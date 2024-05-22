Планы Путина на Балтию, Британия идет на выборы, страны Европы признают Палестину: новости дня

Американські конгресмени тиснуть на Білий дім, щоб там дозволили Україні бити зброєю США по території РФ. Тим часом, Пентагон готується оборонятися у космосі.

Путін створює загрози у космосі і продовжує дестабілізувати Європу, зокрема, і Балтію.

Грузія співчуває Ірану, а деякі країни Європи заявили про визнання Палестинської держави. Ізраїль розлючений.

Про все важливе і цікаве за середу, 22 травня, – в огляді "Європейської правди".

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Щодо дозволу на удари по РФ зброєю США

Американські конгресмени тиснуть на Білий дім та Пентагон, щоб ті дозволили Україні застосовувати зброю, надану США, для ударів вглиб території РФ.

Зокрема, комітет з розвідки Палати представників Сполучених Штатів оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна, у якому висловили свою "сильну підтримку" наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії.

Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації президента Джо Байдена, що потрібно змінити.

"Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. ... Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію", – йдеться в листі, який станом на 21-го травня підписали 13 конгресменів.

Це, нагадаємо, звернення конгресменів з Палати представників.

До речі, спікер Палати представників США Майк Джонсон також підтримує дозвіл Україні бити американською зброєю по Росії. Нагадаємо, впродовж багатьох місяців він не ставив на голосування в Палаті представників пакет допомоги Україні на $61 млрд, але зрештою зробив це і підтримав надання допомоги українцям.

У Сенаті теж закликають дозволити Україні бити по цілях на території РФ у межах оборони.

Зокрема, американський сенатор Джим Ріш вважає за необхідне дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по російській території.

Республіканець Джим Ріш, який є співголовою сенатського комітету із закордонних справ, написав: "Україні слід дозволити захищатися, крапка. Якщо це означає, що потрібно уразити російського бомбардувальника, який пускає ракети по українських цивільних з повітряного простору Росії – Україна повинна мати можливість завдати такого удару".

Різне щодо України

Швеція планує $7 млрд військової підтримки для України у 2024-2026 роках, а МЗС Естонії виділило на гуманітарну допомогу Україні понад 650 тисяч євро.

Розвідка Британії розповіла про зростання економіки України завдяки експорту Чорним морем.

Верховна рада схвалила приєднання України до роумінгу ЄС.

Зброя РФ в космосі

США вважають, що Росія запустила супутник, який є протикосмічною зброєю. У Пентагоні заявили про готовність захищати інтереси Сполучених Штатів у космосі, водночас зберігаючи стабільне космічне середовище.

"Конвульсії" Росії через Балтію

Топкомандувач Швеції побоюється, що Путін хоче встановити контроль над Балтійським морем.

За словами головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Бюдена, господар Кремля Владімір Путін хоче дістати контроль над Готландом.

Мікаель Бюден зазначив, що той хто контролює шведський острів Готланд, контролює Балтійське море.

Головнокомандувач підкреслив, що Готланд є шведською територією, тому Швеція несе відповідальність за його захист, а Готланд має право на захист.

Напередодні стало відомо, що російська влада хоче в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

На це звернуло увагу видання Moscow Times, посилаючись на відповідний проєкт постанови уряду.

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що такі дії Росії розцінюють як свідому, цілеспрямовану, ескалаційну провокацію, спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств.

Президент Литви зауважив, що Росія вкотре здійснює гібридну атаку проти Заходу та випробовує єдність НАТО.

А міністр оборони Литви вважає провокації РФ у Балтиці "геополітичними конвульсіями".

"Думаю, це спроба "виміряти температуру" і спричинити певне сум’яття", – зазначив Лаурінас Кащюнас.

Литовський міністр пов’язав провокативну поведінку Росії зі зміною балансу сил у Балтійському морі після того, як Фінляндія і Швеція стали членами НАТО.

