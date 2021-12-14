США про "поступки Путіну", проблеми з купівлею зброї, президенти їдуть до України: головне за день

Президенти Франції і Фінляндії обговорили з президентом РФ ситуацію щодо України; в Україну прибудуть президенти Польщі та Литви, а пізніше - президент Туреччини; Зеленський зустрінеться з президентом Франції, генсеком НАТО та, ймовірно, з новим канцлером Німеччини; в Італії на тлі пандемії різко впала народжуваність; Польща заявила, що штурм мігрантів на кордоні координував білоруський генерал; у транспорті Берліна продають їстівні квитки з конопляною олією, щоб пасажири "заїли стрес".

Більше цікавих новин 14 грудня у нашому дайджесті. Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію!

Про переговори з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Владімір Путін провели телефонну розмову у вівторок, обговоривши ситуацію довкола України.

Дзвінок відбувся з ініціативи французької сторони, заявили у президента Росії. Макрон зателефонував Путіну напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським в Брюсселі.

Путін у розмові звинуватив Київ у порушенні Мінських угод. Він заявив, що українська влада навмисно загострює обстановку на лінії зіткнення, "причому за потурання низки західних країн".

Президент РФ сказав, що "відбувається накачування України сучасною зброєю, що створює пряму загрозу безпеці Росії".

Путін висунув свою вимогу щодо нерозширення НАТО і хоче юридичних гарантій цього.

Ситуацію на кордонах України з Путіним у вівторок обговорив і президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Президент Нііністьо висловив серйозну стурбованість напруженою ситуацією та наголосив на необхідності знайти дипломатичний шлях її вирішення.

Перед розмовою з російським лідером президент Фінляндії говорив з президентом США Джозефом Байденом.

До Москви вирушає помічниця держсекретаря США Карен Донфрід. Напередодні візиту вона поспілкувалася з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Співрозмовники скоординували позиції України та США.

Донфрід запевнила, що жодних рішень чи обговорень про Україну не буде без участі України. Вона зазначила, що думка про те, що США будуть підштовхувати Україну до поступок і діалогу з Росією це чиста дезінформація і ставитися до неї треба відповідно.

Що ж до прямих переговорів між Києвом та Москвою, то активна підготовка до них наразі не ведеться.

Про переговори в Європі

У вівторок 14 грудня депутати Європарламенту обговорили ситуацію з військами Росії біля українського кордону.

Обговорення масштабного стягнення російських військ до кордонів України відбудеться за участі головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Резолюцію з цього приводу винесуть на голосування у четвер 16 грудня.

У день розгляду резолюції президент Володимир Зеленський зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Володимир Зеленський відбуде до Брюсселя для участі у саміті Східного партнерства 15 грудня. Як вже зазначено вище, у столиці Бельгії очікується його зустріч з президентом Франції та, ймовірно, з новим канцлером Німеччини.

Візит відбувається на тлі занепокоєння України і країн Заходу у зв’язку зі стягненням Росією військ до українських кордонів та висунення президентом РФ нової вимоги - закрити для України можливість членства в НАТО.

Тим часом, Україна веде переговори з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї через НАТО. Президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-яка країна, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання оборонних інструментів.

Про візити до України

20 грудня президенти Польщі та Литви прибудуть в Україну для участі у саміті "Люблінського трикутника". Вони планують обговорити безпекову ситуацію у регіоні.

Люблінський трикутник - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

На початку 2022 року візит до України здійснить президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Заплановані переговори стратегічного рівня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи візит, сказав "ви розумієте, наскільки важливим є цей візит у контексті безпеки та питання Криму".

Про вплив пандемії

У Британії вакцинаційний аншлаг: пів мільйона записів на щеплення за день і черги на 5 годин.

Норвегія заборонить продаж алкоголю в ресторанах і барах для боротьби з епідемією.

Кіпр вимагатиме від туристів ковід-тести через 72 години після прибуття.

У Німеччини пройшли багатотисячні протести проти ковідних обмежень і обов'язкової вакцинації.

А в Італії на тлі пандемії різко впала народжуваність.

Білорусь: мігранти, переслідування, санкції

У Прикордонній службі Польщі повідомили про спроби нелегального перетину кордону з Білорусі близько 80 особами. Біля села Черемха 18 мігрантів змогли прорватись, але потім їх затримали.

За словами речниці прикордонників Анни Міхальської, йшлося знову про силовий прорив кордону, мігранти кидалися камінням і сліпили польських прикордонників і військових лазерами.

Польща заявила, що штурм мігрантів на кордоні координував білоруський генерал-майор, заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлиньов.

Самопроголошений президент Александр Лукашенко продовжує не тільки шантажувати Євросоюз мігрантами, а ще й "закручувати гайки" в самій Білорусі.

Лукашенко ввів кримінальну відповідальність за заклик до санкцій. Відтепер у Білорусі за ці дії загрожує позбавлення волі на строк до 6 років, якщо заклики звернені до рядових осіб; до 10 років, коли вони звернені до іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій; до 12 років, якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків.

Крім того, у Білорусі до 18 років позбавлення волі засудили ув’язненого кандидата у президенти Білорусі, відеоблогера Сергія Тихановського - дружина якого Світлана пішла на вибори замість нього.

Тим часом, у питанні можливих санкцій проти Білорусі Україна буде копіювати політику ЄС, який вводить лише точкові обмеження.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що безпекові ризики з Білорусі - не одномоментні, вони триватимуть, а тому всім українським компаніям, що мають торговельні зв'язки з Білоруссю, варто це усвідомити і відмовлятися від цієї залежності.

Інше: український експорт, їстівні квитки

Зеленський: дивно чути від РФ вимоги гарантій після того, як вона сама порушила гарантії.

Україна визначила "довгий список" кандидатів на посаду судді ЄСПЛ.

Український експорт повернувся до довоєнного рівня - торгпред.

Прем’єрка Литви допустила відставку уряду через транзит товарів підсанкційного "Білоруськалію".

Президент Чехії пішов на поступки, розблокувавши призначення уряду.

У Туреччині перекинувся пасажирський автобус, є загиблі і поранені.

В Угорщині авто з мігрантами врізалось в будинок, сім загиблих.

Венеційська комісія розкритикувала Угорщину за дискримінаційний закон про ЛГБТ+ .

У Нідерландах партії досягли коаліційної угоди через 271 день після виборів.

Ексрадника Макрона затримали у справі про контракт з російським олігархом.

У транспорті Берліна продають їстівні квитки з конопляною олією, щоб пасажири "заїли стрес".

Єврокомісія хоче заборонити довгострокові газові контракти після 2049 року.

Це лише частина цікавих новин 14 грудня, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію!

Ваша редакція.