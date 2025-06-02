Смена президента Польши, переговоры с РФ в Стамбуле, похищение "Макрона": новости дня

Головною новиною дня стала зміна президента Польщі. І особливо той факт, що ним стане Кароль Навроцький, відомий своїми антиукраїнськими заявами.

Втім, важливі новини приходили не лише з Польщі. У Стамбулі пройшов другий раунд "мирних перегорів". Росіяни вчергове висувають умови припиненню вогню. Натомість є гарні новини щодо обміну полоненими.

Також почалися ще одні важливі переговори – але торгові та з ЄС. Нагадаємо, Єврокомісія не хотіла вести переговори з Києвом про умови торгівлі після 5 червня, щоб не дати аргументів команді Навроцького (і що, це їм допомогло?).

Про все це та про інші важливі новини Європейська правда писала 2 червня.

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Вибори у Польщі

Президентські вибори у сусідів, другий тур яких пройшов 1 червня, були особливими. До останньої хвилини голосування ніхто не брався передбачити прізвище переможця.

Екзит-поли, оприлюднені відразу після закриття дільниць для голосування, назвали переможцем перегонів провладного кандидата Рафала Тшасковського – проте з дуже маленьким відривом від опонента.

Натомість уточнені дані, оприлюднені за кілька годин містили сенсаційні дані – фаворитом перегонів виявився Кароль Навроцький. Зрештою, відповідно до даних , він і виявився переможцем виборів.

Цій перемозі зраділи угорський прем’єр Віктор Орбан та лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. Натомість експрезидент Польщі Лех Валенса назвав такий результат виборів "крахом демократії".

Перемога кандидата, що підтримувався опозиційною партією "Право і Справедливість" може привести до розвалу коаліції та навіть др дострокових виборів.

Відомо, що прем’єр Дональд Туск увечорі виступить зі спеціальним телевізійним зверненням. За даними ЗМІ він може оголосити про голосування в Сеймі про вотум довіри уряду.

В цьому контексті спікер Сейму Шимон Головня заявив про необхідність переглянути коаліційну угоду.

А нас найбільше непокоять антиукраїнські заяви Навроцького. На цю тему радимо почитати два сьогоднішні тексти: Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького , а також Червона картка Туску та проблеми для українців: головні наслідки виборів президента Польщі

Також радимо подивитися наше нове відео на цю тему.

Перемовини у Стамбулі

Пройшов другий раунд "мирних переговорів" між українською та російською делегаціями. Перемовини тривали біля години, при цьому Україна на цей зустрічі уперше побачила пропозиції Росії щодо припинення вогню і завершення війни, а відповіді на українські пропозиції Москва так і не надала.

Із позитиву – сторони домовились про обмін "всіх на всіх" двох категорій військовополонених: важкопоранених і тяжкохворих, а також солдатів віком до 25 років. Також є домовленість про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів.

Також під час переговорів українська сторона офіційно передала росіянам список українських дітей, яких потрібно повернути.

У відповідь очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі Владімір Мединський заявив, що Росія пропонує Києву лише тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.

Згодом РосЗМІ стало відомо деталі "меморандуму" Росії з пропозиціями для припинення вогню. Як і очікувалося, він містить набір ультимативних вимог, які суперечать міжнародному праву.

Війна з РФ

Україна отримала запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, не уточнивши, як саме Україна буде представлена на саміті Альянсу.

Відгомін вчорашньої спецоперації СБУ.

Як заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, після ударів по російських авіабазах, де базувалася стратегічна авіація, слід визнати, що Україна має свої "карти".

А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи атаку на російські військові аеродроми, внаслідок якої були знищені та пошкоджені стратегічні бомбардувальники, заявила, що Україна успішно захищає себе.

Готується до війни з РФ і Велика Британія. Лондон планує оголосити плани щодо розширення свого флоту ударних підводних човнів і інвестицій у ядерний стримуючий потенціал у межах нової оборонної стратегії, спрямованої на протидію загрозі з боку Росії.

Інші новини

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 червня, прибув до Литви, де візьме участь у саміті "Бухарестської дев’ятки" (В9).

Європейський Союз та Україна нарешті розпочали перші формальні переговори щодо нових умов торгівлі, які прийдуть на зміну автономним торговельним заходам, що добігають кінця 5 червня.

Організація Об’єднаних Націй попри спротив РФ все ж обрала колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок новою президенткою Генеральної асамблеї.

І нарешті, активісти французького відділення Greenpeace влаштували акцію з викраденням воскової фігури Емманюеля Макрона. Цим перформенсом вони хотіли закликати Францію припинити імпорт енергоносіїв з Росії.