблемою для російської армії.

Водночас, росіянам вдалося зірвати літні контрнаступальні операції України і поточна ситуація, за оцінкою американських розвідників, починає грати на користь Росії.

Зокрема, російський ОПК поступово нарощує виробництво далекобійних засобів ураження, артилерії та іншої зброї, яка дозволить Росії тривалий час витримувати бойові дії високої інтенсивності.

Також Москва отримує незначні, але постійні успіхи на полі бою з кінця 2023 року і виграє від невизначеності з приводу того, на яку західну допомогу надалі може розраховувати Україна.

Розвідка констатує, що розв’язана проти України війна обернулася для Росії великими проблемами, але вона досі залишається стійким і спроможним суперником, намагається пом’якшити наслідки санкцій для своєї економіки та посилює зв’язки з ключовими противниками США і Заходу загалом – Китаєм, Іраном і КНДР, що є великим викликом.

До речі, за даними ЗМІ, британські елітні авто продовжують потрапляти в Росію, в основному через Азербайджан.

За висновками розвідувальної спільноти, Москва майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться "асиметричною діяльністю", яка за її розрахунками не переступатиме межу прямої конфронтації.

До слова, в збройних силах країн Європи також є проблеми і труднощі.

Так, наприклад, німецький Бундесвер старіє і скорочується, йдеться у звіті за 2023 рік уповноваженої Бундестагу у справах збройних сил Єви Хьогль.

Вона закликала до "суттєвого покращення кадрового, матеріального та інфраструктурного забезпечення" Бундесверу.

Пакет зброї зі Сполучених Штатів

Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван оголосив, що США передають Україні перший у 2024 році пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

Пакет містить велику кількість артилерійських снарядів, снарядів GLMRS для систем HIMARS.

Тим часом, в Конгресі США республіканці досі блокують додаткову багатомільярдну допомогу Києву.

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

У лютому Сенат США ухвалив двопартійний пакет підтримки України, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.

Наразі у Палаті представників збирають підписи, щоб обійти Джонсона для схвалення допомоги Україні.

Військова допомога з Данії

Про надання чергового пакету військової допомоги Україні оголосила і Данія.

Новий великий пакет допомоги включає надання Україні самохідних артилерійських установок CAESAR та боєприпасів.

А у Чехії знайшли можливість закупити ще 200 тисяч боєприпасів для України.

Надвечір 12 березня у Національній асамблеї Франції мали розпочатися дебати щодо підтримки України, ініційовані Емманюелем Макроном.

Близько 17:30 за Києвом прем’єр-міністр Габріель Атталь мав виступити з промовою щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.

Після того виступатимуть представники політичних партій, а після дебатів має відбутися символічне голосування, яке не буде мати зобов’язуючої сили.

Парламент Франції підтримав безпекову угоду з Україною.

ЄС може збільшити фонд для України

Як пише видання Financial Times, завтра на засіданні посли країн-членів Євросоюзу можуть погодити збільшення на 5 мільярдів євро бюджет Європейського фонду миру, який використовується для фінансування військових поставок в Україну.

Передбачається, що пріоритет віддаватиметься закупівлі зброї європейського виробництва, хоча не виключається зброя з третіх країн, якщо вона є єдиним варіантом, передає FT.

Протидія впливу Росії

Молдова готується до втручання РФ у вибори і працює з Румунією у подоланні загрози кібербезпеці з боку Росії. Сьогодні до країни не пустили колишнього "вагнерівця", який хотів потрапити до Придністров'я.

В Естонії починають штрафувати авто з російськими номерами, а у Литві конфіскували перше авто з російськими номерами.

А Європарламент підтримав посилення покарання за порушення санкцій ЄС.

Кроки РФ проти Європи

Через "ворожу політику" балтійських держав Росія заборонила в’їзд топпосадовцям держав Балтії та кільком експрезидентам, а главу МВС Естонії оголосила в розшук.

А ще РФ викликала посла Швейцарії через наміри використати росактиви на користь України.

У заяві МЗС Росії йдеться, що російська сторона рішуче засуджує цей крок швейцарської влади, що "грубо зневажає основоположні принципи та норми міжнародного права щодо державного імунітету".

З іншого боку, Кремль намагається залучати до своїх інформаційних операцій і європейців.

Наприклад, баварські ультраправі депутати вирушили до Росії на "вибори" Путіна, а голова "Росатому" прибув до Угорщини на 25-річчя членства країни в НАТО.

До речі, в Угорщині викликали посла США через слова Байдена про зустріч Орбана з Трампом.

Про те, як Орбан "спалив мости" у відносинах Угорщини з владою США читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Сімейні цінності Трампа і Орбана. Все про "план щодо України" та візит угорського лідера до США.

Щодо євроінтеграції

Єврокомісія офіційно представила Раді ЄС пропозиції щодо проєкту переговорних рамок – документів, які містять керівні принципи проведення переговорів про вступ, – для України та Молдови.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон про лобізм, який є однією з вимог Єврокомісії.

За даними ЗМІ, схвалення переговорних рамок може затягнутись на кілька місяців і статись уже після виборів до Європарламенту в червні.

Серед іншого, фактором є бажання деяких країн, щоб Україна і Молдова не випереджали на шляху до ЄС Боснію і Герцеговину.

Крім того, Єврокомісія офіційно рекомендувала почати переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною.

Решта новин

Сьогодні стало відомо, що польські фермери повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох напрямках.

Запрацював гуманітарний коридор з Кіпру до Гази.

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