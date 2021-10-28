Росія залякує родичів жертв MH17, заборона мандаринів, Apple виправила мапу: головне за 28 жовтня

У четвер інформаційний простір підірвали українські "Байрактари", у центрі уваги лишаються коронакриза та газова криза у Молдові. На додачу - риболовецька суперечка між Лондоном і Парижем.

А ще:

бомбардувальники США B-1B Lancer відпрацьовують удари по кораблях РФ; Росія залякує ще й адвокатів родичів жертв катастрофи MH17; Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання COVID-сертифікатів; парламент Словаччини скасував засідання після позитивного тесту на COVID-19 у депутата; у Польщі на будівництві загинув громадянин України; Туреччина погрожує придбати російські винищувачі замість американських; у Німеччині пройшли обшуки в громадян Росії за підозрою в плануванні теракту.

Більше новин 28 жовтня у нашому дайджесті.

Про застосування Україною "Байрактарів"

Використання Києвом турецьких безпілотників "Байрактар" наробило чимало галасу. 26 жовтня за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".

"Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. У 2018 році Україна закупила 6 БПЛА у Туреччини.

В МЗС Франції висловили стурбованість посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі і оголошенням про застосування українськими збройними силами безпілотника "Байрактар".

У МЗС Німеччини також заявили, що стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник категорично відкинув занепокоєння МЗС Німеччини у зв'язку зі застосуванням дрона "Байрактар" на Донбасі. І закликав уряд Німеччини "замість того, щоб висловлювати занепокоєння з приводу драматичної ситуації на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля як посередника, щоб скликати Нормандський саміт у Берліні, як було погоджено, і поставити Москву на місце".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників Bayraktar на Донбасі.

Він наголосив, що партнери України мали б бути занепокоєні насамперед тим, що знищена дроном гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, була розташована набагато ближче, ніж це дозволено.

РФ обмежила ввезення мандаринів з Туреччини. Про обмеження оголосили наступного дня після заяви речника президента РФ Дмітрія Пєскова про те, що постачання Україні турецьких безпілотників Bayraktar може "призвести до дестабілізації" на лінії розмежування на Донбасі.

Туреччина є найбільшим постачальником мандаринів на російський ринок.

Про Україну та агресора

Apple виправила мапу з "російським" Кримом у додатку Apple Music for Artists, де раніше окупований Крим був позначений територією Російської Федерації.

Нагадаємо, тиждень тому спільнота Culture Ukraine звернула увагу на зазначену мапу у додатку Apple для артистів, який дозволяє їм відстежувати прослуховування своїх треків за країнами.

Українське посольство у зв’язку з цим звернулося до компанії Apple.

А на Чорному морі, яке омиває Крим, надзвукові стратегічні бомбардувальники США B-1B Lancer сьогодні відпрацьовували удари по кораблях РФ.

Літаки спершу вирушили на схід і над Північним морем дозаправилися завдяки як мінімум одному літаку-заправнику KC-135 ВПС США, а потім попрямували на південь до Чорного моря.

Там їх по черзі супроводжували винищувачі Польщі та Румунії, а також контингент канадських військово-повітряних сил, що перебуває у Румунії в рамках Місії повітряної поліції НАТО. У воєнний час бомбардувальникам може бути потрібний супровід для захисту від російських винищувачів.

Представниця США заявила про підтримку України у прагненні до вступу в НАТО. Зокрема, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підняла тост за Україну в НАТО і закликала не звертати увагу на РФ. Вона закликала відштовхнути фальшиві наративи і дестабілізуючу поведінку Росії та залишитися об'єднаними та рішучими у гарантуванні права всіх країн в Європі щодо визначення власних шляхів зовнішньої політики та власних альянсів.

Раніше речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

Росія залякує ще й адвокатів родичів жертв катастрофи MH17. Нідерландські правоохоронці запропонували їм захист.

За даними видання RTL Nieuws, в останні місяці почастішали інциденти, в ході яких адвокатів переслідували, серед іншого, в їхніх приватних будинках. Ймовірно, це пов'язано з правом виступу в суді, яке родичі отримали під час судового слухання у справі MH17 минулого місяця.

Про максимуми, обмеження та сертифікати

Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

Наші сертифікати, на жаль, підробляють. Зокрема, у Польщі виявили понад пів тисячі підроблених COVID-cертифікатів з України.

Ковід продовжує демонструвати нові максимум у країнах ЄС. У Латвії зафіксували максимум смертей від COVID-19 з початку пандемії, а у Німеччині приріст заражень наблизився до максимумів весняної хвилі.

В Естонії розширили вимоги щодо маскового режиму.

А парламент Словаччини скасував засідання після позитивного тесту на COVID-19 у депутата.

Про газову кризу в Молдові

Президентка Молдови Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки у зв’язку з газовою кризою.

Засідання відбулося о 15:00 28 жовтня. На ньому мали заслухати звіти відомств, що відповідають за енергетичну безпеку країни, та обговорити поточну ситуацію.

"Нафтогаз України" виграв тендер на постачання молдовській державній компанії Energocom 29 жовтня 0,5 млн куб.м газу.

Раніше Україна направила Молдові на поворотній основі 15 млн куб.м газу, щоб підтримати мінімальний тиск у газорозподільній мережі. Крім того, цього тижня Молдова почала закуповувати газ на міжнародному ринку. Уряд доручив держкомпанії Energocom оголошувати щоденні тендери.

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Молдова стала жертвою спроб Росії використати природний газ для залякування свого сусіда.

Про риболовецьку суперечку Британії та Франції

Франція оголосила в середу, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких французьких портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості з Британією в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

У середу з новою силою спалахнула сварка між Лондоном і Парижем через права на риболовлю після Brexit. Франція пригрозила перебоями в торгівлі з 2 листопада, якщо її човнам не буде надано додатковий доступ до британських вод.

Ці заходи включатимуть систематичні митні та санітарні перевірки продуктів, що ввозяться до Франції, та заборону на розвантаження морепродуктів, заявив журналістам офіційний представник французького уряду Габріель Атталь.

Пізніше Франція заарештувала один британський траулер і оштрафувала інший на тлі загострення суперечки з приводу прав на риболовлю після Brexit.

Інше: інфляція в Іспанії, велика пожежа в Австрії

У Польщі на будівництві загинув громадянин України.

Глава МЗС Швейцарії розповів, коли Україна зможе повернути заморожені активи Януковича.

Глазго залило сильними зливами за кілька днів до кліматичного саміту. Про важливість цього саміту та про участь у ньому України читайте в статті Тамари Кутонової та Юрія Панченка Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України.

В Австрії четвертий день борються з великою лісовою пожежею.

Туреччина погрожує придбати російські винищувачі замість F35, які США відмовляється поставити.

У Німеччині оголосили вирок агенту, який передав РФ креслення Бундестагу.

У Німеччині пройшли обшуки в громадян Росії за підозрою в плануванні теракту.

В Іспанії інфляція досягла 30-річного максимуму через високі ціни на енергоресурси.

Держдеп США видав перший паспорт з позначкою "стать Х".

Норвезькі винищувачі перехопили велику групу російських військових літаків.

Це лише частина цікавих новин за 28 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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