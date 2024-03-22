НАТО готов к войне, "запрет" атак на российские НПЗ, пошлины против зерна из РФ: новости дня

Сенсацією дня стала стаття Financial Times про ніби то заборону ЗСУ атакувати нафтопереробні заводи на території Росії.

Ця новина прозвучала особливо гостро на тлі чергової ракетної атаки РФ по Україні.

Тим часом завершився саміт лідерів ЄС, на якому обговорювали виділення Україні першого мільярда від прибутків із заморожених російських активів, а також введення заборони на зерно та олію з РФ та Білорусі (спойлер – на повну заборону у лідерів ЄС не вистачило духу).

А в Конгресі Сполучених Штатів схвалила пакет законопроектів про витрати державних відомств – і зробили це всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 22 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Скандальна "вимога" Вашингтону

Головна сенсація п’ятниці – Сполучені Штати нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси. Про це, посилаючись на свої джерела, пише Financial Times.

На цю інформацію вже відповіла віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, нагадавши, що з військової точки зору російська енергетична інфраструктура є законною ціллю.

"Ми розуміємо заклик американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами і практиками, які наявні у нас сьогодні", – заявила вона.

З цими аргументами погоджується колишній командувач Сил США у Європі, відставний генерал Бен Ходжес.

"Звичайно удари по НПЗ мають значний вплив. Росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я б рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів", – радить він.

Також радимо подивитися на відео "Європейської правди" із детальним аналізом цієї "вимоги".

Реакція на ракетні атаки Росії

Тим часом Захід реагує на останні ракетні удари РФ по Україні.

"Це має припинитися! Всіх винних притягнуть до відповідальності", – заявив, реагуючи на дії росіян, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

А посол США Бріджит Брінк закликала до негайної підтримки України після масованої повітряної атаки Росії у ніч на 22 березня. "Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз", – написала вона.

Аналогічний заклик озвучила й президентка Молдови Мая Санду.

"Їхня (російська – Ред.) агресія не має меж. Україна повинна бути забезпечена всім необхідним, щоб вона могла протистояти вторгненню і захистити мир в Європі", – пише вона.

А от розвідка Великої Британії, проаналізувавши відновлення Росією повітряних ударів по Україні із застосуванням дальньої авіації, прийшла до висновку – ворог майже напевно продовжуватиме завдавати ударів по критично важливих об'єктах, наскільки це дозволять літаки, екіпажі і запаси озброєнь, намагаючись зберегти тиск на український уряд і населення.

Готовність НАТО до війни з РФ

Важлива заява – Альянс вже готовий до потенційного прямого зіткнення з Росією.

Про це заявив найвищий військовий посадовець НАТО адмірал Роб Бауер. "Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання – бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш",- впевнений він.

А от прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив країни Заходу у "войовничості" щодо Росії та фактично перекладає на них відповідальність за наслідки, спричинені війною Росії проти України.

Поки Орбан захищає РФ, французький президент Емманюель Макрон засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу Франції і, зокрема, заяву віцеспікера Держдуми Петра Толстого, вбачаючи в них явну ознаку "нервозності".

"Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати їх", – іронізує Макрон.

Зброя для України

Україна стає все ближче до отримання західних винищувачів. Десять українських військових пілотів завершили базову льотну підготовку під керівництвом інструкторів британських ВПС для управління західними винищувачами. Тепер пілоти продовжать навчання у Франції для проходження поглибленої льотної підготовки перед тим, як перейти до тренувань на літаках F-16.

А Литва оголосила про передачу Україні своїх систем протидії безпілотникам.

Щоб ця допомога зросла, ЄС має збільшити фінансування для України. І в цьому контексті є позитивний сигнал – канцлер Олаф Шольц вважає "симпатичною" ініціативу прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо цільового показника витрат ЄС для України на рівні 0,25% валового внутрішнього продукту.

Шольц також вказав на розрахунки, згідно з якими ЄС мав би витрачати 0,8% свого економічного виробництва, щоб досягти рівня витрат США.

І нарешті – важливе для України соціологічне опитування. 59% німців виступають за те, щоб європейські країни продовжували надавати збройну підтримку Україні. Протилежної думки дотримуються 35%.

Також 70% опитаних німців побоюються, що США більше не гарантуватимуть безпеку Європи у випадку перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Саміт лідерів ЄС

22 березня завершився дводенний саміт лідерів ЄС в Брюсселі.

За підсумками першого дня саміту глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про можливість виділення Україні першого мільярда від прибутків із заморожених російських активів вже 1 липня. Звичайно, за умови, що ЄС діятиме швидко для реалізації необхідних процедур.

А у другий день саміту Єврокомісія висунула офіційну пропозицію підвищити тарифи на імпорт до ЄС зернових і олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі. Тарифи на російський та білоруський експорт до ЄС пропонують підняти до 95 євро за тонну.

Нагадаємо, Україна та низка країн-членів ЄС пропонували заборонити аграрний імпорт з Росії та Білорусі до Євросоюзу. Однак ця ініціатива, підтримки не знайшла.

Конгрес США та підтримка України

Палата представників США схвалила пакет законопроектів про витрати державних відомств на суму 1,2 трильйона доларів всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Це важливо для України, адже в Конгресі обіцяють - законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Втім, не все так просто. На шляху до схвалення пакету допомогу Києву може з’явитися нова перешкода - членкиня Палати представників США від республіканців Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

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