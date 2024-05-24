Байден проигнорирует Саммит мира, еще IRIS-T, реакция на провокации РФ в Эстонии: новости дня

Німеччина відправила Україні нову партію зброї, а в США завершила навчання на F-16 перша група українських пілотів.

Макрон констатує, що Путін не готовий до миру, а Байден ймовірно пропустить український Саміт миру.

Прем'єр Фінляндії припустив, що РФ випробовує НАТО своїм планом щодо кордону, а Орбан вважає, що в Росії немає сил для війни з Альянсом.

Тим часом, російські загарбники пустили в хід "африканські ресурси" на Вовчанськ.

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Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 24 травня, – в огляді "Європейської правди".

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Танки і ППО з Німеччини

Німеччина передала нову партію військової допомоги з 10 танками Leopard, а ще, у п’ятницю, як дізналося Spiegel, Україна нібито отримала від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Разом з нею Україна буде мати вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності.

А в Сполучених Штатах завершила навчання на F-16 перша група українських пілотів. За словами джерела Politico, обізнаного з пересуваннями українських пілотів, зараз вони прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Тим часом, Росія вже кинула на Вовчанськ "африканські ресурси".

Британська розвідка заявила, що РФ посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки.

Протягом останнього тижня, згідно з оглядом, Росія розгорнула підрозділи "Африканського корпусу" Міноборони РФ разом з регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм-Z" під час наступу на Вовчанськ.

Байден проігнорує Саміт миру

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що на третьому році повномасштабної війни глава РФ Владімір Путін не готовий до миру.

Макрон коментував відмову Путіна від пропозиції французького президента запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.

"Отже, для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру", – зазначив президент Франції.

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії проходитиме Саміт миру.

Президент США Джо Байден, швидше за все, пропустить захід, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом з Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Байден має вилетіти із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса на збір коштів 15 червня. Разом з Клуні і Робертс до нього приєднаються колишній президент Барак Обама і ведучий вечірнього шоу Джиммі Кіммел.

Дипломати, які організовують конференцію, зменшили її амбіції, щоб зосередитися на вузькому наборі цілей, таких як ядерна безпека та обмін полоненими, прагнучи розширити коло учасників.

Реакція на провокації РФ в Естонії

Євросоюз вимагає від Росії пояснити неприйнятні дії на кордоні з Естонією.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підкреслив, що у четвер рано вранці російські прикордонники в односторонньому порядку прибрали світлові буї, встановлені Естонією на річці Нарва для демаркації кордону з Росією.

"Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої схеми провокаційної поведінки та гібридних дій Росії, в тому числі на її морських і сухопутних кордонах в регіоні Балтійського моря. Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо зняття буїв та їх негайного повернення", – заявив Боррель.

Через інцидент із буями представника посольства РФ викликали в МЗС Естонії.

Генсек НАТО провів розмову з прем’єркою Естонії на тлі провокації РФ на Нарві.

Єнс Столтенберг повідомив, що запевнив Каллас у солідарності НАТО з Естонією і підтримці проти будь-яких загроз для суверенітету країни.

Франція назвала неприйнятними такі провокації РФ, Бельгія висловила солідарність, а Латвія засудила дії РФ на річці.

Прем'єр Фінляндії припустив, що РФ випробовує НАТО своїм планом щодо кордону.

Заяви Орбана

Угорський прем’єр Віктор Орбан вважає, що Росія не нападе на НАТО тому, що не має достатньо сили.

За його словами, російські війська вже показали свої межі в Україні та виявились недостатньо сильними для швидкої перемоги.

Орбан заявив, що російські військові ведуть серйозну і важку війну з українцями.

"Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили", – зазначив прем’єр Угорщини.

Він підкреслив, що військовий потенціал НАТО значно перевищує військовий потенціал України, тому малоймовірно, що Росія або будь-яка інша країна здійснить напад на НАТО.

А ще Віктор Орбан заявив, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.

За словами угорського прем'єра, угорські військові посадовці і юристи вже працюють над тим, щоб розробити нову концепцію, яка б відрізняла Угорщину від інших членів НАТО.

Тим часом, в Орбана в Угорщині – проблеми. На політичній мапі країни з’явився Петер Мадяр, партія якого "Тиса" вже має друге місце та 20-25% підтримки. Причому, партії трохи більше місяця.

Про те, чому так відбувається та якою є позиція нового кандидата щодо України – дивіться у нашому відеоблозі, а більш детально – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Альтернатива для Угорщини. Як Петер Мадяр став загрозою для Орбана та чого чекати Україні.

Протидія РФ в Румунії

У Румунії заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь РФ. Як пізніше з’ясували журналісти, затриманий – румун з міста Плоєшть, нещодавно він намагався піти у політику на місцевому рівні.

Крім того, Румунія оголосила персоною нон грата дипломатичного співробітника посольства Росії у Бухаресті.

У зв’язку "з діяльністю, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини".

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