"Росія розуміє, що зі вступом Фінляндії та Швеції у Північноатлантичний альянс Балтійське море стає "внутрішнім морем НАТО". І це підштовхує її до дивних рішень і провокацій (...) Це такі собі геополітичні конвульсії", – зазначив Кащюнас.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що її відомство уточнює деталі, про які повідомили ЗМІ.

"Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, в тому числі їх перегляд. Ми припускаємо, що Росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Слід пам'ятати, що внесення непорозумінь – це також гібридний вплив. Фінляндія не буде введена в оману", – заявила фінська урядовиця.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна не виключає, що повідомлення у ЗМІ про нібито наміри Росії змінити морські кордони у Балтійському морі є спробою посіяти сум'яття. У парламенті Естонії закликали НАТО "прокидатися".

Згодом з сайту уряду Росії зник проєкт про односторонню зміну морських кордонів у Балтиці.

Путінська агентура в Європі

Міністр оборони Польщі назвав поширення російської агентури в Європі загрозою для країни.

Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що "загрозу для Польщі становлять дії Російської Федерації, дії, пов'язані з агентурою, яка поширилася не тільки в Польщі, але й у Європі, дії Білорусі"

"Минулі покоління провели Польщу через час війни, окупації, комунізму, відсутності суверенітету – до свободи. Наше завдання – підняти цю свободу на свої плечі", – додав міністр.

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підпали в Польщі – це не тільки прагнення РФ дестабілізувати ситуацію в країні, але також і сигнал латвійським політикам з боку російських спецслужб.

Її коментарям передувала заява прем'єра Польщі Дональда Туска про те, що справа про затримання Варшавою дев'яти осіб, яких підозрюють у диверсійній діяльності в країні на замовлення РФ, стосується кількох країн регіону, зокрема й Латвії.

Тим часом, за даними ЗМІ, Росія і Білорусь знову працюють над тим, щоб незаконно переправляти мігрантів з бідних і охоплених кризами регіонів через свої країни до Європейського Союзу, в тому числі до Німеччини.

Грузія співчуває Ірану

Прем'єр і голова МЗС Грузії, яка хоче в ЄС, приїхали на похорони керівництва Ірану.

Нагадаємо, Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц із затримкою, але все ж поспівчував уряду Ірану після загибелі топпосадовців.

А ще парламент Грузії налаштований подолати вето президентки на закон "Про прозорість іноземного впливу", який ще називають "російським законом".

У зв’язку з цим Європейська комісія може у жовтні не підтвердити статус кандидата на вступ в ЄС для країни, пише видання Foreign Policy.

Financial Times повідомляє, що кілька країн ЄС пропонують забрати в Грузії безвіз через закон про "іноагентів".

Країни Європи визнають Палестину

Норвегія, Іспанія та Ірландія заявили про визнання Палестинської держави.

Їхні рішення набудуть чинності 28 травня.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало послів Ірландії, Іспанії та Норвегії на "виховну бесіду" після того, як ці три країни оголосили про рішення визнати Палестинську державу.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що "історія запам'ятає", як Іспанія, Норвегія та Ірландія "вирішили нагородити золотою медаллю вбивць і ґвалтівників з ХАМАС, які ґвалтували дівчаток-підлітків і спалювали немовлят".

Данія поки не готова визнавати Палестину державою. Франція заявила, що умови для визнання Палестинської держави ще не виконані.

А Сполучені Штати вважають, що Палестинську державу треба визнати шляхом переговорів.

Решта новин

Міністр оборони Британії заявив про докази передачі Китаєм зброї Росії.

Німецькі ультраправі покарали свого топкандидата на виборах до Європарламенту. Тим часом, лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен хоче повного розриву з німецькими ультраправими перед євровиборами.

ЄС підвищує ціни на шенгенські візи через інфляцію.

Прем'єр Британії оголосив дострокові парламентські вибори 4 липня.